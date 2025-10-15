A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima se enfrentará en condición de local ante Sport Boys hoy, jueves 16 de octubre, en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de una contienda entre dos equipos con aspiraciones diferentes.

El cuadro ‘blanquiazul’ ha venido sufriendo la irregularidad en las últimas semanas, que le ha impedido meterse en la lucha por el segundo certamen de la temporada. De hecho, en sus recientes presentaciones, ha obtenido tres derrotas y dos triunfos. El más reciente fue una caída ante Alianza Universidad en Huánuco por 2-1, que lo ubicó en el sétimo lugar con 18 puntos, bastante lejos del líder Universitario de Deportes (30).

Ahora, en cuanto al plantel, el técnico Néstor Gorosito no contará con todos sus jugadores y tiene seis ausencias: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Jean Pierre Archimbaud, Alan Cantero y Hernán Barcos. El arquero boliviano no llegará a tiempo tras jugar con su selección en la última fecha FIFA, mientras que el ‘Pirata’ fue expulsado ante los ‘azulgranas’.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

Por otro lado, Sport Boys ha podido recuperarse en las últimas semanas y acumula cuatro partidos sin perder (dos victorias y dos empates), resultados que lo colocan en la casilla 15 con 12 unidades.

El DT Juan Carlos Cabanillas buscará ganar este partido para alejarse definitivamente de la zona de descenso, de la que le separan siete puntos. Para ello, tiene futbolistas importantes como Luis Urruti, Carlos López, Jostin Alarcón, entre otros.

Últimos enfrentamientos

Alianza Lima y Sport Boys se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si revisamos los últimos diez enfrentamientos, nos daremos cuenta de que los ‘blanquiazules’ llevan la ventaja con seis victorias, contra dos de los ‘rosados’ y dos empates en total.

El último choque entre ambos equipos se dio el 23 de mayo de este año, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura. El Estadio Nacional fue testigo de un triunfo para los ‘íntimos’ con el solitario gol de Paolo Guerrero tras la asistencia de Piero Cari.

Gol y resumen del triunfo 'blanquiazul' ante los 'rosados' por el Torneo Apertura. (Video: GOLPERU)

Alianza Lima vs Sport Boys: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Jesús Castillo, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Gustavo Zapata

Sport Boys: Steven Rivadeneyra, Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Oslimg Mora, Leonel Solís, Hernán Da Campo, Cristian Carbajal, Carlos López, Jostin Alarcón y Luis Urruti. DT: Juan Carlos Cabillas

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2025

El Alianza Lima vs Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, tiene inicio programado para las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 21:00 horas.

Para los aficionados en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el horario de arranque será a las 22:00 horas. En México, el pitazo inicial está previsto para las 19:00 horas, mientras que en España el duelo se disputará a las 03:00 horas del viernes 17 de octubre.

Canal para seguir Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2025

El cotejo entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará hoy, jueves 16 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva. La señal estará a cargo de L1 MAX, canal vinculado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. El encuentro también podrá verse en la plataforma de streaming, Liga 1 Play, mediante una suscripción de S/. 22.99 soles por mes.

De la misma manera, Infobae Perú brindará cobertura en vivo a través de su sitio web, con información previa, desarrollo del partido, declaraciones de los protagonistas y más detalles que no te puedes perder.

Anuncio del Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2025.