Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley.

Universitario de Deportes tiene todo listo para realizar su tan esperada Noche de las Pumas donde presentará a su plantilla con la que intentará ganar la Liga Peruana de Voley 2025/2026. Este evento está pactado para el sábado 18 de octubre a las 18:00 horas en el Coliseo Mariscal Cáceres situado en el distrito de Chorrillos.

Para esta nueva campaña, en la que los objetivos crecieron y sueñan con el título, las ‘cremas’ se reforzaron con gente de experiencia y jóvenes talentos. Desde Brasil llegaron Maluh Oliveira (opuesta), Mara Leao (central) y Angélica Malinverno (central); y desde Estados Unidos arribó Cat Flood (punta).

La directiva ‘crema’ no dejó de lado a las deportistas nacionales, sumando a Daniela Muñoz (punta), procedente de la Universidad San Martín, y a Fátima Villafuerte (central), quien viene destacando en la selección peruana Sub 19.

La Noche de las Pumas no solo servirá para presentar en sociedad al plantel de Universitario para esta temporada, también habrá un amistoso internacional contra el vigente campeón argentino, Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que genera más expectativa en la hinchada por ver en acción a su elenco ante un complicado rival.

Canal exclusivo para ver La Noche de las Pumas

A diferencia de otras presentaciones de equipos de la Liga Peruana de Vóley, la Noche de las Pumas no pasará por televisión. De acuerdo a información de la periodista deportiva Daniella Fernández, el evento de Universitario se podrá ver mediante su canal de YouTube.

Lastimosamente, los fanáticos de la ‘U’ no tendrán la posibilidad de seguir esta presentación de forma gratuita, pues deberán suscribirse al canal premium de UniversitarioTVU para formar parte de la fiesta ‘crema’. Esto con el objetivo de que se pueda recaudar más dinero, que se sumará al monto obtenido por la taquilla.

Infobae Perú hará la cobertura total de la Noche de las Pumas en su página web. La previa y el punto a punto con toda las incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

La preparación de Universitario en el Atenea Open

Universitario disputó sus primeros amistosos de pretemporada previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley. Fue invitado al Atenea Open -torneo de presentación del club Atlético Atenea- y participó de un cuadrangular en el Coliseo del Colegio La Salle.

Su performance fue de menos a más. En su debut, superó 3-1 a la selección peruana sub 19 con una buena actuación de su punta estadounidense Cat Flood. Los parciales quedaron así: 25-22, 25-15, 22-25 y 25-19.

En la segunda jornada, ratificó su buen momento aplastando 3-0 a un complicado rival como Deportivo Géminis. La figura de este compromiso fue la opuesta Maria Paula Rodríguez, quien señaló que se debió a la confianza del entrenador Paco Hervás. Los sets terminaron de esta manera: 25-15, 25-19 y 25-23.

Finalmente, en la tercera fecha, la ‘U’ se vio superada de inicio a fin por el anfitrión Atenea. Las dirigidas por Lorena Góngora sorprendieron y vencieron 3-0 a las ‘cremas’, quedándose así con su trofeo y provocando múltiples críticas para el elenco de Hervás. Los parciales culminaron de la siguiente forma: 25-20, 25-15 y 25-22.

Este último partido dejó una mala imagen de las jugadoras de Universitario, por lo que intentarán mejorarla cuando enfrenten a Gimnasia y Esgrima La Plata este sábado 18 de octubre en el marco de su presentación llamada La Noche de las Pumas.