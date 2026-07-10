Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 10 de julio de 2026

Una mano adulta carga combustible en un automóvil mientras la pantalla digital del surtidor indica los precios de los diferentes tipos de carburante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de la gasolina en Perú ha experimentado fluctuaciones importantes durante julio de 2026, con diferencias de hasta seis soles por galón entre los principales grifos de Lima y diversas regiones del país. El precio del gasohol regular en Lima se ubica entre 15,98 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium alcanza valores máximos de 23,99 soles, según reportes oficiales. Esta variabilidad representa un desafío para conductores particulares, empresas de transporte y usuarios que dependen del combustible para sus actividades cotidianas.

La plataforma Facilito permite consultar en tiempo real los precios de combustibles en todo el país y presenta una herramienta fundamental para quienes buscan optimizar gastos y elegir la estación más conveniente. Los valores informados a través de Facilito son reportados por los propios operadores de cada grifo, lo que otorga precisión y actualización constante a los datos publicados.

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Evolución de los precios en Lima y principales provincias

El valor de los combustibles no solo varía a escala internacional por factores como el precio del petróleo y el tipo de cambio, sino que también responde a dinámicas locales. En Lima, los precios de la gasolina pueden cambiar considerablemente de un distrito a otro. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, el gasohol regular se ofrece desde 16,15 soles, mientras que en Villa El Salvador el precio inicia en 17,09 soles y en Los Olivos desciende hasta 15,70 soles. Esta dispersión obedece a la competencia entre grifos y a factores como el acceso logístico y la demanda de cada zona.

En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

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Gasohol Regular (90 octanos): S/ 15,98 – S/ 21,49 por galón en Lima

Gasohol Premium: S/ 16,88 – S/ 23,99 por galón en Lima

Diésel B5 S-50 UV: S/ 17,89 – S/ 24,99 por galón en Lima

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

En Cusco , el gasohol parte de S/ 17,96 y llega a S/ 20,49.

En Ica , el gasohol regular inicia en S/ 16,39.

En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 17.80

En Tacna, el diésel está en S/ 19.30

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra en su cartel los precios variables de gasolina, GLP y diésel, con edificios urbanos y vehículos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precio de la gasolina en principales grifos de Lima

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 10 de julio de 2026:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70

Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,49

San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 18,29

Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 16,95

Rimac: el Diésel está en S/ 21.19

Comas: el Diésel está en S/ 17.30

Carabayllo: el Diésel está en S/ 17,59

Factores que inciden en el precio final

El precio de la gasolina en Perú está influenciado por múltiples variables. Además del costo internacional del crudo, inciden los impuestos internos, los márgenes de comercialización y los gastos asociados al transporte desde las plantas de almacenamiento hasta los grifos. El diésel B5 S-50 UV en Lima, por ejemplo, se comercializa entre 17,89 y 24,99 soles por galón, según la zona y el establecimiento.

El usuario final también percibe el efecto de la volatilidad del dólar frente al sol. Cuando la moneda local pierde valor, el combustible tiende a encarecerse, ya que muchos contratos de importación y pago de hidrocarburos se realizan en dólares. Por ello, la estabilidad cambiaria se vuelve un factor relevante para la evolución de los precios.

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Dos paneles digitales de estaciones de servicio muestran los precios de gasolina y diésel en diferentes distritos de Lima, con edificios y murales urbanos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas digitales para comparar precios

Para quienes buscan optimizar su gasto en combustible, existen plataformas digitales oficiales que permiten comparar los precios de los principales grifos de Lima y provincias en tiempo real. Estas herramientas ofrecen datos actualizados sobre el valor del gasohol regular, premium y diésel, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas según su ubicación y necesidades. El acceso a esta información facilita el ahorro y promueve la transparencia en el sector.

Además de consultar plataformas digitales, los conductores pueden adoptar hábitos que contribuyan a reducir el consumo de gasolina. Entre las recomendaciones figuran el mantenimiento periódico del vehículo, el control adecuado de la presión de los neumáticos y la planificación de rutas que eviten congestiones viales, lo que ayuda a optimizar el rendimiento del combustible.

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Cuatro boquillas de surtidores de combustible, identificadas como gasohol, diésel, GLP y GNV, muestran la oferta de carburantes en el mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para ahorrar combustible

El ahorro en el consumo de gasolina no depende únicamente del precio por galón. La elección de la estación de servicio, el tipo de combustible adecuado para el motor y el estilo de conducción influyen significativamente en el gasto mensual. Optar por el gasohol regular o premium según las especificaciones del automóvil puede marcar una diferencia en el presupuesto familiar o empresarial.

