Perú Deportes

Christian Cueva regresó a Ecuador después de una semana de rehabilitación en Perú y se dispone a recuperar titularidad en Emelec

El hábil mediocentro nacional ha culminado sus revisiones con su médico de confianza, en Lima. No presenta lesiones ni dolencias que impidan su integración a los entrenamientos bajo la supervisión del entrenador Guillermo Duró

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Christian Cueva regresa a Emelec
Christian Cueva regresa a Emelec después de una semana de recuperación en Perú. - Crédito: Difusión

Christian Cueva había ingresado en el centro de la polémica con Emelec después de marcharse, de manera intempestiva, con destino a Perú. Inicialmente, el desplazamiento generó muchos cuestionamientos. Hubo algunas voladas que vincularon esa salida inesperada con un problema de pagos y promesas incumplidas por parte de las autoridades que cerraron su contratación.

No obstante, en medio de esa nueva controversia protagonizada por el ‘10′, el entrenador Guillermo Duró tuvo que dar un paso al frente para explicar que la decisión del futbolista peruano pasó por un tema médico relacionado a una dolencia fuerte en su pierna derecha. Pendientes de una rehabilitación óptima, los altos mandos de Emelec aprobaron una revisión con su médico de confianza.

Durante una semana, exactamente, Christian Cueva se mantuvo en Lima para someterse a estudios precisos con su doctor personal. No hubo necesidad de intervenciones ni de evaluaciones invasivas. Todo fue trabajo físico especializado, reforzado en un centro de entrenamiento personalizado con máquinas.

El pasado fin de semana, el ‘Cholito’ recibió el alta y más rápido que de inmediato se subió al avión rumbo a Guayaquil para reportarse, a primera hora del lunes 29 de septiembre, en el Polideportivo de Los Samanes junto al resto de sus compañeros.

Guillermo Duró contó los motivos de la salida del mediocampista peruano de Ecuador. (Video: @kchradio)

Dejando atrás la lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha, Cueva quiere posicionarse como un efectivo importante para los próximos desafíos, aunque el DT Guillermo Duró todavía está evaluando el mejor escenario para echar mano del peruano y así no arriesgar sus condiciones.

El siguiente partido de Emelec será contra Leones FC por los octavos de final de la Copa Ecuador, pero es muy probable que se postergue por las restricciones en la ruta Quito-Ibarra generadas por el paro nacional en Ecuador. En caso de un aplazamiento, el futbolista peruano tendrá un poco más de tiempo para reposar.

Temas Relacionados

Christian CuevaEmelecperu-deportes

Más Noticias

Franco Navarro advierte que Alianza Lima recurrirá a medidas por las constantes expulsiones de Carlos Zambrano: “Tenemos que corregir”

El central peruano, de 36 años, ha visto su sexta cartulina roja en lo que va de la temporada, situación inédita que ha dejado expuesto a su club en reiteradas ocasiones en Liga 1 2025

Franco Navarro advierte que Alianza

Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile

La Federación Peruana de Fútbol ha recalcado el término “recambio generacional” una vez culminado el último proceso mundialista. En ese sentido, ha empezado a perfilarse el nuevo plan aprovechando la desidia del hombre del Cardiff City con Australia

Alexander Robertson, en la mira

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano: “Ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo”

La tarjeta roja que el ‘Kaiser’ vio en Cusco le ha pasado factura y la directiva tomó una drástica medida al respecto. El defensa hizo su descargo por su mal momento

Alianza Lima le aplicó castigo

Sporting Cristal vs Ayacucho FC 3-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori volvió a ganar luego de cuatro jornadas. El brasileño Felipe Vizeu marcó su primer doblete con los ‘celestes’. Su próximo rival será ADT en Tarma

Sporting Cristal vs Ayacucho FC

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El delantero brasileño se ha destapado con dos anotaciones que han contribuido con la goleada de los suyos por la fecha 11° del Torneo Clausura 2025. Exhibición brillante

Doblete de Felipe Vizeu que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez plantea eliminar equipos

Tomás Gálvez plantea eliminar equipos especiales en la Fiscalía: “Han generado politización y algunos criterios de persecución”

Betssy Chávez: Comisión Permanente aprobó inhabilitar por 10 años a la expremier para ejercer cargos públicos

IPYS repudia agresión de congresista que escupió a periodista en Puno: “Debe tolerar las críticas”

César Acuña asegura que APP no respaldará censura contra ningún ministro: “Somos una bancada sensata”

Luz Ibáñez Carranza, la primera peruana candidata a La Haya, llega a Lima para consolidar hoja de ruta, ¿quién es y cuál es el proceso?

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva sorprende y ya

Christian Cueva sorprende y ya no vendería su lujosa mansión en Trujillo con Pamela López: “Por amor”

‘Cri Cri’ admite que ayudó a Jefferson Farfán a ocultar fiestas de sus exparejas: “Soy un alcahuete”

Óscar López Arias es criticado por su opinión sobre los insultos racistas de Alejandra Argumedo: “es tonto resentirte”

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Magaly Medina cuestiona a Milett Figueroa en la TV argentina: “Se cree diva de ‘América Hoy’ pero en Perú no tiene trabajo estable”

DEPORTES

Franco Navarro advierte que Alianza

Franco Navarro advierte que Alianza Lima recurrirá a medidas por las constantes expulsiones de Carlos Zambrano: “Tenemos que corregir”

Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano: “Ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo”

Sporting Cristal vs Ayacucho FC 3-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025