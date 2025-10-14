Perú Deportes

Club de Liga 2 sufre extorsiones y amenazas en plenas semifinales de ascenso: “Hoy en día el Perú está muy peligroso”

El club denunció coacciones a sus futbolistas con el fin de alterar el desarrollo deportivo en una etapa decisiva del torneo, presuntamente relacionadas con negocios de apuestas deportivas

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Deportivo Moquegua denunció extorsiones y
Deportivo Moquegua denunció extorsiones y amenazas a su plantel en plenas semifinales de la Liga 2 de Perú. Crédito: CDM

Un hecho lamentable ha ensombrecido la emoción de las semifinales de la Liga 2. A pocas horas del partido de ida entre Deportivo Moquegua y Unión Comercio, disputado el pasado domingo 12 de octubre, el club moqueguano denunció haber sido víctima de amenazas y extorsiones dirigidas directamente a sus jugadores. El caso fue hecho público a través de un comunicado oficial, generando gran preocupación tanto en el entorno deportivo como entre los propios hinchas.

A través de sus redes sociales, la directiva del equipo sureño informó que varios futbolistas del plantel recibieron mensajes intimidatorios en sus teléfonos personales. Según detallaron, las amenazas incluyeron incluso imágenes de familiares de los jugadores, con el claro objetivo de generar miedo y alterar el desarrollo normal del compromiso decisivo por el ascenso a la máxima categoría.

“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública, a nuestros hinchas y a los medios de comunicación que en los últimos días, hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico”, señaló la institución en su comunicado. Además, dejaron en claro que el caso ha sido reportado ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

En la misma línea, el club expresó su firme rechazo ante cualquier intento de manipulación de resultados deportivos, señalando su compromiso con los valores del juego limpio y la integridad de sus jugadores. “Rechazamos enérgicamente todo tipo de amenaza o intento de intimidación que busque afectar la integridad, tranquilidad y desempeño de nuestro plantel. Nuestro compromiso es con el deporte limpio, el respeto y la seguridad de todos los miembros de la familia aurinegra”, agregaron.

Comunicado oficial de Deportivo Moquegua
Comunicado oficial de Deportivo Moquegua

Atentan contra las familias de los jugadores

La gravedad de la situación fue confirmada por Julio Espinoza, presidente del Deportivo Moquegua, quien ofreció detalles sobre los hechos ocurridos. En una reciente entrevista para ‘Radio Exitosa’, el mandamás del club reveló que las amenazas comenzaron a llegar apenas unas horas antes del encuentro contra Unión Comercio.

“Nosotros teníamos partido a las 11 de la mañana y los mensajes comenzaron a llegar a las 9 a los jugadores. Fueron amenazas y extorsiones enviadas a sus celulares. No solo mensajes, también fotos de sus familiares, con advertencias de que si no se dejaban ganar o no fingían lesiones, actuarían en su contra”, denunció.

Estas declaraciones no solo reflejan la gravedad del problema, sino que también apuntan a una posible conexión con mafias vinculadas a apuestas deportivas. “Hoy en día el Perú está muy peligroso. No tengo nada en contra de los señores de Unión Comercio ni del pueblo de Tarapoto, pero sí denuncio a estos extorsionadores que obstaculizan el progreso del país. En el tema de las apuestas ilegales están involucrados muchos, y por ahí va el problema: extorsionan para que se favorezcan ciertos resultados”, añadió Espinoza.

Deportivo Moquegua pelea por su
Deportivo Moquegua pelea por su pase a la final de la Liga 2 frente a Unión Comercio. Crédito: Liga 2

El fútbol, en medio de una alerta creciente

A pesar de la tensión vivida, Deportivo Moquegua logró imponerse por 2-1 en el partido de ida de las semifinales, aunque el resultado deportivo pasó a un segundo plano ante la gravedad de las amenazas recibidas. Este episodio ha encendido las alarmas en la Liga 2 y reavivado el debate sobre la seguridad en el fútbol peruano, así como el impacto negativo que tienen el crimen organizado y las apuestas clandestinas en el deporte.

Se espera que en los próximos días las autoridades se pronuncien sobre las investigaciones en curso. Por el momento, la prioridad del club es resguardar la integridad de sus jugadores y asegurar que las fases decisivas del torneo se disputen sin presiones externas que vulneren los valores fundamentales del fútbol. El duelo de vuelta contra Unión Comercio está programado para el domingo 19 de octubre.

Temas Relacionados

Deportivo MoqueguaLiga 2Extorsión en Perúperu-deportes

Más Noticias

Maria Alejandra Marin pondera el nivel de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Venir al bicampeón implica dar lo mejor para un nuevo título”

Han transcurrido muchos años para que la colombiana aterrice en el club ‘blanquiazul’. Instalada como refuerzo, dará todo de sí en los frentes a disputar, sobre todo en el Mundial de Clubes

Maria Alejandra Marin pondera el

Thaisa Mc Leod no se conforma con su evolución física y fija una meta clara: “Quiero seguir bajando de peso”

La talentosa opuesta nacional expresó su deseo de alcanzar su plenitud física y aseguró estar trabajando intensamente para lograrlo, con el claro objetivo de consolidarse en la selección peruana

Thaisa Mc Leod no se

Dónde ver Colombia vs Canadá en Perú HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Los ‘cafeteros’ se miden ante uno de los organizadores del Mundial 2026 en un partido internacional más en el que contarán con todo su arsenal, aunque posiblemente se realicen algunas variaciones en el armado inicial

Dónde ver Colombia vs Canadá

Eddie Fleischman lanzó ácido comentario contra Felipe Chávez: “No es lo que decían en los relatos, no cualquiera es joya”

El periodista deportivo se refirió al rendimiento del volante de Bayern Múnich en el último amistoso donde la selección peruana perdió con Chile en Santiago

Eddie Fleischman lanzó ácido comentario

Dónde ver Argentina vs Puerto Rico HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Los de Lionel Scaloni, vigentes campeones del mundo, buscarán seguir en buena racha, pensando en la próxima cita mundialista. Conoce cómo seguir en vivo este encuentro en Miami

Dónde ver Argentina vs Puerto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perfil y hoja de vida

Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

Miguel Ángel Espichán asume el Ministerio del Ambiente para el gobierno interino de José Jerí: perfil del nuevo titular del Minam

Teresa Mera, perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de José Jerí

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

Jorge Figueroa Guzmán jura como titular del Minedu: perfil del nuevo ministro de Educación del gobierno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Ricky Trevitazzo devuelve la marca

Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz y aclara: “Nunca quise apropiarme del nombre”

Darinka Ramírez se lanza como cantante de reggaetón y estrena “Mala jugada”

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

Patricia Portocarrero revela cómo sobrevivir a tres paros cardiacos le cambió la vida: “Comencé a decir ‘no’”

DEPORTES

Maria Alejandra Marin pondera el

Maria Alejandra Marin pondera el nivel de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Venir al bicampeón implica dar lo mejor para un nuevo título”

Thaisa Mc Leod no se conforma con su evolución física y fija una meta clara: “Quiero seguir bajando de peso”

Dónde ver Colombia vs Canadá en Perú HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Eddie Fleischman lanzó ácido comentario contra Felipe Chávez: “No es lo que decían en los relatos, no cualquiera es joya”

Dónde ver Argentina vs Puerto Rico HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025