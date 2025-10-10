Dónde ver Paraguay vs Japón HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Paraguay enfrentará a Japón en amistoso internacional. Crédito: Agencias

La selección de Paraguay inicia su gira asiática con un especial amistoso frente a Japón, programado para este viernes 10 de octubre, como parte de su preparación para el Mundial 2026. Este encuentro marcará el arranque de una serie de pruebas importantes para la ‘albirroja’, que buscará afinar detalles tácticos, evaluar nuevos nombres y ganar rodaje internacional a menos de un año de su regreso a la máxima cita del fútbol.

Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada FIFA de octubre, y una de las principales novedades fue la inclusión de Diego León, joven talento asociado al Manchester United, junto a Diego González, delantero que atraviesa un gran momento en el Atlas de México. Con estas incorporaciones, el técnico argentino busca ampliar sus opciones y formar un grupo sólido con miras a los retos que traerá el próximo año.

La base del equipo también mantiene nombres de peso como Lucas Romero, quien ahora figura como titular inamovible. En contraste, llama la atención la ausencia de Julio Enciso nuevamente: según la selección y su club Racing de Estrasburgo, decidieron que no participe para que retome condición física y continuidad en su equipo europeo.

Paraguay llega a estos partidos secundarios como una selección que aspira a recuperar presencia en el panorama internacional. Tras tres ediciones sin asistir, logró su clasificación directa al Mundial 2026, lo que le brinda tiempo para construir un proceso con cabeza fría. En ese sentido, los amistosos en Asia servirán como vidrios de prueba antes de encarar la competencia oficial.

Horario de Paraguay vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El esperado duelo entre Japón y Paraguay se disputará este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita, ubicado en Osaka. El partido comenzará a las 05:20 a. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador), mientras que en Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, el inicio está programado para las 07:20 a. m. En territorio japonés, el encuentro arrancará a las 19:20 horas.

Dónde ver Paraguay vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

La transmisión del encuentro entre Japón y Paraguay estará a cargo de Tigo Sports, que emitirá el partido en vivo para todo el territorio paraguayo, tanto por señal de televisión como a través de su aplicación oficial en streaming. Por su parte, los aficionados en Japón podrán seguir el duelo mediante la señal de Nippon TV. De esta manera, los hinchas de ambos países tendrán distintas opciones para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento internacional.

Japón y su superioridad en el historial

Japón llega con una clara superioridad en el historial reciente ante Paraguay. En sus últimos cuatro enfrentamientos, la selección asiática se impuso en todos: 4-1 en 2022, 2-0 en 2019, 4-2 en 2018 y 1-0 en 2010. Esta seguidilla de triunfos no solo representa una ventaja estadística, sino también un factor psicológico que la ‘albirroja’ buscará revertir con una plantilla renovada y energías frescas.

Para el técnico Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, este amistoso en Osaka representa mucho más que una simple preparación. Será una oportunidad clave para probar nuevos esquemas tácticos, dar rodaje a futbolistas jóvenes y observar cómo responden las nuevas incorporaciones ante un rival de jerarquía en el escenario internacional.

Además, el encuentro servirá como una instancia valiosa para integrar a los recientes convocados a la dinámica del grupo y fortalecer la cohesión interna de cara a los próximos desafíos oficiales. La gira asiática, en ese sentido, se presenta como un banco de pruebas ideal en el camino hacia el objetivo mayor: la participación en el Mundial 2026.

Tras medirse con Japón, Paraguay continuará su recorrido por Asia con otro amistoso de alto nivel: enfrentará a Corea del Sur el martes 14 de octubre en el Estadio Mundialista de Seúl. Con nuevas caras, ilusión renovada y margen para crecer, la ‘albirroja’ espera que esta serie de partidos deje aprendizajes sólidos, un buen rendimiento colectivo y confianza reforzada para lo que viene.