¿Por qué Jhilmar Lora se quedó y Gianfranco Chávez salió de Sporting Cristal? Julio César Uribe hizo sorpresiva revelación

El director general de fútbol habló sobre los casos del lateral derecho y el zaguero, que fichó por Alianza Lima. (Video: Exitosa Deportes)

Sporting Cristal ha experimentado diversos cambios en su plantel a mediados de año con la intención de salir de la crisis deportiva y empezar a luchar por la Liga 1 2025. Entre ellos, la salida de Gianfranco Chávez rumbo a Alianza Lima y la permanencia de Jhilmar Lora. En ese sentido, Julio César Uribe, director general de fútbol del club ‘celeste’, hizo sorpresivas revelaciones sobre los dos casos.

“¿Qué pasó con Lora para quedarse? A ver, cuando se toma una decisión y se exteriorizan sentimientos de querer quedarse, se compromete que va a dar su mejor esfuerzo para reencontrarse con su mejor momento, es un considerando de mucho valor y que se corrobora con el informe de Paulo Autuori, a quien respaldamos en todas sus decisiones”, fueron sus primeras palabras en ‘Exitosa Deportes’.

El tema de Lora refleja no solo el enfoque profesional de la entidad ‘cervecera’ respecto al rendimiento deportivo, sino también la importancia que otorga la directiva al acompañamiento humano de sus futbolistas. El ‘Diamante’ precisó que el club toma en cuenta el impacto emocional y anímico en el desempeño y la toma de decisiones. “Paulo nos dijo que este chico ha mejorado, ha crecido, algo que yo mencioné hace seis meses. Porque me acuerdo del mejor Jhilmar de 2023, que incluso estuvo presente en la selección, y eso no se olvida, se bloquea por cosas emocionales que pasan en el día”, sostuvo.

En su mejor momento, Jhilmar Lora fue convocado a la selección peruana y jugó ante Argentina en el Monumental de Núñez por Eliminatorias 2022. - créditos: Agencias

Paulo Autuori tuvo especial incidencia en el análisis sobre el jugador, según reconoció Julio César Uribe. El informe del DT aportó una visión positiva del desarrollo reciente de Jhilmar Lora, recalcando su crecimiento deportivo y el potencial que posee para contribuir al equipo si logra solventar factores emocionales. “Nosotros tratamos de entender mucho al jugador desde el lado humano y tomando las decisiones que demandan el concepto de productividad”, apuntó.

De acuerdo con esta perspectiva, la productividad y el esfuerzo evidenciado por el lateral derecho modificaron la percepción original sobre su futuro. “Jhilmar estaba en una lista de no continuidad, pero su productividad generó una reacción para que se tenga al mejor Jhilmar que conocemos. Uno de los que mejor se ha expresado de él he sido yo porque he visto su buen momento y eso no se olvida”, afirmó sobre el jugador, quien en este tiempo fue reemplazado por Leandro Sosa y Duham Ballumbrosio.

El dirigente indicó que la directiva de Sporting Cristal considera fundamental dar herramientas de apoyo humano a sus jugadores y reconoce la importancia de la confianza del club como motor para la recuperación de niveles competitivos. “Nosotros teníamos que darle las herramientas del lado humano para que produzca porque el club confía en él”, concluyó.

Jhilmar Lora había sido marginado en Sporting Cristal, pero en las últimas convocatorias fue incluido por el técnico Paulo Autuori. - créditos: Sporting Cristal

Julio César Uribe sobre la salida de Gianfranco Chávez rumbo a Alianza Lima

La situación de Gianfranco Chávez tuvo un desenlace distinto al de Jhilmar Lora, pese a que también figuraba en la lista de jugadores que no tendrían espacio en el plantel principal para el Torneo Clausura. El defensa central dejó la institución ‘bajopontina’ para sumarse a Alianza Lima, uno de los adversarios directos en la lucha por la Liga 1.

Julio César Uribe despejó las dudas sobre presuntos tratos desiguales entre ambos jugadores. “¿Hubo un trato desigual con Gianfranco Chávez? No, porque surgió la posibilidad de Alianza y se consideró conveniente transferirlo porque habíamos incorporado jugadores de un valor superior porque es lo real, sin que eso signifique minimizar a Gianfranco; es importante pero en el fútbol siempre hay jugadores que son más importantes, eso hay que saberlo aceptar también”, aseguró.

La transferencia de Chávez se enmarca en la estrategia de renovación del plantel implementada por el club. El mundialista con Perú en España 1982 dio a entender que el arribo de Miguel Araujo y Luis Abram permitió reconfigurar la defensa y facilitó la salida del zaguero de 27 años, considerando que el equipo había reforzado esa línea con futbolistas que, a juicio del área deportiva, ofrecen un aporte superior en el momento actual del proyecto ‘celeste‘.