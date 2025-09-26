Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

En el Estadio Monumental de Ate se jugará un enfrentamiento crucial por el liderato del campeonato. Conoce detalladamente el horario de la contienda

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Universitario recibe a Cusco FC
Universitario recibe a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

Universitario de Deportes y Cusco FC medirán fuerzas este sábado 27 de septiembre en el partido más esperado de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El duelo promete ser vibrante no solo por el nivel que han mostrado ambos equipos en este segundo semestre del año, sino también por lo que hay en juego: nada menos que el liderato del campeonato. En esta nota te compartiremos detalladamente el horario de este crucial encuentro.

El cuadro ‘crema’ viene de una victoria sufrida, pero clave ante UTC en Trujillo. En un choque parejo, que parecía encaminarse al empate, Álex Valera apareció en el momento justo para firmar un doblete y darle a la ‘U’ un triunfo por 2-1 que los mantiene en lo más alto de la tabla. Fue una muestra del carácter del equipo dirigido por Jorge Fossati, que buscará revalidar su posición privilegiada ante un rival directo en esta nueva jornada.

Del otro lado, Cusco FC perdió una oportunidad valiosa en la fecha anterior. Jugando en casa, cayó por 0-2 frente a ADT, dejando escapar tres puntos que le habrían permitido seguir como líder. Esa derrota no solo significó un golpe en la tabla, sino que los obliga ahora a buscar un resultado positivo en Ate si quieren mantenerse en la pelea directa por el título.

De hecho, la tabla está ajustada: Universitario lidera con 21 puntos, mientras que Cusco FC suma 19 unidades y cuenta con un partido menos, lo que agrega aún más tensión al duelo. Un triunfo de los cusqueños los devolvería a la cima, mientras que una victoria de la ‘U’ podría empezar a marcar una diferencia decisiva en el tramo final de la temporada 2025.

Universitario y Cusco FC se
Universitario y Cusco FC se enfrentan por el liderato del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Según la programación oficial de la Liga 1 2025, el partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, se disputará este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental, casa del conjunto crema, y se espera una gran asistencia de hinchas, considerando la relevancia del choque en la lucha directa por la cima del campeonato.

El partido también podrá ser seguido desde otros países de Sudamérica. En Colombia y Ecuador se verá a las 18:00 horas; en Bolivia y Venezuela a las 19:00; mientras que en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 20:00 horas. De esta manera, los hinchas del fútbol peruano en la región podrán estar atentos a este duelo clave del Clausura.

Canal para seguir Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El partido entre Universitario y Cusco FC será transmitido en vivo por GOLPERU, canal que cuenta con los derechos exclusivos de los encuentros como local de la ‘U’. Además, podrá seguirse a través de la plataforma Movistar TV App para usuarios del servicio. Como siempre, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto, con todas las incidencias, goles, estadísticas y el resumen del encuentro, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo por la cima del torneo.

Universitario vs Cusco FC: ¿Cómo quedó su último enfrentamiento?

Han pasado más de cuatro meses desde el último enfrentamiento entre Universitario y Cusco FC. En aquella ocasión, por el Torneo Apertura 2025, el conjunto cusqueño se impuso por 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, gracias a un doblete del delantero argentino Facundo Callejo. Ahora, ambos equipos volverán a verse las caras, pero en un contexto completamente distinto: con el liderazgo del Clausura en juego y con los ‘cremas’ jugando en casa, respaldados por su hinchada en el Estadio Monumental.

