Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys. Crédito: Instagram

Angelo Campos volverá a ponerse los guantes este jueves 16 de octubre, cuando Alianza Lima enfrente a Sport Boys en un duelo clave por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El experimentado arquero peruano regresará al once titular en reemplazo de Guillermo Viscarra, habitual dueño del arco ‘blanquiazul’, quien no podrá estar presente en el estadio Alejandro Villanueva por un motivo particular.

A solo un día del compromiso en Matute, el club de La Victoria publicó su lista de convocados para enfrentar a los ‘rosados’, y una de las grandes sorpresas fue la ausencia de Viscarra, quien suele ser la primera opción del técnico Néstor Gorosito para custodiar la portería.

Según pudo conocerse, el guardameta boliviano aún no ha retornado de su viaje a Rusia, donde participó recientemente en un amistoso con su selección por la fecha FIFA de octubre. Al no haberse reincorporado a tiempo a los entrenamientos, el comando técnico optó por darle la responsabilidad del arco a Angelo Campos, el segundo arquero del plantel.

El ‘Mono’, como es conocido, tendrá una nueva oportunidad de ser titular en un partido de alta exigencia. Enfrente estará Sport Boys, un rival que llega en buen momento tras ganar sus últimos dos partidos y registrar solo una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El portero bicampeón con Alianza en 2021 y 2022 buscará demostrar que sigue preparado para responder en momentos decisivos y que puede estar a la altura del desafío.

Convocatoria de Alianza Lima para duelo ante Sport Boys. Crédito: Prensa AL

Como alternativa en el banco de suplentes, el club de La Victoria contará con Ángel de la Cruz, golero de tan solo 22 años, quien estará atento ante cualquier eventualidad que le permita sumar minutos en Matute. El duelo ante el conjunto chalaco cobra aún más importancia considerando que el equipo ‘blanquiazul’ se juega puntos clave en su lucha por el Torneo Clausura, luego de haberse alejado considerablemente del líder Universitario de Deportes debido a una seguidilla de resultados adversos.

Angelo Campos y su poca actividad en el 2025

Angelo Campos ha tenido un rol secundario en la presente temporada con Alianza Lima. A la sombra de Guillermo Viscarra, el arquero nacional solo ha participado en cinco partidos oficiales a lo largo del año, todos disputados durante el Torneo Apertura. En el Clausura, no ha sumado minutos hasta este jueves 16 de octubre, cuando volverá a custodiar el arco ‘blanquiazul’ en Matute.

A pesar de sus escasas apariciones, el ‘Mono’ supo mostrar su vigencia en varias de ellas. De hecho, mantuvo su portería en cero en cuatro de los cinco encuentros que disputó, siendo clave para que su equipo sume victorias en todos ellos. Sin embargo, su rendimiento fue cuestionado en el duelo ante ADT, donde protagonizó un error que derivó en un gol y terminó siendo señalado en la derrota por 3-0 en Tarma.

Ángelo Campos solo tapó cinco partidos oficiales en el año. Crédito: Liga 1

Su última presentación oficial se remonta a abril, en un enfrentamiento ante Los Chankas. Desde entonces, pasaron más de seis meses sin actividad oficial, hasta este regreso frente a Sport Boys. Se trata de una oportunidad importante para Campos, no solo para recuperar ritmo competitivo, sino también para demostrar que sigue siendo una pieza valiosa dentro del plantel, incluso desde un rol secundario.

Este jueves, el cuadro ‘íntimo’ saldrá a medirse con Sport Boys con una nueva figura en la portería y con la obligación de ganar. Los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan sumar de a tres para no perderle pisada a Universitario, actual líder del Torneo Clausura. En La Victoria, el objetivo sigue siendo claro: luchar hasta el final por el campeonato.