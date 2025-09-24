Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: River Plate luchará contra Palmeiras por su pase a las semifinales de la Copa Libertadores; mientras que Mineiro, Bolívar, Once Caldas e Independiente del Valle harán los suyo en la Sudamericana

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Hoy, miércoles 24 de septiembre, la agenda futbolera estará llena de encuentros imperdibles: River Plate definirá su llave con Palmeiras en la Copa Libertadores 2025, se conocerán a los ganadores de la Copa Sudamericana 2025, habrá acción por la Eurocopa League, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami en la MLS, y mucho más.

Los ‘millonarios’ visitarán al ‘verdao’ en el Allianz Parque de Sao Paulo, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores. El partido se jugará , donde ambos equipos buscarán avanzar en la competencia continental. En el choque de ida, Palmeiras se impuso 2-1 con tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta marcó para River y mantuvo las posibilidades abiertas de cara al partido en Brasil.

Por otro lado, también se definirán las series de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Atlético Mineiro se enfrentará a Bolívar en el estadio Arena MRV por la vuelta de la ronda de eliminatoria. En el primer duelo, quedó empatado por 2-2 y la llave está abierta para ambos equipos.

Mientras que Once Caldas recibirá Independiente del Valle en el estadio Palogrande de Colombia. El equipo de Manizales cuenta con ventaja tras haber ganado 2-0 en el partido de ida, resultado obtenido por los dos goles de Dayro Moreno.

Partido de Copa Libertadores

- Palmeiras vs River Plate (19:30 horas / ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefe YouTube

Partidos de Copa Sudamericana

- Atlético Mineiro vs Bolívar (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Once Caldas vs Independiente del Valle (19:30 horas / DSports, DGO)

Partidos de Eurocopa League UEFA

- PAOK vs Maccabi Tel Aviv (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- FC Midtkylland vs Sturm Graz (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- Betis vs Nottingham Forest (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Friburgo vs Basilea (14:00 horas / Disney+)

- Braga vs Feyenoord (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Nice vs Roma (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Malmo vs Ludogorets (14:00 horas / Disney+)

- GNK Dinamo vs Fenerbahce (14:00 horas / Disney+)

- Crvena Zvezda vs Celtic (14:00 horas / Disney+)

Partidos de LaLiga

- Getafe vs Alavés (12:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Real Sociedad vs Mallorca (14:30 horas / ESPN4, Disney+)

- Atlético Madrid vs Rayo Vallecano (14:30 horas / DSports, DGO)

Partidos de Central American Cup

- Real España vs Plaza Amador (21:00 horas / Disney+)

- Xelajú vs Sporting Miguelito (21:00 horas / Disney+)

Partidos de Copa Italia

- Parma vs Spezia (10:00 horas / DSports 2, DSports+, DGO)

- Hellas Verona vs Venezia (11:30 horas / DSports+, DGO)

- Como vs Sassuolo (14:00 horas / DSports+, DGO)

Partidos de Carabao Cup

- Tottenham vs Doncaster Rovers (13:45 horas / Disney+)

- Newcastle vs Brandfort City (13:45 horas / Disney+)

- Huddersfield vs Manchester City (13:45 horas / Disney+)

- Port Vale vs Arsenal (13:45 horas / Disney+)

Partido de Eredivisie

- AZ Alkmaar vs PEC Zwolle (13:00 horas / Disney+)

Partido de Jupiler Pro League

- Brujas vs Westerlo (13:30 horas / DAZN)

Partido de Liga MX

- Atlético San Luis vs América (22:00 horas / Disney+)

Partido de Superliga Turquía

- Kayserispor vs Besiktas (12:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de Nicaragua

- Managua FC vs Walter Ferreti (19:00 horas / FIFA+)

- Diriangén FC vs Real Estelí (21:00 horas / FIFA+)

Partido de fútbol uruguayo

- Tacuarembó vs Peñarol (18:30 horas / Disney+)

Partido de fútbol colombiano

- Deportivo Pasto vs América de Cali (20:00 horas / RCN)

Partidos de MLS

- New York City vs Inter Miami (18:30 horas / Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers (21:30 horas / Apple TV)

Más Noticias

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Arrancó la fase decisiva tras culminar la etapa de octavos de final. Ocho equipos siguen en competencia en busca del ansiado trofeo. Conoce las llaves rumbo a las semifinales

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El conjunto ‘millonario’ visitará al ‘verdao’ con la misión de darle vuelta al marcador respecto a la ida. Conoce cómo seguir la contienda

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Con la ausencia de Carlos Zambrano, el elenco ‘íntimo’ buscará hacer historia en territorio ‘mapocho’ ante un complicado cuadro ‘azul’. Conoce los horarios de la contienda

Gonzalo Bueno firmó una remontada antológica en Buenos Aires e Ignacio Buse se estrenó sin despeinarse en Lisboa

Las dos primeras raquetas nacionales se estrenaron en sus respectivas competiciones con victoria. Ambos se instalaron en octavos de final

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El ‘verdao’ se impuso en la ida por 2-1, por lo que el ‘millonario’ tendrá que remontar en Sao Paulo y quiere alcanzar las semifinales del torneo. Conoce los horarios del encuentro

POLÍTICA

Morgan Quero pide al Congreso

Morgan Quero pide al Congreso no censurar al ministro Juan José Santiváñez por audio sobre ‘El Diablo’

Dina Boluarte en la ONU: agenda de la presidenta incluye un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas

Dina Boluarte deja en evidencia rechazo internacional al puerto de Chancay: “Sobre todo a Trump no le ha gustado”

Rafael López Aliaga infringió neutralidad electoral con publicaciones en sus redes: JEE determina falta

Rafael López Aliaga arremete contra el JNE tras ser hallado en infracción: “Vienen y me filman, soy su objetivo”

ENTRETENIMIENTO

La madre de ‘Cri Cri’

La madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de indiferencia durante proceso legal: “Me fui llorando de rabia”

Magaly Medina critica a Pamela Franco tras asegurar que está ‘tranquila’ con Christian Cueva: “Parece resignada”

‘Cuto’ Guadalupe habla por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Como familia nos cuesta mucho”

Falleció Hernán Romero, referente de la actuación en el Perú, a los 83 años

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

DEPORTES

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Gonzalo Bueno firmó una remontada antológica en Buenos Aires e Ignacio Buse se estrenó sin despeinarse en Lisboa

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025