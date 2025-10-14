Club de Liga 2 sufre extorsiones y amenazas en plenas semifinales de ascenso: “Hoy en día el Perú está muy peligroso”

Deportivo Moquegua denunció extorsiones y amenazas a su plantel en plenas semifinales de la Liga 2 de Perú. Crédito: CDM

Un hecho lamentable ha ensombrecido la emoción de las semifinales de la Liga 2. A pocas horas del partido de ida entre Deportivo Moquegua y Unión Comercio, disputado el pasado domingo 12 de octubre, el club moqueguano denunció haber sido víctima de amenazas y extorsiones dirigidas directamente a sus jugadores. El caso fue hecho público a través de un comunicado oficial, generando gran preocupación tanto en el entorno deportivo como entre los propios hinchas.

A través de sus redes sociales, la directiva del equipo sureño informó que varios futbolistas del plantel recibieron mensajes intimidatorios en sus teléfonos personales. Según detallaron, las amenazas incluyeron incluso imágenes de familiares de los jugadores, con el claro objetivo de generar miedo y alterar el desarrollo normal del compromiso decisivo por el ascenso a la máxima categoría.

“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública, a nuestros hinchas y a los medios de comunicación que en los últimos días, hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico”, señaló la institución en su comunicado. Además, dejaron en claro que el caso ha sido reportado ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

En la misma línea, el club expresó su firme rechazo ante cualquier intento de manipulación de resultados deportivos, señalando su compromiso con los valores del juego limpio y la integridad de sus jugadores. “Rechazamos enérgicamente todo tipo de amenaza o intento de intimidación que busque afectar la integridad, tranquilidad y desempeño de nuestro plantel. Nuestro compromiso es con el deporte limpio, el respeto y la seguridad de todos los miembros de la familia aurinegra”, agregaron.

Comunicado oficial de Deportivo Moquegua

Atentan contra las familias de los jugadores

La gravedad de la situación fue confirmada por Julio Espinoza, presidente del Deportivo Moquegua, quien ofreció detalles sobre los hechos ocurridos. En una reciente entrevista para ‘Radio Exitosa’, el mandamás del club reveló que las amenazas comenzaron a llegar apenas unas horas antes del encuentro contra Unión Comercio.

“Nosotros teníamos partido a las 11 de la mañana y los mensajes comenzaron a llegar a las 9 a los jugadores. Fueron amenazas y extorsiones enviadas a sus celulares. No solo mensajes, también fotos de sus familiares, con advertencias de que si no se dejaban ganar o no fingían lesiones, actuarían en su contra”, denunció.

Estas declaraciones no solo reflejan la gravedad del problema, sino que también apuntan a una posible conexión con mafias vinculadas a apuestas deportivas. “Hoy en día el Perú está muy peligroso. No tengo nada en contra de los señores de Unión Comercio ni del pueblo de Tarapoto, pero sí denuncio a estos extorsionadores que obstaculizan el progreso del país. En el tema de las apuestas ilegales están involucrados muchos, y por ahí va el problema: extorsionan para que se favorezcan ciertos resultados”, añadió Espinoza.

Deportivo Moquegua pelea por su pase a la final de la Liga 2 frente a Unión Comercio. Crédito: Liga 2

El fútbol, en medio de una alerta creciente

A pesar de la tensión vivida, Deportivo Moquegua logró imponerse por 2-1 en el partido de ida de las semifinales, aunque el resultado deportivo pasó a un segundo plano ante la gravedad de las amenazas recibidas. Este episodio ha encendido las alarmas en la Liga 2 y reavivado el debate sobre la seguridad en el fútbol peruano, así como el impacto negativo que tienen el crimen organizado y las apuestas clandestinas en el deporte.

Se espera que en los próximos días las autoridades se pronuncien sobre las investigaciones en curso. Por el momento, la prioridad del club es resguardar la integridad de sus jugadores y asegurar que las fases decisivas del torneo se disputen sin presiones externas que vulneren los valores fundamentales del fútbol. El duelo de vuelta contra Unión Comercio está programado para el domingo 19 de octubre.