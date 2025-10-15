Perú Deportes

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Las ‘cremas’ presentarán a su plantilla este sábado 18 de octubre desde las 18:00 horas en el Coliseo Mariscal Cáceres situado en el distrito de Chorrillos

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Canal exclusivo que transmitirá la
Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley.

Universitario de Deportes tiene todo listo para realizar su tan esperada Noche de las Pumas donde presentará a su plantilla con la que intentará ganar la Liga Peruana de Voley 2025/2026. Este evento está pactado para el sábado 18 de octubre a las 18:00 horas en el Coliseo Mariscal Cáceres situado en el distrito de Chorrillos.

Para esta nueva campaña, en la que los objetivos crecieron y sueñan con el título, las ‘cremas’ se reforzaron con gente de experiencia y jóvenes talentos. Desde Brasil llegaron Maluh Oliveira (opuesta), Mara Leao (central) y Angélica Malinverno (central); y desde Estados Unidos arribó Cat Flood (punta).

La directiva ‘crema’ no dejó de lado a las deportistas nacionales, sumando a Daniela Muñoz (punta), procedente de la Universidad San Martín, y a Fátima Villafuerte (central), quien viene destacando en la selección peruana Sub 19.

La Noche de las Pumas no solo servirá para presentar en sociedad al plantel de Universitario para esta temporada, también habrá un amistoso internacional contra el vigente campeón argentino, Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que genera más expectativa en la hinchada por ver en acción a su elenco ante un complicado rival.

Cat Flood llegó a Universitario
Cat Flood llegó a Universitario por pedido de Francisco Hervás.

Canal exclusivo para ver La Noche de las Pumas

A diferencia de otras presentaciones de equipos de la Liga Peruana de Vóley, la Noche de las Pumas no pasará por televisión. De acuerdo a información de la periodista deportiva Daniella Fernández, el evento de Universitario se podrá ver mediante su canal de YouTube.

Lastimosamente, los fanáticos de la ‘U’ no tendrán la posibilidad de seguir esta presentación de forma gratuita, pues deberán suscribirse al canal premium de UniversitarioTVU para formar parte de la fiesta ‘crema’. Esto con el objetivo de que se pueda recaudar más dinero, que se sumará al monto obtenido por la taquilla.

Infobae Perú hará la cobertura total de la Noche de las Pumas en su página web. La previa y el punto a punto con toda las incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

La Noche de las Pumas
La Noche de las Pumas será transmitido por el canal de Youtube de Universitario.

La preparación de Universitario en el Atenea Open

Universitario disputó sus primeros amistosos de pretemporada previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley. Fue invitado al Atenea Open -torneo de presentación del club Atlético Atenea- y participó de un cuadrangular en el Coliseo del Colegio La Salle.

Su performance fue de menos a más. En su debut, superó 3-1 a la selección peruana sub 19 con una buena actuación de su punta estadounidense Cat Flood. Los parciales quedaron así: 25-22, 25-15, 22-25 y 25-19.

En la segunda jornada, ratificó su buen momento aplastando 3-0 a un complicado rival como Deportivo Géminis. La figura de este compromiso fue la opuesta Maria Paula Rodríguez, quien señaló que se debió a la confianza del entrenador Paco Hervás. Los sets terminaron de esta manera: 25-15, 25-19 y 25-23.

Las 'cremas' ganaron el tercero y último set por un marcador 25-23 y se quedaron con la victoria. (Latina TV)

Finalmente, en la tercera fecha, la ‘U’ se vio superada de inicio a fin por el anfitrión Atenea. Las dirigidas por Lorena Góngora sorprendieron y vencieron 3-0 a las ‘cremas’, quedándose así con su trofeo y provocando múltiples críticas para el elenco de Hervás. Los parciales culminaron de la siguiente forma: 25-20, 25-15 y 25-22.

Este último partido dejó una mala imagen de las jugadoras de Universitario, por lo que intentarán mejorarla cuando enfrenten a Gimnasia y Esgrima La Plata este sábado 18 de octubre en el marco de su presentación llamada La Noche de las Pumas.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

El técnico argentino mostró su desacuerdo con la Federación Peruana de Vóley por presentar tarde las bases del campeonato y no respetar la programación de la Noche Blanquiazul

Facundo Morando criticó a la

Alianza Lima presentó a su nueva voleibolista estadounidense, que reemplazará a Aline Timm: mide casi 1.90 m y viene de Italia

Minutos después de dar a conocer que la central portuguesa no continuará en el club, las ‘blanquiazules’ oficializaron a su flamante refuerzo

Alianza Lima presentó a su

Horacio Bastit reveló si Regatas Lima se presentará a su debut tras polémica programación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las chorrillanas participarán de la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima este sábado 25 y domingo 26 de octubre, fechas que coinciden con el arranque del torneo nacional

Horacio Bastit reveló si Regatas

Jefferson Farfán le pidió a Gianluca Lapadula jugar por Alianza Lima junto a Luis Advíncula y lanzó sorpresiva promesa: “Yo pongo de la mía”

La ‘Foquita’ reveló su deseo de ver al ‘Bambino’ con la camiseta ‘blanquiazul’ la próxima temporada

Jefferson Farfán le pidió a

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

El defensa peruano lamentó demasiado la sorpresiva salida de ‘Chiquito’ del cuadro ‘xeneize’. El arquero decidió fichar por Argentinos Juniors y se alista para debutar en La Paternal

Luis Advíncula se despidió de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Aldo Miyashiro: Willax saca del

Aldo Miyashiro: Willax saca del aire temporalmente ‘Habla Chino’ tras su participación en la marcha de la Generación Z

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Magaly Medina responde a Mónica Sánchez y critica participación de artistas en la Marcha Nacional: “Vayan a buscar un trabajo decente”

‘Melcochita’ recibirá el Premio Internacional “Orgullo Peruano 2025” por su trayectoria: “Los premios deben darse en vida”

Luciano Mazzetti conquista Chile y debuta como jurado internacional en reality show ‘El Internado’: “Estoy muy emocionado”

DEPORTES

Facundo Morando criticó a la

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima presentó a su nueva voleibolista estadounidense, que reemplazará a Aline Timm: mide casi 1.90 m y viene de Italia

Horacio Bastit reveló si Regatas Lima se presentará a su debut tras polémica programación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jefferson Farfán le pidió a Gianluca Lapadula jugar por Alianza Lima junto a Luis Advíncula y lanzó sorpresiva promesa: “Yo pongo de la mía”

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”