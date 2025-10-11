Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

El Universitario vs Géminis no será el único duelo del Atenea Open durante este sábado. Atenea se medirá con la selección peruana sub 19 desde las 17:00 horas en el Coliseo del Colegio La Salle.

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, sábado 11 de octubre, a Géminis en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Atenea Open 2025 , certamen amistoso organizado por el club Atlético Atenea previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley .

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ comenzó su temporada midiéndose con un rival que -en cuanto a rodaje- partía con ventaja, como lo es la selección peruana sub 19, ya que venía de jugar el Mundial de la categoría y se está preparando para los Juegos Bolivarianos desde tiempo atrás.

Eso se notó en el primer set, cuando la ‘bicolor’ logró competir punto a punto con las ‘pumas’, las cuales finalmente se quedaron con el juego por un ajustado marcador 25-22. En el segundo parcial, se notó la diferencia de edades y jerarquía, y se impusieron 25-15 sin problemas.

En el tercer set, Perú Sub 19 volvió a competir y esta vez logró ganar en un reñido juego (25-22). Finalmente, la ‘U’ cerró el compromiso en el cuarto parcial, con un score amplio (25-19). La figura de este duelo fue el flamante fichaje de las ‘merengues’: la punta norteamericana Catherine Flood.