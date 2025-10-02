Perú Deportes

Partidos de hoy, jueves 2 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada de cotejos de alto voltaje, tanto en Europa como en Sudamérica. También habría participación de dos jugadores peruanos en el extranjero

Hoy jueves 2 de octubre se llevarán a cabo varios partidos que serán del interés del hincha del fútbol. Y es que el balón no deja de rodar y verá acción en los diversos torneos de Europa, así como también en Sudamérica. Además, habría participación de jugadores peruanos en el extranjero.

En la Liga 1, Melgar recibirá a Cienciano en el clásico del sur peruano, estando los dos en posiciones similares en la tabla, aunque un triunfo será necesario para buscar un cupo a un torneo internacional.

En tanto, Alianza Lima disputará un encuentro importante cuando debute en la Copa Libertadores Femenina ante Boca Juniors de Argentina. Existe una gran expectativa por lo que hagan las ‘blanquiazules’ en el certamen de Conmebol y en un grupo donde se ubican con Ferroviaria de Brasil y ADIFFEM de Venezuela.

La agenda también dicta que la Europa League tendrá duelos electrizantes como AS Roma vs Lille, Feyenoord vs Aston Villa, Celtic vs Sporting Braga, entre otros. Por lo mismo pasa la Conference League con Dinamo Kiev vs Crystal Palace, Fiorentina vs Sigma Olomuc, etc.

Por otro lado, la Copa Argentina tendrá un compromiso de alto voltaje con el Racing Club vs River Plate. El ‘millonario’ viene de cuatro derrotas consecutivas y quiere mejorar su performance ante la ‘academia’, que ha rendido mejor en la Copa Libertadores que en su liga.

Cabe mencionar, que la pelota también recorrerá los campos de Chile en el Mundial Sub 20, con cuatro encuentros por jugarse en este día y en el que destaca el Estados Unidos vs Francia.

Por último, los dos jugadores peruanos que tendrían actividad en el extranjero son Luis Ramos y Marco Saravia. El delantero fue convocado por América de Cali para el choque por Copa Colombia ante Junior de Barranquilla, mientras que el zaguero estaría en la consideración de Defensor Sporting para el duelo de Copa Uruguay frente a Central Español.

Partido de Liga 1

- Melgar vs Cienciano (19:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Copa Libertadores Femenina

- Boca Juniors vs Alianza Lima (14:00 horas / Pluto TV)

- Always Ready vs Independiente de Santa Fe (18:00 horas / Pluto TV)

Partidos de Europa League

- AS Roma vs Lille - (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- Celtic vs Sporting Braga (11:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- Ludogorets vs Real Betis (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Viktoria Plzen vs Malmo (11:45 horas / Disney+)

- Fenerbahce vs Niza (11:45 horas / Disney+)

- Bologna vs Friburgo (11:45 horas / ESPN 4, Disney+)

- FCSB vs Young Boys (11:45 horas / Disney+)

- Panathinaikos vs Go Ahead Eagles (11:45 horas / Disney+)

- SK Brann vs Utrecht (11:45 horas / Disney+)

- Feyenoord vs Aston Villa (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Celta de Vigo vs PAOK (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Olympique de Lyon vs Red Bull Salzburgo (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Genk vs Fenencvaros (14:00 horas / Disney+)

- FC Porto vs Estrella Roja de Belgrado (14:00 horas / Disney+)

- Basel vs Stuttgart (14:00 horas / Disney+)

- Nottingham Forest vs Midtjylland (14:00 horas / Disney+)

- Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb (14:00 horas / Disney+)

- Sturm Graz vs Rangers (14:00 horas / Disney+)

Partidos de Conference League

- Rayo Vallecano vs FK Shkendija (11:45 horas / Disney+)

- Dinamo Kiev vs Crystal Palace (11:45 horas / Disney+)

- Lech Poznan vs Rapid Viena (11:45 horas / Disney+)

- Omonia vs Mainz 05 (11:45 horas / Disney+)

- Lausanne Sport vs Breidablik (11:45 horas / Disney+)

- Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps (11:45 horas / Disney+)

- KuPS vs Drita (11:45 horas / Disney+)

- Jagiellonia Byalistok vs Hamrun Spartans (11:45 horas / Disney+)

- Noah vs HNK Rijeka (11:45 horas / Disney+)

- Fiorentina vs Sigma Olomuc (14:00 horas / Disney+)

- Aberdeen vs Shakhtar Donetsk (14:00 horas / Disney+)

- Slovan Bratislava vs Racing de Estrasburgo (14:00 horas / Disney+)

- NK Celje vs AEK Atenas (14:00 horas / Disney+)

- Sparta Praga vs Shamrock Rovers (14:00 horas / Disney+)

- Legia Varsovia vs Samsunspor (14:00 horas / Disney+)

- AEK Larnaca vs AZ Alkmaar (14:00 horas / Disney+)

- Shelbourne FC vs Hacken (14:00 horas / Disney+)

- Rakow Częstochowa vs U Craiova 1948 (14:00 horas / Disney+)

Partidos de Mundial Sub 20

- Estados Unidos vs Francia (15:00 horas / DSports, FIFA+)

- Colombia vs Noruega (15:00 horas / DSports, FIFA+)

- Nigeria vs Arabia Saudita (18:00 horas / DSports, FIFA+)

- Sudáfrica vs Nueva Caledonia (18:00 horas / DSports, FIFA+)

Partidos de Central American Cup de Concacaf

- Sporting San Miguelito vs Xelajú (19:00 horas / Disney+)

- CD Olimpia vs Cartaginés (21:15 horas / Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Vitoria vs Ceará (17:00 horas / Zapping, Premiere)

- Fortaleza vs Sao Paulo (17:30 horas / Zapping, RecordTV, Premiere, YouTube Cazé TV)

- Flamengo vs Cruzeiro (18:30 horas / SporTV, Premiere)

Partido de Copa Argentina

- Racing Club vs River Plate (16:00 horas / TyC Sports)

Partido de Copa de Uruguay

- Defensor Sporting vs Central Español (18:30 horas / Disney+)

Partido de Copa Colombia

- Junior de Barranquilla vs América de Cali (20:00 horas / Win Sports)

Partido de Copa Ecuador

- Santo Domingo vs Guayaquil City (19:00 horas / DSports)

