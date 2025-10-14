Perú Deportes

Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Tras golear a Corea del Sur, el equipo de Carlo Ancelotti buscará cerrar su gira asiática con otro triunfo. Revisa aquí cómo sintonizar el partido en directo

Brasil visitará a Japón por amistoso FIFA 2025. Crédito: Agencias

Brasil continúa su recorrido por la fecha FIFA de octubre 2025 con un atractivo duelo internacional ante Japón. El encuentro se disputará hoy, martes 14 de octubre, en el Estadio Ajinomoto de Tokio y será una nueva prueba para ambos equipos en su preparación rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en menos de un año. Aquí te compartimos todos los detalles para sintonizar el enfrentamiento en directo.

El combinado japonés llega a este compromiso tras un vibrante empate 2-2 frente a Paraguay. El equipo de Hajime Moriyasu logró rescatar la igualdad en el último suspiro gracias a un gol agónico de Ayase Ueda en el minuto 94. Koki Ogawa había anotado previamente, dejando claro que el elenco nipón mantiene su fortaleza ofensiva y su capacidad de competir hasta el final.

En la vereda opuesta, Brasil viene de ofrecer una auténtica exhibición de fútbol ante Corea del Sur, a quien goleó por 5-0 en Seúl. Con un Estêvão Willian cada vez más afianzado, y Rodrygo en un nivel superlativo —ambos marcaron dobletes—, el equipo de Carlo Ancelotti demostró contundencia, dinamismo y profundidad en ataque. Vinícius Júnior también se hizo presente en el marcador, ratificando el gran momento ofensivo que atraviesa el seleccionado sudamericano.

Este segundo amistoso de la gira representa mucho más que una simple escala en Asia. Para Ancelotti, es la oportunidad de seguir puliendo detalles, probar variantes y consolidar una idea de juego que devuelva al ’scratch’ al protagonismo absoluto en la élite del fútbol mundial. La goleada ante los coreanos fue una declaración de intenciones, pero el reto frente a Japón promete ser un test más exigente en lo táctico y mental.

Brasil viene de golear 5-0 a Corea del Sur. Crédito: REUTERS/Kim Hong-Ji

Horario de Brasil vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El duelo entre Japón y Brasil está previsto para desarrollarse este martes 14 de octubre en el Estadio Ajinomoto de Tokio. El encuentro iniciará a las 05:30 a. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, el partido comenzará a las 07:30 a. m., mientras que en México podrá verse desde las 04:30 a. m. En territorio japonés, el pitazo inicial será a las 19:30 horas locales.

Dónde ver Brasil vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

La transmisión del partido entre el ’scratch’ y el cuadro nipón podrá seguirse en vivo a través de SporTV, Globo, Zapping y Sky+ para gran parte de América Latina y Brasil. En Japón, el encuentro será emitido por AbemaTV y TV Asahi. También se espera cobertura en plataformas de streaming autorizadas para ambos mercados.

Carlo Ancelotti es el DT de Brasil. Crédito: REUTERS/Kim Hong-Ji

Brasil vs Japón: último antecedente entre ambas escuadras

El último cruce entre ambas selecciones se dio en junio de 2022, también en el marco de un amistoso internacional de preparación. Aquel partido terminó con victoria brasileña por 1-0, gracias a un gol de Neymar desde el punto penal. Desde entonces, Japón ha mostrado evolución en su juego colectivo, por lo que el choque en Tokio adquiere un nuevo nivel de interés.

Para Brasil, cada paso en esta gira asiática es parte de una hoja de ruta más amplia: recuperar la identidad, formar una base sólida y llegar con ritmo competitivo al Mundial. Japón, por su parte, busca seguir puliendo su estilo dinámico y reafirmarse como una de las selecciones asiáticas más consistentes del panorama global.

Este martes, en Tokio, se cruzan dos equipos con presente sólido y aspiraciones claras. El fútbol de alto nivel está garantizado

