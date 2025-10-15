Perú Deportes

‘Big 3’ peruano dirá presente en el Challenger de Lima: Buse y Bueno competirán en el cuadro principal; Varillas desde la ‘qualy’

La segunda edición anual del torneo capitalino tendrá lugar en el Club Terrazas de Miraflores. Dos tenistas Top 100 lideran la lista de preclasificados

Por José Manuel Quintana

Segundo Challenger de Lima contará con la presencia de los tres mejores tenistas de la actualidad. Crédito: Igma Sports

Lima se prepara para ser sede de un nuevo torneo del Challenger Tour. La capital peruana acogerá el aclamado evento deportivo desde el 3 al 9 de noviembre. La competencia tendrá lugar sobre el polvo de ladrillo del Club Terrazas de Miraflores y contará con la presencia de los tres tenistas mejor posicionados en el ranking ATP.

Ignacio Buse (#113), Gonzalo Bueno (#223) y Juan Pablo Varillas (#312) regresarán a la ‘Ciudad de las Reyes’ luego de cerca de mes y medio. Los tres deportistas nacionales formaron parte del equipo que derrotó a Portugal y clasificó a los ‘qualifiers’ de la Copa Davis.

Nacho’ se erige como la cuarta siembra del torneo. Por lo tanto, el ‘Colorado’ y ‘Gonza’ iniciarán su rendimiento desde el cuadro principal. Por otro lado, el alejado ranking de Varillas no le permite estar a la par de sus connacionales; por lo tanto, deberá luchar por un lugar en el ‘main draw’ desde la clasificación. También cuenta con la opción de poder recibir una invitación por parte de la organización.

Cuadro principal y de clasificatorios.

Cabe destacar que el vigente campeón del Challenger 75 de Lima, el boliviano Juan Carlos Prado, no se anotó para el torneo de la capital peruana. Además, es necesario destacar que este evento del circuito Challenger Tour otorga 75 puntos ATP al campeón y reparte más de US$ 80,000.

Dos Top 100

Dos tenistas de fuste que integran el Top 100 del ranking ATP se han anotado para el Igma Open 2025. Se trata de los argentinos Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. El primero, intenta recuperar terreno luego de un 2024 que lo catapultó al Top 30; el segundo se encuentra en franco ascenso y ya registra finales en torneos ATP.

La ‘Navoneta’ es el mejor preclasificado y la primera siembra en Lima. El #85 del mundo atraviesa un momento adverso: enlaza cuatro derrotas en pista dura. Este presente contrasta con la temporada pasada, donde el nuevejuliense de 24 años se instaló en el puesto 29 del ranking.

Aug 6, 2025; Cincinnati, OH, USA; Mariano Navone (ARG) returns a shot against Jan-Lennard Struff (GER) during the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images

Por otro lado, el menor de los hermanos Cerúndolo se reencontrará con la arcilla sudamericana luego de la gira en pista dura asiática. En China, por ejemplo, alcanzó la final del Challenger de Guangzhou y cayó en sets corridos frente al chileno Alejandro Tabilo.

Esta temporada, el primer y segundo preclasificado en Lima se vieron las caras en la final del Challenger de Braunschweig, Alemania. El encuentro definitorio fue favorable para Navone con parciales 6-3 y 7-5.

Torneo esquivo para los peruanos

Hasta la fecha, el Challenger de Lima no ha visto coronarse a ningún tenista nacional. En junio de este año, el peruano Gonzalo Bueno ilusionó a todo el público peruano que se dio cita en los campos del Jockey Club del Perú.

El trujillano de 21 años alcanzó la final y estuvo a un partido de terminar con la racha negativa para los locales en Lima. Sin embargo, el deportista boliviano Juan Carlos Prado levantó el título gracias a su victoria con parciales 6-4 y 7-5.

Gonzalo Bueno derrotó a Juan Pablo Varillas en el Challenger de Cali 2025. Crédito: Kia Open

Entradas a la venta

Los boletos para la segunda edición anual del Challenger de Lima —doble torneo desde el 2021— ya están a la venta. Los amantes del deporte y, principalmente, del tenis podrán acceder a la compra de entradas a través de la web de Joinnus. Los precios para las diferentes jornadas serán detallados a continuación:

- Lunes 3 de noviembre

  • Sur: S/ 99.40
  • Oriente: S/ 77.30

- Martes 4 de noviembre

  • Sur: S/ 99.40
  • Oriente: S/ 77.30

- Miércoles 5 de noviembre

  • Sur: S/ 99.40
  • Oriente: S/ 77.30

- Jueves 6 de noviembre

  • Sur: S/ 99.40
  • Oriente: S/ 77.30

- Viernes 7 de noviembre

  • Sur: S/ 132.50
  • Oriente: S/ 99.40

Sábado 8 de noviembre

  • Sur: S/ 154.60
  • Oriente: S/ 110.40

Domingo 9 de noviembre (final)

  • Sur: S/ 198.75
  • Oriente: S/ 132.50

