Perú Deportes

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Se jugaron los partidos por cuartos de final y se definió a los cuatro equipos que irán en busca del título mundial. Entérate cómo quedaron los cruces de la etapa decisiva

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Programación de semifinales del Mundial
Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Terminó la etapa de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025 y se conocieron los cuatro equipos que continúan en la lucha por el ansiado trofeo. Italia y Polonia fueron las primeras selecciones en asegurar su clasificación a la decisiva etapa de la competición internacional.

Los italianos abrieron el telón de la ronda eliminatoria y lograron una victoria sólida frente a Bélgica, imponiéndose por 3-0 con parciales de 25-13, 25-18 y 25-18. Este resultado le permitió avanzar a la siguiente etapa, el actual campeón mundial mantiene su protagonismo en la lucha por el título.

Por su lado, Polonia hizo lo suyo con Turquía y celebró su pase por 3-0 con sets de 25-15, 25-22 y 25-19. Ese triunfo le permitió mantenerse en carrera y ahora estará frente a frente a Italia en la primera semifinal.

República Checa también dijo presente en las semifinales tras imponerse a Irán por 3 sets a 1 con parciales de 22-25, 27-25, 25-20 y 25-21. Los ‘checos’ siguen con su sueño de quedarse con la medalla de oro y avanzó en el torneo reafirmando su desempeño sostenido en la competencia.

Y por último, Estados Unidos se midió con Bulgaria en un choque demasiado emocionante, en la que muchos lo catalogaron como el mejor cotejo del campeonato. Los ‘leones’ dieron el golpe y eliminaron a los estadounidenses con un sorprendente 3-2 con sets de 25-21, 25-19, 17-25, 22-25, y 13-15. La remontada fue histórica porque estaba dos sets abajo y pudieron darle vuelta al marcador.

Programación de las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 27 de septiembre

- Polonia vs Italia (01:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- República Checa vs Bulgaria (03:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

*Todos los horarios están en hora local de Perú.

Bulgaria le ganó a Estados
Bulgaria le ganó a Estados Unidos por los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Resultados de los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Miércoles 24 de septiembre

- Italia 3-0 Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18)

- Polonia 3-0 Turquía (25-15, 25-22 y 25-19)

Jueves 25 de septiembre

- República Checa 3-1 Irán (22-25, 27-25, 25-20 y 25-21)

- Estados Unidos 2-3 Bulgaria (25-21, 25-19, 17-25, 22-25, y 13-15)

Canal TV para ver los partidos de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Los encuentros por las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 será transmitido por Latina Televisión a través de los canales 2 y 702 en HD. La transmisión también se podrá seguir a través de la página web de Latina y su canal de YouTube.

DirecTV Sports ofrecerá cobertura para Perú y gran parte de Sudamérica, tanto en televisión como mediante la plataforma digital DGO, accesible desde móviles, tabletas y computadoras. Por otra parte, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, transmitirá en vivo todos los partidos y brindará contenido adicional y estadísticas en tiempo real.

¿Cuándo se jugará la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025?

La cita mundialista está a punto de terminar y todos los amantes del voleibol esperan con ansias el partido que definirá al campeón de la cita mundialista. Todo está planificado para que la gran final se juegue este domingo 28 de septiembre, junto al cotejo por el tercer lugar de la competencia.

Temas Relacionados

Mundial de VóleyMundial de Vóley MasculinoFIVBperu-deportes

Más Noticias

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Una nueva jornada del campeonato peruano comienza este jueves 25 de setiembre, la cual tendrá como el principal compromiso el Universitario vs Cusco FC

Programación de la fecha 11

U. de Chile tomó firme medida tras controversial banderazo previo al duelo decisivo con Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Barristas chilenos se enfrentaron a la policía y lanzaron pirotécnicos que terminaron en un incendio a las afueras de su hotel de concentración

U. de Chile tomó firme

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Hoy, el club ‘blanquiazul’ puede hacer historia al meterse entre los mejores cuatro clubes del torneo. A la par, tiene la posibilidad de aumentar sus ganancias económicas

Este es el millonario premio

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Terminó la ronda decisiva y se conoció a los cuatro equipos que lucharán por el trofeo de la cita mundialista. Entérate quiénes clasificaron a las semifinales

Resultados del Mundial de Vóley

Se revelaron detalles inéditos del conflicto entre Ibáñez y Ferrari: los 5 jugadores encontrados en la lista de Barreto y el enojo del exDT de Perú

Reimond Manco dio a conocer de los pormenores de la partida del exarquero como técnico de la ‘bicolor’ y la fuerte discusión con el director general de fútbol de la FPF, entre otros sucesos

Se revelaron detalles inéditos del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte afirmó ante la

Dina Boluarte afirmó ante la ONU que el COVID-19 dejó más de dos millones de muertos en Perú, pero cifras oficiales la desmienten

El TC le da la razón a Dina Boluarte y limita pedidos de información en investigaciones contra presidentes

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

Susana Villarán en su segundo día de juicio: “El 65% de los peajes de Lima los entregó Luis Castañeda Lossio”

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ahora si le dice te amo”

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

La reacción de Candelaria Tinelli ante el anuncio de separación de Marcelo y Milett Figueroa: “Gracias”

Austin Palao rompe su silencio tras polémica de su padre y su hermanita de 7 años

Magaly Medina se burla de doña Martha tras separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “¿Le habrá dado un soponcio a la Marthita?”

DEPORTES

Programación de la fecha 11

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

U. de Chile tomó firme medida tras controversial banderazo previo al duelo decisivo con Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Se revelaron detalles inéditos del conflicto entre Ibáñez y Ferrari: los 5 jugadores encontrados en la lista de Barreto y el enojo del exDT de Perú