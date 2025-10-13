Perú Deportes

A qué hora juega Colombia vs Canadá en Perú: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

El conjunto ‘cafetero’ buscará su segunda victoria al hilo tras golear a México, aunque delante tendrá a un peligroso cuadro norteamericano. Conoce los horarios del cotejo

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

A qué hora juega Colombia vs Canadá por amistoso FIFA 2025.

La selección de Colombia se enfrentará contra su similar de Canadá el martes 14 de octubre en un amistoso FIFA válido por la fecha doble de octubre. El Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos, será el escenario de un duelo entre dos equipos clasificados al Mundial de Norteamérica 2026, pero que llegan de diferentes realidades.

El conjunto ‘cafetero’ se encuentra en un gran momento, ya que viene de apabullar por 4-0 a México con los goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. En este cotejo, Kevin Serna, exjugador de Alianza Lima y ADT, arrancó como titular, pero tuvo una tarea más sacrificada a diferencia de otras presentaciones.

De todos modos, esta prueba le sirvió al técnico Néstor Lorenzo poder evaluar a nuevos rostros con la consigna de ampliar el universo para armar la mejor lista pensando en la Copa del Mundo a mediados del próximo año. Justamente, el cuadro ‘tricolor’ acabó tercero en las Eliminatorias 2026 con dos triunfos en las últimas fechas, de ahí que asoma como un rival de temer para cualquier equipo.

Goles y resumen del contundente triunfo 'cafetero' en el T&T Stadium de Texas, Estados Unidos. (Video: TUDN México)

Por otro lado, la selección de Canadá no pudo hacer respetar la casa y perdió por la mínima diferencia ante Australia en Montreal. Nestory Irankunda fue el responsable de que los ‘rojos’ se queden con las manos vacías ante su hinchada.

No obstante, los dirigidos por Jesse Marsch supieron vencer a Rumania (3-0) y Gales (1-0) en la jornada doble de setiembre. En esa línea, apuntan a recomponerse frente a los colombianos y aprovecharán la fortaleza de sus mejores jugadores como el arquero Maxime Crépeau (Portland Timbers de la MLS), el volante Ismael Koné (Sassuolo de Italia), el delantero Jonathan David (Juventus de Italia), entre otros.

Jonathan David es el máximo goleador histórico de la selección de Canadá con 37 dianas. - créditos: Matt Krohn-Imagn Images

Historial de enfrentamientos

Colombia y Canadá se han visto las caras en tres oportunidades a lo largo de la historia del fútbol. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de que el cuadro ‘cafetero’ lleva una ligera ventaja con dos triunfos, contra uno de los ‘rojos’.

El último enfrentamiento se dio el 15 de octubre de 2014, en un amistoso FIFA. El Red Bull Arena fue testigo de un triunfo 1-0 por parte de los sudamericanos con el golazo de James Rodríguez a los 75 minutos.

Gol y resumen de la victoria de los 'cafeteros' en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos. (Video: Canada Soccer)

Colombia vs Canadá: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo

Canadá: Maxime Crépeau, Niko Sigur, Joel Waterman, Derek Cornelius, Richie Laryea, Ismael Koné, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch

A qué hora juega Colombia vs Canadá por amistoso de fecha FIFA 2025

El Colombia vs Canadá está programado para el martes 14 de octubre a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Canadá, Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 20:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido comenzará a las 21:00 horas. Por su parte, en México, el pitazo inicial está fijado para las 18:00 horas. En España, el compromiso se jugará a las 02:00 horas del miércoles 15.

Canal para seguir Colombia vs Canadá por amistoso de fecha FIFA 2025

El duelo entre las selecciones de Colombia y Canadá se jugará en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos, como parte de un amistoso FIFA. Este compromiso será transmitido para el país sudamericano a través de las señales de Caracol Televisión, RCN y por el servicio de streaming, DITU. En cambio, en suelo de la nación norteamericana se podrá seguir en OneSoccer y TSN.

