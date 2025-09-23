Pedro García apunta contra Jean Ferrari por salida de Óscar Ibáñez y nombramiento de Manuel Barreto como técnico de Perú: “No improvises”

Pedro García apunta contra Jean Ferrari por la improvisación en la selección peruana. - Crédito: Difusión

En las oficinas deportivas de la Federación Peruana de Fútbol no hubo mejor idea que reemplazar al interino Óscar Ibáñez en el cargo de seleccionador nacional por Manuel Barreto, quien actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad Técnica de Menores. La elección, eso sí, será temporal hasta que la Dirección de Fútbol cierre un acuerdo con un entrenador de peso, presumiblemente extranjero con galones.

Aun así, la llegada provisional del directivo ha generado todo tipo de comentarios. Muchos de ellos demasiado duros por la desprolijidad de la FPF a la hora de tomar una decisión importante después del fracaso en las Eliminatorias CONMEBOL 2026. También el nuevo interino ha sido foco de ataques por ubicarse en el sitial técnico sin los mayores pergaminos necesarios.

Pero los cuestionamientos más críticos han sido dirigidos hacia Jean Ferrari, el administrativo de mayor peso en la Federación Peruana de Fútbol. Y buena parte de ellos surgieron a partir del análisis de Pedro García en el espacio ‘Fútbol Excitante’. “Por su lado es otro que hace mal las cosas”, explicó durante un monólogo a través de la plataforma de YouTube.

Jean Ferrari ocupa el rol más importante de la FPF solo por detrás del presidente Agustín Lozano. - Crédito: Difusión

Ferrari vs Ibáñez

En otro pasaje de la charla, el antiguo reportero de Movistar Deportes aseguró que la salida de Óscar Ibáñez como entrenador interino de Perú pasó por una determinación exclusiva de Jean Ferrari descartando cualquier sugerencia de Agustín Lozano. La argumentación sostenida tiene como base una diferencia marcada por parte del directivo de la FPF.

“Ocurre que [Óscar] Ibáñez aparece en escena haciendo un flashback, hace una semana, diciendo ‘el presidente me ha pedido que me quede para los partidos amistosos’. Qué gil, lo dijo públicamente y ha quedado como un gil. Ahora Barreto es el técnico. El presidente no le dijo nada, se lo dijo [Jean] Ferrari”, indicó Pedro García.

“La razón por la que no sigue Ibáñez no es futbolística, es personal. Me volteó el vestuario, no me saluda, no nos caemos bien. La razón no es futbolística, porque si lo fuera entra en debate si debió seguir o no. A mí no me importa mucho, no le cambia la historia el hecho que siguiese, no iba a revolucionar la selección. Pero mejor que improvisar es dejar al que venía trabajando”, continuó.

“No hay nada peor que la improvisación y la decisión de Ferrari es la improvisación. Muy mal. ¿Te cae mal? Aguántate. La ‘U’ es la ‘U’ y la selección es la selección. La filosofía ‘Pumacarranzesca’ decía que la ‘U’ es la ‘U’; bueno, no estás en la ‘U’, estás en la selección; no estás mandando tú, no es tu lugar”, sumó.

Decepción por Barreto

Por otro lado, Pedro García evidenció su tristeza por la manera en cómo Manuel Barreto se ha instalado en la banca de la selección peruana, de cara a los últimos amistosos internacionales del año, sin importarle su prestigio y moral delante de la opinión pública.

“Todo mal. Primero, mal Barreto por aceptar un cargo de interino. Se ha preparado como los grandes, ha visitado entrenamientos en Europa para documentarse, ver, recorrer, entender, absorber para algún día aplicarlo como entrenador de fútbol y está en un cargo que no es ser técnico de Perú, es ser un director deportivo de menores. Le piden que sea un parche”, subrayó.

Finalmente, hizo una recapitulación incluyendo a tres protagonistas, pero remarcando mucha responsabilidad en el último: “Me parece muy mal lo de Barreto, me parece muy mal lo de Ibáñez, que en su momento habló cosas que no debió hablar públicamente, y muy mal la elección de Ferrari; decide con calma, no improvises. Barreto no es técnico de Perú. El buzo de la selección hoy se lo pone cualquiera”.