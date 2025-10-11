Perú Deportes

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Las ‘cremas’ vienen de vencer a la selección peruana sub 19, mientras que el elenco de Comas aplastaron 3-0 a Atenea. Sigue todas las incidencias de este compromiso

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
20:23 hsHoy

Atenea vs Perú Sub 19

El Universitario vs Géminis no será el único duelo del Atenea Open durante este sábado. Atenea se medirá con la selección peruana sub 19 desde las 17:00 horas en el Coliseo del Colegio La Salle.

Los partidos del Atenea Open
Los partidos del Atenea Open durante el sábado 11 de octubre.
20:17 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, sábado 11 de octubre, a Géminis en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Atenea Open 2025, certamen amistoso organizado por el club Atlético Atenea previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley.

20:14 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ comenzó su temporada midiéndose con un rival que -en cuanto a rodaje- partía con ventaja, como lo es la selección peruana sub 19, ya que venía de jugar el Mundial de la categoría y se está preparando para los Juegos Bolivarianos desde tiempo atrás.

Eso se notó en el primer set, cuando la ‘bicolor’ logró competir punto a punto con las ‘pumas’, las cuales finalmente se quedaron con el juego por un ajustado marcador 25-22. En el segundo parcial, se notó la diferencia de edades y jerarquía, y se impusieron 25-15 sin problemas.

En el tercer set, Perú Sub 19 volvió a competir y esta vez logró ganar en un reñido juego (25-22). Finalmente, la ‘U’ cerró el compromiso en el cuarto parcial, con un score amplio (25-19). La figura de este duelo fue el flamante fichaje de las ‘merengues’: la punta norteamericana Catherine Flood.

Las 'cremas' ganaron el primer, segundo y cuarto set en este compromiso.
20:08 hsHoy

¿Cómo llega Géminis?

Géminis, por su parte, le tocó medirse con el anfitrión, Atenea y demostró que esta temporada quiere volver a ser protagonista en la Liga Peruana de Vóley como años anteriores. El cuadro de Comas aplastó a los locales sin ceder ningún set (3-0).

Las dirigidas por Otavio Ferrigno ganaron el primer parcial por un contundente 25-13. Después, en el segundo, las anfitrionas despertaron y compitieron un poco más, terminando el juego 25-20. Mientras que en el tercero y definitivo, las ‘azules’ cerraron con un 25-19.

Géminis se ha reforzado para volver a pelear por el campeonato nacional. Nayeli Vílchez, Kiara Vicente, María de Fatima y Miryec Muñoz fueron las incorporaciones nacionales. Las dominicanas Katielle Alonzo y Florangel Terrero también se sumaron. Aún queda una extranjera por llegar.

Katielle Alonzo y Florangel Terrero
Katielle Alonzo y Florangel Terrero son los refuerzos extranjeros de Géminis para esta temporada.
20:03 hsHoy

Horarios del Universitario vs Géminis

Este compromiso está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú, sin embargo, podría retrasarse algunos minutos dependiendo de la duración del encuentro previo. Si te encuentras en otro países, revisa los horarios:

- México / a las 18:00 horas

- Colombia y Ecuador / a las 19:00 horas

- Bolivia, Venezuela y Estados Unidos / a las 20:00 horas

- Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina / a las 21:00 horas

20:01 hsHoy

Canal TV para seguir el Universitario vs Géminis

El Universitario vs Géminis se podrá ver en todo el territorio peruano, ya que será transmitido por señal abierta gracias a Latina Televisión (2 y 702 en alta definición).

También estará disponible la cobertura en línea mediante la página web y la aplicación de Latina. Por último, Infobae Perú hará el punto a punto con todos las incidencias y detalles en esta nota.

19:57 hsHoy

Fixture del Atenea Open 2025

El Atenea Open es un evento que sirve para presentar en sociedad a la plantilla del club Atlético Atenea, pero también tiene como objetivo que las jugadoras lleguen con rodaje al debut en la Liga Peruana de Vóley. Por ese motivo, a diferencia de otras noches de presentación, se desarrolla durante tres días. Inició el viernes 10 y culminará el domingo 12. Conoce el fixture del torneo, a continuación:

Sábado 11 de octubre

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Domingo 12 de octubre

- Deportivo Géminis vs Perú Sub 19 (15:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Universitario de Deportes (17:30 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Temas Relacionados

Universitario de DeportesGéminisAtlético AteneaSelección peruana de vóleyLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”

La gerenta de Alianza Lima contó que una jugadora de la ‘U’ fue ofrecida, pero dijo que no porque tenía a la ‘Princesita’ en consideración para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe reveló que quiso

Felipe Chávez despierta admiración en Bayern Múnich por su primera internacionalidad con Perú: “Candidato a triunfar en la Bundesliga”

El área de dirección y desarrollo de la institución muniquesa ha quedado sorprendida por la irrupción inmediata de ‘Pippo’ aún cuando no ha hecho su estreno oficial en la élite de Alemania

Felipe Chávez despierta admiración en

“Son cobardes detrás de una pantalla”: Karla Ortiz se pronunció con firmeza tras los ataques en redes sociales a voleibolistas de selección sub-17

La deportista de Universitario de Deportes asegura que se encuentra en su mejor estado de forma físico y mental para ratificar su rol capital de cara a su segunda temporada en el club

“Son cobardes detrás de una

César Inga, la sensación del Perú vs Chile: hinchas sureños lo solicitaron para fotografías tras su extraordinaria presentación

Terminado el partido, con una derrota a último minuto, niños locales se acercaron al futbolista de Universitario de Deportes, ubicado en la zona de relevos, con el propósito de sacarse retratos

César Inga, la sensación del

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

El cuadro de Néstor Lorenzo se medirá con el ‘tri’ en Estados Unidos previo al inicio del Mundial 2026. Habrá un duelo de goleadores entre James Rodríguez y Santiago Giménez. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Colombia vs México

ÚLTIMAS NOTICIAS

Trágico incendio en una Iglesia

Trágico incendio en una Iglesia de Córdoba: murieron dos menores y hubo al menos 40 evacuados

Meta solicita a sus trabajadores que usen IA para avanzar “5 veces más rápido”

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

Cómo quitarle el hongo a la lengua de suegra, según la IA

Por qué la generación Z se enfrenta a un “apocalipsis laboral” debido a la inteligencia artificial

INFOBAE AMÉRICA

De inmigrantes a empresarios: la

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

El autoplacer y la moral: la historia oculta de la masturbación en la Grecia clásica

Las producciones más populares de Disney+ en Estados Unidos para engancharse este día

La biopic de Bruce Springsteen explorará sus problemas de salud mental: “Fue el capítulo más doloroso de su vida”

DEPORTES

Mateo Retegui volvió a brillar

Mateo Retegui volvió a brillar en el triunfo de Italia por las Eliminatorias: el blooper de Donnarumma en el gol de Estonia

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentan en una final histórica por el ascenso a Primera

La selección argentina buscará un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 ante México: hora, TV y formaciones

Boca Juniors perdió 4-0 ante Corinthians y quedó afuera de la Copa Libertadores femenina

Las Murciélagas le ganaron 2-0 a Inglaterra en la final y se consagraron bicampeonas del mundo