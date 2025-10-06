Hernán Barcos mortificado tras expulsión en derrota de Alianza Lima: “Me da pena dónde está yendo el fútbol peruano”

El 'Pirata' se mostró crítico con el balompié nacional tras derrota de Alianza Lima en Huánuco. (Video: Radio Ovación)

La última presentación de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025 dejó más que una derrota en Huánuco. El elenco ‘íntimo’ cayó frente a Alianza Universidad y, para colmo, perdió a una de sus principales figuras: Hernán Barcos. El ‘Pirata’ fue expulsado en un momento clave del encuentro, dejando a su equipo con uno menos en su intento por remontar el marcador.

El delantero argentino, uno de los máximos referentes del club de La Victoria, fue expulsado por una falta sobre Paolo Fuentes. Según el informe del árbitro Jordi Espinoza, el atacante también habría tenido una reacción verbal inapropiada tras recibir la tarjeta roja, lo que podría traducirse en una sanción superior a una fecha.

A su llegada a Lima, Barcos no se quedó callado. Aunque evitó entrar en polémicas directas sobre el desempeño de la terna arbitral en Huánuco, pero no ocultó su molestia por lo vivido en el campo. En declaraciones a los medios locales, el ‘Pirata’ expresó una crítica clara al estado actual del fútbol peruano.

“No voy a hablar del arbitraje. Lo de los resultados somos responsables nosotros, tenemos que trabajar adentro. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, es para dónde está yendo el fútbol peruano. Los líderes que tenemos son difíciles”, manifestó con visible frustración.

Hernán Barcos también hizo énfasis en el compromiso de la afición, que, pese a las circunstancias, sigue acompañando al equipo. “La gente es muy pasional, siempre está ahí, apoyando. Y duele que tengan que presenciar situaciones que no son buenas”, añadió.

Alianza Lima ahora espera el informe oficial de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para conocer la magnitud de la sanción que enfrentará su goleador tras haber visto la tarjeta roja en esta fecha 13. Mientras tanto, el mensaje de Barcos resuena como una advertencia más sobre los problemas que enfrenta actualmente el fútbol peruano, tanto dentro como fuera del campo.

Alianza Lima cayó puestos en el Torneo Clausura 2025

La derrota frente a Alianza Universidad este fin de semana no solo significó un tropiezo anímico para Alianza Lima, sino también un retroceso en la tabla del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, el equipo ‘blanquiazul’ se quedó con 18 puntos y cayó al sexto lugar, complicando significativamente sus aspiraciones en la parte alta del campeonato.

El panorama se vuelve aún más desafiante si se considera la distancia que los separa del líder, Universitario de Deportes. El eterno rival marcha firme hacia el tricampeonato, sacándole ya 12 unidades de ventaja a los ‘íntimos’, que no logran encontrar regularidad en su rendimiento y siguen acumulando dudas en su juego.

Alianza Lima tendrá una oportunidad de redención en su próximo encuentro, cuando reciba a Sport Boys el jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva. El duelo será clave para recuperar confianza y seguir sumando en la tabla acumulada, donde aún mantienen chances de alcanzar un objetivo mayor.

Actualmente, los dirigidos por Néstor Gorosito se ubican en el tercer lugar del acumulado, lo que les otorga un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la meta en Matute es clara: asegurar el pase directo a la fase de grupos del mencionado certamen continental. Para lograrlo, deberán escalar al menos una posición más y mantenerse firmes en la recta final del torneo.