Practicar una conducción eficiente, evitar aceleraciones bruscas, mantener velocidades constantes y apagar el motor en paradas prolongadas son prácticas que contribuyen a un uso más racional del combustible. Además, la revisión regular del sistema de inyección y del filtro de aire puede optimizar el desempeño del vehículo y prolongar la vida útil del motor.

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Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del precio en el transporte y la economía

El incremento en el precio de la gasolina afecta tanto a los usuarios particulares como a las empresas de transporte público y de carga. El costo del combustible representa un componente importante en la estructura de precios de bienes y servicios, pues incide en la logística de distribución y en los costos operativos de diversas actividades económicas.

Esta realidad genera una presión adicional en las regiones donde el acceso a combustibles resulta más costoso, afectando a las cadenas productivas y al consumidor final. Las autoridades monitorean la evolución de los precios y promueven la transparencia mediante la publicación periódica de reportes y consejos útiles para los usuarios.

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Alternativas y recomendaciones para usuarios

Frente a la dinámica de los precios, algunos usuarios evalúan opciones como el uso de vehículos a gas natural vehicular (GNV) o a gas licuado de petróleo (GLP), que en ciertos casos presentan costos menores por kilómetro recorrido. No obstante, la conversión a estos sistemas implica una inversión inicial y la disponibilidad de estaciones de carga adecuadas en la ruta habitual.

Las recomendaciones para los consumidores se centran en comparar precios, elegir el tipo de combustible adecuado para su vehículo y adoptar hábitos de manejo que favorezcan la eficiencia energética. La planificación de viajes, el uso compartido del automóvil y la preferencia por rutas menos congestionadas también contribuyen a optimizar el gasto mensual en gasolina.

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Una estación de servicio Petroperú en Perú muestra surtidores de combustibles y paneles digitales con los precios de gasolina, diésel, GNV y GLP en un día nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas a futuro y monitoreo de precios

El mercado peruano de combustibles permanece sujeto a los vaivenes internacionales del petróleo y a las políticas de estabilización que las autoridades puedan implementar cuando se presentan alzas abruptas. El monitoreo constante de los precios y la información oportuna permiten a los usuarios anticipar variaciones y ajustar sus prácticas de consumo.

Se prevé que la tendencia de los precios continuará determinada por la evolución del mercado global, la demanda interna y la competencia entre estaciones de servicio. El acceso a información precisa y la adopción de estrategias de ahorro constituyen herramientas clave para enfrentar el impacto de las fluctuaciones en el precio de la gasolina.

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FILE PHOTO: The headquarters of Petroleos del Peru (Petroperu), a state company dedicated to the refining, distribution and marketing of fuels, is seen at the district of San Isidro in Lima, Peru, May 4, 2017. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

Consejos prácticos para conductores y empresas

Los usuarios pueden beneficiarse de una revisión periódica de los precios en su distrito y en zonas aledañas, así como de la comparación de promociones y descuentos que algunas estaciones ofrecen en fechas especiales. La elección del tipo de gasolina debe basarse en las especificaciones del fabricante del vehículo, evitando el uso de combustibles de mayor octanaje si no es necesario.

Para las empresas que dependen del transporte, la planificación logística y la capacitación de los conductores en técnicas de ahorro de combustible pueden representar una ventaja competitiva en un contexto de precios elevados. El monitoreo del consumo y la implementación de sistemas de gestión de flotas también aportan al control de gastos.

Una estación de servicio Petroperú en Perú indica los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV para los diferentes vehículos que se abastecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones finales para los usuarios de gasolina

La variabilidad en el precio de la gasolina exige a los usuarios mantener una actitud proactiva y estar atentos a los reportes oficiales y a las oportunidades de ahorro disponibles en el mercado. La comparación de precios, el mantenimiento adecuado del vehículo y la conducción eficiente son acciones que contribuyen a mitigar los efectos de la volatilidad en el costo del combustible.

La transparencia en la publicación de precios y la disponibilidad de herramientas digitales fortalecen la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas. En un escenario de ajustes constantes, la información y la eficiencia se convierten en los principales aliados de quienes dependen de la gasolina para su movilidad y actividad económica.