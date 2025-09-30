Christian Cueva regresó a Ecuador después de una semana de rehabilitación en Perú y se dispone a recuperar titularidad en Emelec

Christian Cueva regresa a Emelec después de una semana de recuperación en Perú. - Crédito: Difusión

Christian Cueva había ingresado en el centro de la polémica con Emelec después de marcharse, de manera intempestiva, con destino a Perú. Inicialmente, el desplazamiento generó muchos cuestionamientos. Hubo algunas voladas que vincularon esa salida inesperada con un problema de pagos y promesas incumplidas por parte de las autoridades que cerraron su contratación.

No obstante, en medio de esa nueva controversia protagonizada por el ‘10′, el entrenador Guillermo Duró tuvo que dar un paso al frente para explicar que la decisión del futbolista peruano pasó por un tema médico relacionado a una dolencia fuerte en su pierna derecha. Pendientes de una rehabilitación óptima, los altos mandos de Emelec aprobaron una revisión con su médico de confianza.

Durante una semana, exactamente, Christian Cueva se mantuvo en Lima para someterse a estudios precisos con su doctor personal. No hubo necesidad de intervenciones ni de evaluaciones invasivas. Todo fue trabajo físico especializado, reforzado en un centro de entrenamiento personalizado con máquinas.

El pasado fin de semana, el ‘Cholito’ recibió el alta y más rápido que de inmediato se subió al avión rumbo a Guayaquil para reportarse, a primera hora del lunes 29 de septiembre, en el Polideportivo de Los Samanes junto al resto de sus compañeros.

Guillermo Duró contó los motivos de la salida del mediocampista peruano de Ecuador. (Video: @kchradio)

Dejando atrás la lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha, Cueva quiere posicionarse como un efectivo importante para los próximos desafíos, aunque el DT Guillermo Duró todavía está evaluando el mejor escenario para echar mano del peruano y así no arriesgar sus condiciones.

El siguiente partido de Emelec será contra Leones FC por los octavos de final de la Copa Ecuador, pero es muy probable que se postergue por las restricciones en la ruta Quito-Ibarra generadas por el paro nacional en Ecuador. En caso de un aplazamiento, el futbolista peruano tendrá un poco más de tiempo para reposar.