Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Cuatro selecciones de élite se preparan para luchar por un lugar en la ansiada final del campeonato en Filipinas. Descubre cómo y en qué señales o plataformas seguir estos encuentros decisivos desde territorio peruano

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Las cuatro mejores selecciones del Mundial de Vóley Masculino 2025 se preparan para disputar las semifinales. Crédito: FIVB

El Mundial de Vóley Masculino 2025 entra en su etapa más apasionante, con la definición de los cuatro equipos que siguen en la carrera por el codiciado título. Después de una intensa fase eliminatoria, selecciones de gran tradición y nivel han asegurado su lugar en las semifinales. Italia, vigente campeón, reafirma su protagonismo y saldrá a la cancha con la determinación de defender su trono. Aquí te compartimos todos los detalles de la transmisión de esta ronda.

La emoción está a flor de piel en Filipinas, sede del torneo. La escuadra ‘azzurra’ reafirmó su jerarquía al abrir los cuartos de final con una victoria categórica sobre Bélgica por 3-0, con parciales de 25-13, 25-18 y 25-18. Con un juego contundente y sin fisuras, los italianos dejaron en claro que no están dispuestos a ceder su trono, y que el bicampeonato es su gran objetivo en esta edición.

Por su parte, Polonia también cumplió con una sólida actuación frente a Turquía, imponiéndose por 3-0 con parciales de 25-15, 25-22 y 25-19. Con este resultado, los polacos sellaron su boleto a semifinales, donde protagonizarán un verdadero partidazo frente a Italia. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la competencia, por la calidad técnica y el nivel competitivo de ambas selecciones.

En el otro frente, la República Checa sorprendió con un gran desempeño ante Irán, a quien venció por 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21). Los checos revirtieron un arranque adverso y demostraron carácter y consistencia para meterse entre los cuatro mejores del torneo. Su sueño de llegar al podio sigue intacto y buscarán hacer historia en la presente edición.

El último cupo a las semifinales fue para Bulgaria, que protagonizó la remontada más épica del campeonato. Tras estar dos sets abajo ante Estados Unidos, los ‘leones’ se repusieron con garra y buen juego, llevándose el partido por 3-2 con parciales de 25-21, 25-19, 17-25, 22-25 y 15-13. Sin duda alguna, este fue uno de los mejores encuentros del Mundial, por su intensidad y desenlace impredecible.

Programación de las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

  • Polonia vs Italia | Sábado 27 de septiembre | 01:30 horas de Perú
  • República Checa vs Bulgaria | Sábado 27 de septiembre | 05:30 horas de Perú

¿Dónde ver las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025?

Los fanáticos peruanos podrán seguir toda la acción de las semifinales en vivo a través de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 HD. Además, la transmisión estará accesible mediante la página web oficial de Latina, para quienes prefieran verlo en línea.

Otra opción para los seguidores es DirecTV Sports, que posee los derechos exclusivos para la transmisión del Mundial en Perú y toda Sudamérica. Los encuentros podrán verse en vivo también a través de DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, compatible con cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora con conexión a internet.

DirecTV Sports se encarga de transmitir el Mundial de Vóley Masculino en Perú y toda Sudamérica. Crédito: DSports

Para quienes deseen una experiencia más completa y detallada, la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), VBTV, ofrece la cobertura integral del torneo. Este servicio incluye todos los partidos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y estadísticas en tiempo real, disponible mediante una suscripción mensual de $9.99 dólares y accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Con estos medios, los aficionados peruanos no se perderán ningún detalle de las semifinales que definirán a los finalistas del Mundial de Vóley Masculino 2025.

