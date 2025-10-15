Perú Deportes

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

El joven arquero peruano se ha mantenido casi todo el año como suplente del inamovible Javier Sanguinetti. La situación puede cambiar, inesperadamente, por posturas técnicas

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Pedro Troglio planea echar mano de Diego Romero en Banfield. - Crédito: Difusión

La paciencia extrema de Diego Romero en Banfield puede verse recompensada pronto. Ubicado en la banca de suplentes, desde el inicio de la temporada, como la primera alternativa de la portería, el peruano se encuentra preparado para realizar un paso superior clavándose como titular por decisión estricta del entrenador Pedro Troglio.

Aunque Javier Sanguinetti ha cumplido con un rol de inamovible bajo los tres maderos, sus posibilidades para continuar como inicialista en el ‘taladro’ se reducen por la concatenación de malos resultados en la Liga Profesional Argentina, lo que obliga al comando técnico a realizar un carrusel de variantes, entre ellos la protección del arco.

Diego Romero preparándose en la antesala del duelo contra Villa Mitre. - Crédito: Banfield

En esa línea, todo apunta a que Diego Romero cuenta con el aval del DT Pedro Troglio para estacionarse como guardameta en el compromiso contra Independiente de Rivadavia, en La Catedral del Parque, por la fecha 13° del Torneo Clausura 2025. El movimiento, además, revitalizaría la confianza del joven guardameta.

Porque la última vez que hizo su aparición oficial con la camiseta de Banfield fue hace seis meses en la disputa frente a Villa Mitre, del ascenso local, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2025. En aquella oportunidad aprobó por su rendimiento sobrio bloqueando algunos ataques de importancia.

El arquero peruano, de 23 años, se lució con paradas importantes en Florencia Varela. | VIDEO: TyC Sports

Mientras se ultiman detalles para cerrar la primera titularidad de Diego Romero en la élite de Argentina, el área directiva del club estudia con detenimiento la opción de prolongar su cesión por una temporada más o dar por concluida la operación no bien culmine el presente año.

Una situación que, incluso, podría tornarse complicada, porque el arquero peruano ha pasado más tiempo en la banca que en la cancha. De esa manera, podría ver finalizada su experiencia en Banfield tras una campaña discreta, aunque las últimas semanas serán claves para determinar su continuidad, siempre y cuando Universitario de Deportes, dueño de su carta pase, esté de acuerdo.

Diego Romero ha formado parte del último llamado de la selección peruana. - Crédito: FPF

