Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: “Manejan la FPF y la programación de la Liga 1”

Sporting Cristal vive un momento complejo en el Torneo Clausura 2025. Con pocas fechas por disputar y resultados que no terminan de acompañar, las esperanzas de pelear por el título nacional se desvanecen. En ese contexto, Felipe Cantuarias, expresidente del club ‘celeste’, alzó la voz con fuertes declaraciones que apuntan a factores extra deportivos como gran parte de la explicación del presente adverso.

Según el directivo, el equipo dirigido por Paulo Autuori quedó prácticamente sin opciones claras de consagrarse en el segundo campeonato corto del año, lo cual impacta sus aspiraciones en el ámbito nacional. “Es difícil competir contra Universitario de Deportes y Alianza Lima”, aseguró en una entrevista con el programa 'A Presión’, pero no se quedó ahí.

Felipe Cantuarias dio a entender que el club de Ate hoy goza de una ventaja institucional que trasciende lo deportivo. El extitular de Sporting Cristal apuntó directamente contra la institución ‘crema’ y su supuesta influencia en los entes rectores del fútbol peruano. “Sin unidad es muy difícil que se pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, que maneja la Federación y la programación, y que, adicionalmente a ello, tiene al director de fútbol en la Federación”, acusó.

Cantuarias hizo mención específica a la reciente designación de Jean Ferrari —administrador de Universitario hasta hace poco— como nuevo director general de la Federación Peruana de Fútbol, lo cual, a su juicio, consolida una relación estrecha entre la institución ‘merengue’ y la FPF. Para él, esto refuerza un desequilibrio estructural que afecta la competitividad del campeonato.

Por otro lado, también destacó el crecimiento financiero de Alianza Lima, lo que también termina influyendo en la cancha. “Tiene el día de hoy un poder económico muy superior al de Sporting Cristal”, sostuvo, señalando que la diferencia de recursos entre ambos clubes hace más difícil sostener la lucha por el título.

Finalmente, Cantuarias reconoció que los resultados recientes han dejado a la afición ‘cervecera’ con una sensación de retroceso. “Los hinchas de Cristal no recordamos una etapa tan negativa. Cuando llegué a ser presidente que no campeonábamos, no había pasado eso. A la ‘U’ y Alianza no les iba tan bien; entonces no había tanta preocupación de los hinchas. Ahora tenemos a los dos rivales directos bicampeonando y tricampeonando. Es un tema bien complicado”, concluyó.

Sporting Cristal y su difícil presente en Liga 1

Las declaraciones de Felipe Cantuarias llegan en un momento crítico para Sporting Cristal, cuyo presente deportivo lo ha dejado prácticamente fuera de la lucha por el título. En su más reciente aparición en el Torneo Clausura, el equipo ‘celeste’ sufrió una derrota por 3-2 ante ADT en Tarma, resultado que terminó de alejarlo de Universitario, líder indiscutido del certamen.

Hasta el momento, el elenco dirigido por Paulo Autuori acumula cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas, sumando un total de 19 puntos que lo ubican en la cuarta posición de la tabla. La brecha con la ‘U’, que marcha en la cima con 30 unidades, parece ya insalvable a falta de pocas fechas para el cierre de la temporada.

Si bien las opciones por el Clausura se han diluido, en Cristal aún deben enfocarse en asegurar un buen lugar en la tabla acumulada, pues de eso dependerá su presencia en torneos internacionales y su capacidad de reestructurar el proyecto deportivo. Más allá de lo futbolístico, las reflexiones de Cantuarias también apuntan a un replanteamiento institucional profundo para enfrentar con mayor competitividad el 2026.