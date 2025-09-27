A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: derbi español por la jornada 7 de LaLiga 2025

Mbappé y Alvarez, cara a cara en el derbi de Madrid. - Crédito: EFE

El Real Madrid llega más que encendido al derbi hoy, sábado 27 de septiembre. Cuenta con un pleno de victorias que lo ubican en la cima de LaLiga 2025/26 aventajando por largo a sus perseguidores. A ello hay que sumarle que su plantel presenta una importante renovación a partir de las órdenes de Xabi Alonso, con el que se ha encontrado una sinergia absoluta en cada una de las fases del campo.

Está de más decir que Kylian Mbappé es el futbolista diferencial por virtudes, características y talento. Sin embargo, no debe ignorarse la irrupción total de Franco Mastantuono, quien con 18 años ya ha ganado una importante pista en las planificaciones iniciales. Además, llegará entonado al próximo choque liguero luego de hacer su primer gol oficial con los suyos frente al Levante.

Hay otros puntuales que se asoman a la titularidad luego de haberse recuperado de sus respectivas lesiones, aunque la palabra final pasará por la decisión del entrenador donostiarra. Sin ir muy lejos, emergen Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Pero darle entrada a alguno de ellos dejaría afuera ya sea al argentino revelación o a Arda Güler, de muy amplio crecimiento en los recientes meses.

“Estamos en fase de crecimiento, todavía de construcción. Llevamos 51 días y todavía queda mucho por recorrer. Estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en Liga, Champions y Copa. En el equipo muchos se sienten conectados e importantes. Queda por mejorar algunas cosas, pero el camino es bueno", analizó Xabi Alonso.

El Colchonero se midió a su rival por la sexta fecha de la Liga de España

Por su parte, el Atlético Madrid vive una de sus etapas más convulsas desde que Diego Simeone se ubica en la banca. El inicio del certamen local fue más que convulso con un equipo comatoso al que le costaba reaccionar. Recién se han apreciado algunas leves mejoras, pero todavía está lejos de ser el grupo poderoso que pueda presumir de ser una amenaza para el clásico rival.

En su última presentación, correspondiente a la sexta fecha de LaLiga, pasó demasiados apuros para imponerse contra un Rayo Vallecano combativo que supo igualar, parcialmente claro, el primer golpe asestado por Julián Álvarez. Con mucho suspenso, el ‘atleti’ tiró de fuerza para destrabar ese resultado con un par de dianas más de la ‘Araña’, configurando así su primer triplete en España.

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2025

Los ‘blancos’ se enfrentarán al cuadro ‘colchonero’ se jugará este sábado 27 de septiembre, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la LaLiga 2025/26. El horario está programado para las 09:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 10:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 11:15 horas.

Canal para seguir Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2025

El choque en el Riyadh Air Metropolitano será televisado por ESPN y Disney+ para Perú y el resto de Sudamérica, mientras que Sky Sports lo hará en México. En Estados Unidos, la señal estará disponible a través de ESPN Deportes. Para el público en España, la emisión estará a cargo de DAZN y Movistar+.