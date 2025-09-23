Perú Deportes

Pedro García apunta contra Jean Ferrari por salida de Óscar Ibáñez y nombramiento de Manuel Barreto como técnico de Perú: “No improvises”

El experimentado comunicador empleó su espacio digital para arremeter contra el Director de Fútbol de la FPF por su polémica decisión en el reemplazo de Óscar Ibáñez. “Hoy el buzo de la selección peruana se lo pone cualquiera”, lamentó

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Pedro García apunta contra Jean
Pedro García apunta contra Jean Ferrari por la improvisación en la selección peruana. - Crédito: Difusión

En las oficinas deportivas de la Federación Peruana de Fútbol no hubo mejor idea que reemplazar al interino Óscar Ibáñez en el cargo de seleccionador nacional por Manuel Barreto, quien actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad Técnica de Menores. La elección, eso sí, será temporal hasta que la Dirección de Fútbol cierre un acuerdo con un entrenador de peso, presumiblemente extranjero con galones.

Aun así, la llegada provisional del directivo ha generado todo tipo de comentarios. Muchos de ellos demasiado duros por la desprolijidad de la FPF a la hora de tomar una decisión importante después del fracaso en las Eliminatorias CONMEBOL 2026. También el nuevo interino ha sido foco de ataques por ubicarse en el sitial técnico sin los mayores pergaminos necesarios.

Pero los cuestionamientos más críticos han sido dirigidos hacia Jean Ferrari, el administrativo de mayor peso en la Federación Peruana de Fútbol. Y buena parte de ellos surgieron a partir del análisis de Pedro García en el espacio ‘Fútbol Excitante’. “Por su lado es otro que hace mal las cosas”, explicó durante un monólogo a través de la plataforma de YouTube.

Jean Ferrari ocupa el rol
Jean Ferrari ocupa el rol más importante de la FPF solo por detrás del presidente Agustín Lozano. - Crédito: Difusión

Ferrari vs Ibáñez

En otro pasaje de la charla, el antiguo reportero de Movistar Deportes aseguró que la salida de Óscar Ibáñez como entrenador interino de Perú pasó por una determinación exclusiva de Jean Ferrari descartando cualquier sugerencia de Agustín Lozano. La argumentación sostenida tiene como base una diferencia marcada por parte del directivo de la FPF.

“Ocurre que [Óscar] Ibáñez aparece en escena haciendo un flashback, hace una semana, diciendo ‘el presidente me ha pedido que me quede para los partidos amistosos’. Qué gil, lo dijo públicamente y ha quedado como un gil. Ahora Barreto es el técnico. El presidente no le dijo nada, se lo dijo [Jean] Ferrari”, indicó Pedro García.

La razón por la que no sigue Ibáñez no es futbolística, es personal. Me volteó el vestuario, no me saluda, no nos caemos bien. La razón no es futbolística, porque si lo fuera entra en debate si debió seguir o no. A mí no me importa mucho, no le cambia la historia el hecho que siguiese, no iba a revolucionar la selección. Pero mejor que improvisar es dejar al que venía trabajando”, continuó.

No hay nada peor que la improvisación y la decisión de Ferrari es la improvisación. Muy mal. ¿Te cae mal? Aguántate. La ‘U’ es la ‘U’ y la selección es la selección. La filosofía ‘Pumacarranzesca’ decía que la ‘U’ es la ‘U’; bueno, no estás en la ‘U’, estás en la selección; no estás mandando tú, no es tu lugar”, sumó.

Los tensos cruces entre Óscar
Los tensos cruces entre Óscar Ibáñez y Jean Ferrari en la selección peruana

Decepción por Barreto

Por otro lado, Pedro García evidenció su tristeza por la manera en cómo Manuel Barreto se ha instalado en la banca de la selección peruana, de cara a los últimos amistosos internacionales del año, sin importarle su prestigio y moral delante de la opinión pública.

“Todo mal. Primero, mal Barreto por aceptar un cargo de interino. Se ha preparado como los grandes, ha visitado entrenamientos en Europa para documentarse, ver, recorrer, entender, absorber para algún día aplicarlo como entrenador de fútbol y está en un cargo que no es ser técnico de Perú, es ser un director deportivo de menores. Le piden que sea un parche”, subrayó.

Finalmente, hizo una recapitulación incluyendo a tres protagonistas, pero remarcando mucha responsabilidad en el último: “Me parece muy mal lo de Barreto, me parece muy mal lo de Ibáñez, que en su momento habló cosas que no debió hablar públicamente, y muy mal la elección de Ferrari; decide con calma, no improvises. Barreto no es técnico de Perú. El buzo de la selección hoy se lo pone cualquiera”.

Temas Relacionados

Pedro GarcíaManuel BarretoJean FerrariÓscar IbáñezSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, juega este lunes un choque clave. Así va la pelea por el título

Tabla de posiciones de la

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

A ‘Nobby’ le ha caído una retahíla de ataques en su país por el esperpéntico arranque con los ‘halcones’ en la Copa Asiática U23. “Es una pena, porque debe haber mesura”, externó

Nolberto Solano pide mesura ante

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Peter Gaydarov ha destacado la “excepcional calidad” del prometedor mediocentro peruano en la UEFA Youth League, donde acumula cinco goles y una asistencia en seis presentaciones totales

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr.

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

El tenista peruano está mostrando un gran nivel en el Challenger de Buenos Aires, donde logró avanzar al cuadro principal tras superar con éxito a dos adversarios en la fase de clasificación

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se dirige

Rafael López Aliaga se dirige a Susana Villarán antes del inicio de su juicio oral: “Declárese culpable mañana mismo”

Tomás Gálvez se ofusca tras ser vinculado con ‘Cuellos Blancos’: “No tengo nada que ver, es la última vez que hablaré al respecto”

Perú incorpora la criminalidad sistemática como un nuevo delito, ¿será efectiva frente al sicariato y extorsión? Experto responde

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por viajar en medio de protesta: “¿Cómo cree que van a venir inversionistas?”

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de la Nación interino, confirmó que evalúa remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens sorprendió al público

Rebeca Escribens sorprendió al público al reemplazar a María Pía Copello en ‘Mande quien Mande’: ¿se quedará con el puesto?

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

DEPORTES

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking