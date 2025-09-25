Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Terminó la etapa de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025 y se conocieron los cuatro equipos que continúan en la lucha por el ansiado trofeo. Italia y Polonia fueron las primeras selecciones en asegurar su clasificación a la decisiva etapa de la competición internacional.

Los italianos abrieron el telón de la ronda eliminatoria y lograron una victoria sólida frente a Bélgica, imponiéndose por 3-0 con parciales de 25-13, 25-18 y 25-18. Este resultado le permitió avanzar a la siguiente etapa, el actual campeón mundial mantiene su protagonismo en la lucha por el título.

Por su lado, Polonia hizo lo suyo con Turquía y celebró su pase por 3-0 con sets de 25-15, 25-22 y 25-19. Ese triunfo le permitió mantenerse en carrera y ahora estará frente a frente a Italia en la primera semifinal.

República Checa también dijo presente en las semifinales tras imponerse a Irán por 3 sets a 1 con parciales de 22-25, 27-25, 25-20 y 25-21. Los ‘checos’ siguen con su sueño de quedarse con la medalla de oro y avanzó en el torneo reafirmando su desempeño sostenido en la competencia.

Y por último, Estados Unidos se midió con Bulgaria en un choque demasiado emocionante, en la que muchos lo catalogaron como el mejor cotejo del campeonato. Los ‘leones’ dieron el golpe y eliminaron a los estadounidenses con un sorprendente 3-2 con sets de 25-21, 25-19, 17-25, 22-25, y 13-15. La remontada fue histórica porque estaba dos sets abajo y pudieron darle vuelta al marcador.

Programación de las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 27 de septiembre

- Polonia vs Italia (01:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- República Checa vs Bulgaria (03:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

*Todos los horarios están en hora local de Perú.

Bulgaria le ganó a Estados Unidos por los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Resultados de los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Miércoles 24 de septiembre

- Italia 3-0 Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18)

- Polonia 3-0 Turquía (25-15, 25-22 y 25-19)

Jueves 25 de septiembre

- República Checa 3-1 Irán (22-25, 27-25, 25-20 y 25-21)

- Estados Unidos 2-3 Bulgaria (25-21, 25-19, 17-25, 22-25, y 13-15)

Canal TV para ver los partidos de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Los encuentros por las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 será transmitido por Latina Televisión a través de los canales 2 y 702 en HD. La transmisión también se podrá seguir a través de la página web de Latina y su canal de YouTube.

DirecTV Sports ofrecerá cobertura para Perú y gran parte de Sudamérica, tanto en televisión como mediante la plataforma digital DGO, accesible desde móviles, tabletas y computadoras. Por otra parte, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, transmitirá en vivo todos los partidos y brindará contenido adicional y estadísticas en tiempo real.

¿Cuándo se jugará la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025?

La cita mundialista está a punto de terminar y todos los amantes del voleibol esperan con ansias el partido que definirá al campeón de la cita mundialista. Todo está planificado para que la gran final se juegue este domingo 28 de septiembre, junto al cotejo por el tercer lugar de la competencia.