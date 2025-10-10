A qué hora juega Paraguay vs Japón: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Paraguay vs Japón: partido amistoso en Suita por fecha FIFA 2025

Este viernes 9 de octubre, la selección de Paraguay medirá fuerzas ante su similar de Japón. El conjunto sudamericano ya se encuentra en Osaka, Japón, para enfrentarse a un combinado de fuste. Tanto ‘guaraníes’ como ‘nipones’ han sellado sus boletos a Estados Unidos 2026 y buscan llegar en el mejor estado posible.

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, citó a 26 futbolistas para el duelo preparatorio. Sin embargo, el futbolista Ramón Sosa quedó desafectado de la lista por una lesión muscular. El estratega argentino podrá contar con sus figuras Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Gustavo Gómez.

El exadiestrador de Boca Juniors y la selección de Ecuador señaló que el encuentro ante Japón significa un equipo de “formas europeas”. En ese sentido, para los ‘guaraníes’ será un termómetro importante el compromiso de cara a la justa mundialista.

En su último encuentro oficial, Paraguay se impuso por 1-0 ante Perú, en Lima. Crédito: REUTERS/Sebastian Castaneda

Por otro lado, el representativo asiático, a cargo de Hajime Moriyasu, contará con la presencia de Koki Saito, Takumi Minamino y Yuki Soma. El equipo de la ‘Tierra del sol naciente’ también afrontará un amistoso ante Brasil. Para el envite frente a la ‘canarinha’, se esperaría la recuperación de Takefusa Kubo, entre algodones para el partido con Paraguay.

A qué hora juega Paraguay vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El choque entre las selecciones de Paraguay y Japón se jugará este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita, por amistoso de fecha FIFA. El horario pactado será a las 05:20 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 06:20 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 07:20 horas.

Canal para seguir Paraguay vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El encuentro amistoso entre las selecciones que dirige Gustavo Alfaro y Hajime Moriyasu será transmitido por la señal de Tigo Sports para todo Paraguay. En Perú, ninguna casa televisiva emitirá el compromiso.

Paraguay enfrentará a Japón en amistoso internacional. Crédito: Agencias

Lista de convocados de Paraguay

Porteros: Roberto Junior Fernández, Orlando Gill y Juan Espínola.

Defensas: Gustavo Gómez, Omar Alderete, Gustavo Velázquez, Junior Alonso, Alexis Duarte, Juan Cáceres, Diego León y Alan Benítez.

Mediocampistas: Matías Galarza Fonda, Andrés Cubas, Lucas Romero, Brian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón y Alejandro Romero Gamarra.

Delanteros: Hugo Cuenca, Diego González, Ronaldo Martínez, Ángel Romero, Antonio Sanabria y Alex Arce.

Lista de convocados de Japón

Arqueros: Hayakawa Tomoki, Osako Keisuke y Suzuki Zion.

Defensas: Yuto Nagatomo, Taniguchi Shogo, Watanabe Tsuyoshi, Ando Tomoya, Seko Ayumu y Suzuki Junnosuke.

Mediocampistas: Ao Tanaka, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Joel Chima Fujita y Henry Heroki Mochizuki.

Delanteros: Ayase Ueda, Daizen Maeda, Takumi Minamino, Ritsu Dōan, Koki Ogawa, Shuto Machino, Keito Nakamura y Koki Saito.