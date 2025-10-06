Perú Deportes

La emoción de Pedro Díaz por la llamada de Luis Ramos tras su primera convocatoria a la selección peruana: “Hicimos una bonita amistad”

El portero de Cusco FC quedó muy agradecido por el contacto cordial del goleador de América de Cali, al que recuerda con mucho afecto. “Lo conozco desde menores. Jugábamos siempre en contra en Trujillo”, dijo

Pedro Díaz y Luis Ramos
Pedro Díaz y Luis Ramos compartieron espacio en Carlos A. Mannucci. - Crédito: Composición Infobae

Pedro Díaz vive jornadas de ensueño en su esforzada carrera. Además de ser uno de los arqueros con un mayor rendimiento sostenido en la Liga 1 2025 con la indumentaria de Cusco FC, también es uno de los rostros nuevos de la selección peruana en este intento de renovación liderado por Manuel Barreto.

El nombre del ‘1’ nacido en la localidad de Chicama aparece primero en el listado nacional siendo secundado por Diego Romero y Diego Enríquez, otros dos guardametas solventes que lucharán por el puesto. Que no resulte extraño, eso sí, que Pedro Díaz aparezca en el amistoso contra Chile como un premio a su loable temporada.

Pedro Díaz, de 27 años,
Pedro Díaz, de 27 años, llega por primera vez a la selección peruana. - Crédito: Cusco FC

En ese sentido, el hombre ‘dorado’ ha sido protagonista por haber recibido varios mensajes de optimismo con respecto a su convocatoria. Indudablemente, los más importantes llegaron desde el lado familiar, pero en el aspecto amical hubo un recado muy simbólico por parte de un viejo amigo suyo: Luis Ramos.

El ‘Tanque’, de buena hechura en el América de Cali, al enterarse que el portero crecido en Copa Perú fue citado por Manuel Barreto a la ‘bicolor’ se emocionó y pronto le extendió unas palabras halagüeñas que lo conmocionaron. Conviene subrayar que ambos conservan una amistad especial surgida en Carlos A. Mannucci cuando disputaban el ascenso nacional.

“Lo conozco desde menores. Jugábamos siempre en contra en Trujillo y posteriormente estuvimos juntos en Mannucci. Hicimos una bonita amistad, me llamó para felicitarme. Estaba contento por mi llamado y que nos veíamos en la selección”, externó Pedro Díaz en declaraciones ofrecidas al periodista Wilmer Robles en su plataforma digital.

Siendo muy joven, Díaz abandonó su Chicama natal para emprender el difícil sueño de asentarse en Lima con el propósito de adquirir mayor experiencia y aptitud en el fútbol formativo. Su etapa de consolidación le dio pie a que arrancase su carrera jugando en clubes de Copa Perú para luego hacerse un camino en el fútbol profesional.

Entrevista exclusiva a Pedro Díaz
Entrevista exclusiva a Pedro Díaz en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

Debut venidero

A Pedro Díaz, de 27 años, le tocarán días cargados de felicidad y ansiedad. En una semana podría aparecer por primera vez como arquero de la selección peruana contra Chile, en La Florida. No obstante, prefiere ir paso a paso y respetar la decisión final del técnico interino Manuel Barreto.

“Eso ya dependerá del ‘profe’ [Manuel] Barreto. La verdad, como te repito, donde me toque estar, estaré apoyando. Si es atajando, apoyaré al cien, si es en la banca, apoyaré al cien. Siempre he sido así y voy a seguir así en todo momento", declaró en una entrevista exclusiva a Infobae.

El portero de Cusco FC detalla cómo recibió la convocatoria para el amistoso contra Chile y la reacción de su familia al enterarse de la noticia.

“En estos momentos me encuentro de una manera muy feliz. Estoy trabajando muy duro. Me encuentro bien, me siento bien, tanto personalmente como colectivamente. Entonces, creo que este llamado me agarra de la mejor manera para asumir los entrenamientos en la selección peruana”, añadió.

Pedro Díaz empezó como guardameta en Juventus FC de la Copa Perú para luego fichar por el Racing de Huamachuco. Por sus cualidades y crecimiento, el Carlos A. Mannucci se fijó en él y le presentó un contrato profesional para disputar la Liga 2. Tiempo más tarde, recaló en ADT y actualmente es el guardián del arco de Cusco FC.

