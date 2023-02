Rainer Torres criticó a administración de Universitario por no pagar deuda a Roberto Chale

Rainer Torres criticó mal manejo de la administración de Jean Ferrari en el caso de Roberto Chale.

La salud de uno de los ídolos del fútbol peruano y de Universitario de Deportes como Roberto Chale se ha visto profundamente resquebrajada en el último tiempo y hoy vive sus horas más críticas. En ese marco, la familia del ‘Niño Terrible’ ha solicitado que el club de Ate cancele la deuda que sostiene con él desde 2017, cuando fue entrenador del primer equipo.

Mientras que desde la institución ‘merengue’ se ha guardado silencio sobre el pago de lo adeudado, uno de los últimos referentes del equipo como Rainer Torres, también fundador de Embajadur Crema, reveló que Chale sufrió la amputación de una de sus piernas y criticó duramente a la actual administración encabezada por Jean Ferrari.

“Veo durante semanas que el profesor Chale está mal, que inclusive tuvo que ser amputado de una pierna. Hoy está muy complicado, hace semanas no digo nada, ¿pero el club dónde esta?”, inició la publicación del ‘Motorcito’ en sus redes sociales.

“¿Qué esperan? ¿Que sea demasiado tarde? Y ahora sí lo digo, definitivamente el club les quedó muy grande. ¿Unión? Para salir a las marchas piden unión, para pedir una ley piden unión, pero cuando es por gente que le dio alegría a la ‘U’, personas que dejaron huella en el club. ¿Dónde están?”, finalizó.

En noviembre del 2020, Roberto Chale recibió el pago de su deuda concursal, equivalente a nueve años de trabajo, por parte de Embajadur Crema.

Hijo de Roberto Chale confirmó amputación

En las últimas horas se conoció que el también director técnico volvió a ser ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por nuevas complicaciones en su salud, lo que también fue ratificado por su hijo, Roberto Chale Jr, quien brindó mayor información sobre su estado actual.

“Ahora le han amputado una pierna, es dolorosísimo para mí, para él. Hoy que lo fui a ver me dijo ‘cómo fue el accidente’, me dejó helado, no sabía qué decirle. Me quedé mudo”, expresó su familiar en el programa La Banda del Chino.

Deuda vigente de Universitario con Roberto Chale data del 2017. (Andina)

Familia Chale emitió comunicado exigiendo respeto

Mediante las redes sociales del ex jugador de la selección peruana, la familia de Roberto Chale Olarte emitió un pronunciamiento (martes 7 de febrero) en el que exigen respeto tanto para el ‘Maestro’ como para ellos, pues vienen recibiendo insultos.

“Exigimos respeto como familia. En este momento nuestro padre se encuentra más delicado que nunca. Leemos comentarios llenos de odio y con información que es completamente mentira. Nosotros trabajamos, tenemos salud y podemos hacerlo, si exigimos cumplan con lo que deben de pagarle a nuestro papá es por un derecho ya ganado, él los sacó tricampeones, los salvó de la baja y lo trataron peor que a un perro”, inicia el mensaje.

Indicaron que no desean que las redes sociales de la ‘U’ emitan mensajes de apoyo a favor de su ex director técnico, pues no tienen los derechos de hacerlo y no han cumplido con honrar la deuda con uno de sus emblemas vivientes.

“No queremos ni nos interesa que Universitario se manifieste con mensajes en este momento y menos si a mi papá le llegara a pasar algo. Ellos no tienen ningún derecho de imagen y no están autorizados, han esperado estos extremos para salvarse de pagar y honrar a una persona que le dio tanto a ese club lleno de gente ingrata”.

“Hemos aclarado en varias oportunidades que no hemos recibido ningún dinero de parte de ellos, no estamos pidiéndoles limosna, nunca lo hemos hecho. Solo esperamos que nuestro papá pueda recuperarse, lo demás existe un Dios y todo se paga en esta vida”, finalizó el comunicado.