Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes ‘madrugaron’ a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025

El volante peruano y el defensa colombiano convirtieron y sorprendieron a un cuadro ‘blanquiazul’ que no mostró reacción en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes 'madrugaron' a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima se medía en condición de visitante contra Cienciano en un duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, fueron los ‘blanquiazules’ los que se hicieron con la pelota y la transitaron de un lado a otro para generar los espacios, aunque no lo consiguieron. Por su parte, los dueños de casa aguantaron en su cancha y lucieron más incisivos en el ataque con los contragolpes. En ese sentido, aparecieron Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes para ‘madrugar’ al elenco ‘íntimo’ con dos goles.

La primera anotación se llevó a cabo a los 11 minutos de la primera mitad. Valoyes recuperó un balón y jugó en corto con Gonzalo Aguirre, que ejecutó un cambio de orientación para Cristian Neira, quien fue interceptado por Miguel Trauco. El golpe de cabeza del ‘Mago’ no pudo ser bien recepcionado por un compañero, con lo que Santiago Arias le ganó la disputa y tocó con Carlos Garcés.

NOTICIA EN DESARROLLO...

