Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 7 de LaLiga 2025

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por la LaLiga 2025

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán hoy, sábado 27 de septiembre, en el Riyadh Air Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga 2025-26. Este encuentro reúne a los equipos de Xabi Alonso y Diego Pablo Simeone en una nueva edición del derbi madrileño.

Los ‘merengues’ llegan con un pleno de victorias: seis triunfos en igual cantidad de partidos le permiten liderar la competición con 18 puntos. El equipo afronta el compromiso con bajas sensibles. Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy están descartados por lesión, lo que obligará a Alonso a reorganizar especialmente la defensa y el lateral izquierdo ante la presión esperada del Atlético.

De todos modos, el Madrid recupera a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, quienes han sumado minutos en las últimas fechas y podrían aportar equilibrio en el mediocampo. La ofensiva, conformada por Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, se mantiene como una de las principales fortalezas del equipo.

Los ‘colchoneros’, por su parte, han mostrado irregularidad en el arranque del torneo, con dos victorias, tres empates y una derrota, lo que lo mantiene en una posición secundaria en la tabla. El último triunfo sobre Rayo Vallecano por 3-2, con tres goles de Julián Álvarez, contribuyó a mejorar el ánimo del plantel, aunque también pusieron en evidencia dificultades defensivas y para mantener el orden tras conseguir ventaja.

Simeone enfrenta el derbi con la necesidad de un funcionamiento colectivo sólido. Su estrategia pasará por el rigor defensivo, presión sostenida y aprovechar cualquier desajuste para generar opciones de ataque. El Atlético buscará capitalizar la localía y controlar el ritmo, sobre todo durante los primeros minutos del partido.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 24, 2025 Atletico Madrid coach Diego Simeone and players celebrate after the match REUTERS/Susana Vera

El vibrante cotejo será transmitido por DSports en Perú y todos los países de Latinoamérica. Mientras que en México se emitirá por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2025

El derbi madrileño se jugará hoy, sábado 27 de septiembre, en el Riyadh Air Metropolitano por la fecha 7 de la LaLiga 2025-2026. El horario establecido es a las 09:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 10:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 11:15 horas.

¿Kylian Mbappé jugará el derbi madrileño?

Xabi Alonso afrontará el derbi sin la posibilidad de alinear a Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, quienes siguen fuera por lesión y continúan sus procesos de recuperación. La atención estará centrada en Vinicius Júnior y Kylian Mbappé, ambos destacados tras anotar en la jornada anterior.

Mbappé lidera la tabla de goleadores de LaLiga con siete tantos en seis encuentros. El delantero francés suma un incentivo extra, ya que la temporada pasada no pudo disputar el partido en el Metropolitano debido a problemas musculares. En este curso, llega en óptimo estado y mantiene un rendimiento sobresaliente.

Soccer Football - LaLiga - Levante v Real Madrid - Estadi Ciutat de Valencia, Valencia, Spain - September 23, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Pablo Morano

Real Madrid vs Atlético Madrid: posibles alineaciones

- Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Pablo Barrios, Koke, Giuliano, Nico González; Sortloth y Julián Álvarez. DT: Diego Pablo Simeone.

- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Mastantuono; Mbappé y Vinícius Junior. DT: Xabi Alonso.