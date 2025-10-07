Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Todos los ‘voleilovers’ están contando los días para el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Se reencontrarán con el equipo de sus amores a partir de este sábado 25 de octubre, donde 12 equipos empezarán con su lucha en busca del título nacional.

La Federación Peruana de Vóley (FPF) confirmó la programación de la fecha 1 del torneo peruano y el telón se abrirá con el duelo entre Deportivo Soan y Rebaza Acosta. Luego, San Martín hará su aparición frente Olva Latina, Universitario de Deportes hará lo suyo con Géminis, y Circolo Sportivo Italiano estará frente a frente a Atlético Atenea.

En la primera jornada, Alianza Lima y Regatas Lima no harán su estreno debido a que participarán de la ‘Noche Blanquiazul’, que se realizará el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós. La presentación de las bicampeonas coincidió con el inicio de la Liga, pero se conoció que cuenta con la autorización de la FPV debido a que fue organizado con más de tres meses de anticipación.

El campeonato cambiará de sede en la primera etapa debido que no se podrá contar con el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador porque será escenario de los Juegos Bolivarianos 2025. Por ello, se llevará a cabo en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV.

El torneo peruano llegará a todos los hogares peruanos porque será transmitido porla señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por medio de la página web y canal oficial de Youtube de la casa televisora. La narración estará a cargo del ‘Tanke’ Arias y Freddy Cora, y contará con los comentarios de ‘Coki’ Gonzáles, Eduardo Romay y Carla ‘Cotito’ Rueda.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los encuentros que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau del Callao con toda la previa, punto a punto, mejores jugadas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (15:15 horas)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (17:00 horas)

Alianza Lima y Regatas Lima no jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A pesar que la Federación Peruana de Vóley programó el estreno de Alianza Lima y Regatas Lima, se conoció que ambos equipos no disputarán sus partidos en la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El motivo es porque las dos escuadras participarán de la ‘Noche Blanquiazul’ el próximo sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós.

Las fechas coinciden con el inicio de la competencia, pero el cuadro victoriano cuenta con la autorización de la FPV. Por ello, se reprogramarán sus encuentros para que pueden disputar el cuadrangular donde se enfrentarán a Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina.