Perú Deportes

Dónde ver Paraguay vs Japón HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La selección ‘albirroja’ inicia su gira asiática con un exigente amistoso ante el conjunto nipón, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Descubre aquí cómo ver el partido en vivo

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Paraguay enfrentará a Japón en
Paraguay enfrentará a Japón en amistoso internacional. Crédito: Agencias

La selección de Paraguay inicia su gira asiática con un especial amistoso frente a Japón, programado para este viernes 10 de octubre, como parte de su preparación para el Mundial 2026. Este encuentro marcará el arranque de una serie de pruebas importantes para la ‘albirroja’, que buscará afinar detalles tácticos, evaluar nuevos nombres y ganar rodaje internacional a menos de un año de su regreso a la máxima cita del fútbol.

Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada FIFA de octubre, y una de las principales novedades fue la inclusión de Diego León, joven talento asociado al Manchester United, junto a Diego González, delantero que atraviesa un gran momento en el Atlas de México. Con estas incorporaciones, el técnico argentino busca ampliar sus opciones y formar un grupo sólido con miras a los retos que traerá el próximo año.

La base del equipo también mantiene nombres de peso como Lucas Romero, quien ahora figura como titular inamovible. En contraste, llama la atención la ausencia de Julio Enciso nuevamente: según la selección y su club Racing de Estrasburgo, decidieron que no participe para que retome condición física y continuidad en su equipo europeo.

Paraguay llega a estos partidos secundarios como una selección que aspira a recuperar presencia en el panorama internacional. Tras tres ediciones sin asistir, logró su clasificación directa al Mundial 2026, lo que le brinda tiempo para construir un proceso con cabeza fría. En ese sentido, los amistosos en Asia servirán como vidrios de prueba antes de encarar la competencia oficial.

La selección paraguaya se prepara
La selección paraguaya se prepara para enfrentar a Japón en amistoso internacional. Crédito: Albirroja

Horario de Paraguay vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El esperado duelo entre Japón y Paraguay se disputará este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita, ubicado en Osaka. El partido comenzará a las 05:20 a. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador), mientras que en Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, el inicio está programado para las 07:20 a. m. En territorio japonés, el encuentro arrancará a las 19:20 horas.

Dónde ver Paraguay vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

La transmisión del encuentro entre Japón y Paraguay estará a cargo de Tigo Sports, que emitirá el partido en vivo para todo el territorio paraguayo, tanto por señal de televisión como a través de su aplicación oficial en streaming. Por su parte, los aficionados en Japón podrán seguir el duelo mediante la señal de Nippon TV. De esta manera, los hinchas de ambos países tendrán distintas opciones para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento internacional.

Japón y su superioridad en el historial

Japón llega con una clara superioridad en el historial reciente ante Paraguay. En sus últimos cuatro enfrentamientos, la selección asiática se impuso en todos: 4-1 en 2022, 2-0 en 2019, 4-2 en 2018 y 1-0 en 2010. Esta seguidilla de triunfos no solo representa una ventaja estadística, sino también un factor psicológico que la ‘albirroja’ buscará revertir con una plantilla renovada y energías frescas.

Japón ya se encuentra clasificado
Japón ya se encuentra clasificado al Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Para el técnico Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, este amistoso en Osaka representa mucho más que una simple preparación. Será una oportunidad clave para probar nuevos esquemas tácticos, dar rodaje a futbolistas jóvenes y observar cómo responden las nuevas incorporaciones ante un rival de jerarquía en el escenario internacional.

Además, el encuentro servirá como una instancia valiosa para integrar a los recientes convocados a la dinámica del grupo y fortalecer la cohesión interna de cara a los próximos desafíos oficiales. La gira asiática, en ese sentido, se presenta como un banco de pruebas ideal en el camino hacia el objetivo mayor: la participación en el Mundial 2026.

Tras medirse con Japón, Paraguay continuará su recorrido por Asia con otro amistoso de alto nivel: enfrentará a Corea del Sur el martes 14 de octubre en el Estadio Mundialista de Seúl. Con nuevas caras, ilusión renovada y margen para crecer, la ‘albirroja’ espera que esta serie de partidos deje aprendizajes sólidos, un buen rendimiento colectivo y confianza reforzada para lo que viene.

Temas Relacionados

Selección de ParaguaySelección de Japónperu-deportes

Más Noticias

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

El futurible central de la ‘bicolor’ no solo destaca dentro del campo con FCN, también lo hace en el mercado de pases. Su notable progresión en la 2. Bundesliga ha permitido que su ficha sufra una importante revalorización

Fabio Gruber incrementó su valor

D’ Alessandro Montenegro y Álvaro Rojas, nuevos convocados de la selección peruana promovidos por Manuel Barreto

El lateral derecho de ADT y el mediocentro de Juan Pablo II College, inicialmente, se integraron como sparrings, pero su buen hacer en los entrenamientos diarios los llevó a la ‘bicolor’ con miras al amistoso internacional contra Chile

D’ Alessandro Montenegro y Álvaro

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo, campeón de Copa Sudamericana 2003, fue presentado como nuevo Gerente Deportivo

En los últimos años, el héroe guaraní ejercía el cargo de Embajador, pero ahora cumplirá un rol más importante. “Me toca asumir este reto porque el club nos necesita”, reconoció

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo,

A qué hora juega Paraguay vs Japón: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

El elenco dirigido por Gustavo Alfaro visitará al conjunto ‘nipón’ en la isla asiática. Ambas escuadras cuentan con pasaje confirmado a la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

La ‘celeste’ viene de dulce después de haber sellado su quinta clasificación consecutiva al Mundial, un auténtico hito, de la mano de Marcelo Bielsa. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Uruguay
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte fue vacada por

Dina Boluarte fue vacada por mayoría del Congreso y José Jerí asume como presidente de transición

Dina Boluarte, la presidenta que se preocupó más por sus cirugías y por su aumento de sueldo, terminó destituida por el Congreso

José Jerí se convierte en el nuevo presidente del Perú: moción de censura contra la Mesa Directiva no se aprobó

Dina Boluarte reaparece tras su vacancia, pero cortan su extenso mensaje por juramentación de José Jerí

Las investigaciones y el polémico perfil de José Jerí, el nuevo presidente del Perú tras la vacancia a Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

Fabio Gruber incrementó su valor

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

D’ Alessandro Montenegro y Álvaro Rojas, nuevos convocados de la selección peruana promovidos por Manuel Barreto

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo, campeón de Copa Sudamericana 2003, fue presentado como nuevo Gerente Deportivo

A qué hora juega Paraguay vs Japón: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025