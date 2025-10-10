Perú Deportes

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana

Las ‘pumas’ se enfrentarán a la ‘blanquirroja’ Sub 19 hoy, viernes 10 de octubre, a las 19:00 horas en el Coliseo del Colegio La Salle. Entérate cómo quedaron los encuentros de la competición

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántara

Hoy, viernes 10 de octubre, arrancará el Atenea Open 2025. El esperado evento contará con la participación de Universitario de Deportes, selección peruana Sub 19, Deportivo Géminis y Atlético Atenea. Los cuatro equipos estarán reunidos en un cuadrangular que marcará la presentación oficial de las ‘diosas’ previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La jornada lo abrirá el duelo entre las ‘pumas’ y la ‘blanquirroja’, y luego Atenea hará lo suyo con Géminis. La ‘U’ tendrá un buen termómetro de cara a su debut en el torneo nacional, mientras que las de Antonio Rizola tendrán un ensayo a los Juegos Bolivarianos 2025 que se celebrarán desde el 22 de noviembre y finalizará el domingo 7 de diciembre, en Ayacucho.

Los cotejos de la competición se llevará a cabo entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en el Coliseo del Colegio La Salle. Las entradas están disponibles a través del portal de Joinnus para que los hinchas puedan reecontrarse con el equipo de sus amores.

El Atenea Open celebrará su segunda edición, torneo en el que Universitario se consagró campeón en la primera ocasión. Para esta temporada, el equipo incorporó a las centrales brasileñas Angélica Malinverno y Mara Ferreira Leão, junto con la opuesta Maluh Oliveira, quienes se integran al plantel. Además, la también brasileña Elis Bento permanece en el equipo.

Programación y resultados del Atenea Open 2025: partidos y horarios

Viernes 10 de octubre

- Universitario de Deportes vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Deportivo Géminis (21:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Sábado 11 de octubre

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Domingo 12 de octubre

- Deportivo Géminis vs Perú Sub 19 (15:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Universitario de Deportes (17:30 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Precios de entradas

Los boletos están disponibles en la página web de Joinnus, los hinchas podrán adquirir sus entradas para el cuadrangular para alentar al equipo de sus amores.

- Entrada por día: S/. 25.00 soles

- Abono por los 3 días: S/. 60 soles

Canal TV exclusivo que transmitirá el Atenea Open

Los partidos del Atenea Open 2025, que reunirá a Universitario de Deportes, Perú Sub 19, Atlético Atenea y Géminis, será transmitido a nivel nacional. Latina Televisión emitirá los partidos en señal abierta a través de los canales 2 y 702 en HD, además de ofrecer la cobertura en su sitio web y canal oficial de YouTube.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la competición amistosa que genera mucha expectativa a los ‘voleilovers’.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

La temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley comenzará el sábado 25 de octubre, con el Coliseo Miguel Grau del Callao como escenario de las primeras jornadas. El torneo contará con la participación de los equipos más destacados del país: Alianza Lima, Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Club Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Olva Latino, Deportivo Wanka y Club Kazoku.

