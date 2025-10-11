Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

El Universitario vs Géminis no será el único duelo del Atenea Open durante este sábado. Atenea se medirá con la selección peruana sub 19 desde las 17:00 horas en el Coliseo del Colegio La Salle.
¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, sábado 11 de octubre, a Géminis en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Atenea Open 2025, certamen amistoso organizado por el club Atlético Atenea previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley.
La ‘U’ comenzó su temporada midiéndose con un rival que -en cuanto a rodaje- partía con ventaja, como lo es la selección peruana sub 19, ya que venía de jugar el Mundial de la categoría y se está preparando para los Juegos Bolivarianos desde tiempo atrás.
Eso se notó en el primer set, cuando la ‘bicolor’ logró competir punto a punto con las ‘pumas’, las cuales finalmente se quedaron con el juego por un ajustado marcador 25-22. En el segundo parcial, se notó la diferencia de edades y jerarquía, y se impusieron 25-15 sin problemas.
En el tercer set, Perú Sub 19 volvió a competir y esta vez logró ganar en un reñido juego (25-22). Finalmente, la ‘U’ cerró el compromiso en el cuarto parcial, con un score amplio (25-19). La figura de este duelo fue el flamante fichaje de las ‘merengues’: la punta norteamericana Catherine Flood.
Géminis, por su parte, le tocó medirse con el anfitrión, Atenea y demostró que esta temporada quiere volver a ser protagonista en la Liga Peruana de Vóley como años anteriores. El cuadro de Comas aplastó a los locales sin ceder ningún set (3-0).
Las dirigidas por Otavio Ferrigno ganaron el primer parcial por un contundente 25-13. Después, en el segundo, las anfitrionas despertaron y compitieron un poco más, terminando el juego 25-20. Mientras que en el tercero y definitivo, las ‘azules’ cerraron con un 25-19.
Géminis se ha reforzado para volver a pelear por el campeonato nacional. Nayeli Vílchez, Kiara Vicente, María de Fatima y Miryec Muñoz fueron las incorporaciones nacionales. Las dominicanas Katielle Alonzo y Florangel Terrero también se sumaron. Aún queda una extranjera por llegar.
Este compromiso está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú, sin embargo, podría retrasarse algunos minutos dependiendo de la duración del encuentro previo. Si te encuentras en otro países, revisa los horarios:
- México / a las 18:00 horas
- Colombia y Ecuador / a las 19:00 horas
- Bolivia, Venezuela y Estados Unidos / a las 20:00 horas
- Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina / a las 21:00 horas
El Universitario vs Géminis se podrá ver en todo el territorio peruano, ya que será transmitido por señal abierta gracias a Latina Televisión (2 y 702 en alta definición).
También estará disponible la cobertura en línea mediante la página web y la aplicación de Latina. Por último, Infobae Perú hará el punto a punto con todos las incidencias y detalles en esta nota.
El Atenea Open es un evento que sirve para presentar en sociedad a la plantilla del club Atlético Atenea, pero también tiene como objetivo que las jugadoras lleguen con rodaje al debut en la Liga Peruana de Vóley. Por ese motivo, a diferencia de otras noches de presentación, se desarrolla durante tres días. Inició el viernes 10 y culminará el domingo 12. Conoce el fixture del torneo, a continuación:
Sábado 11 de octubre
- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
- Club Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
Domingo 12 de octubre
- Deportivo Géminis vs Perú Sub 19 (15:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
- Club Atlético Atenea vs Universitario de Deportes (17:30 horas / Coliseo del Colegio La Salle)