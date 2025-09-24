Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 24 de septiembre, la agenda futbolera estará llena de encuentros imperdibles: River Plate definirá su llave con Palmeiras en la Copa Libertadores 2025, se conocerán a los ganadores de la Copa Sudamericana 2025, habrá acción por la Eurocopa League, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami en la MLS, y mucho más.

Los ‘millonarios’ visitarán al ‘verdao’ en el Allianz Parque de Sao Paulo, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores. El partido se jugará , donde ambos equipos buscarán avanzar en la competencia continental. En el choque de ida, Palmeiras se impuso 2-1 con tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta marcó para River y mantuvo las posibilidades abiertas de cara al partido en Brasil.

River Plate visitará a Palmeiras en Brasil por la definición de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Por otro lado, también se definirán las series de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Atlético Mineiro se enfrentará a Bolívar en el estadio Arena MRV por la vuelta de la ronda de eliminatoria. En el primer duelo, quedó empatado por 2-2 y la llave está abierta para ambos equipos.

Mientras que Once Caldas recibirá Independiente del Valle en el estadio Palogrande de Colombia. El equipo de Manizales cuenta con ventaja tras haber ganado 2-0 en el partido de ida, resultado obtenido por los dos goles de Dayro Moreno.

Atlético Mineiro se medirá con Bolívar por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Partido de Copa Libertadores

Partidos de Copa Sudamericana

- Atlético Mineiro vs Bolívar (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Once Caldas vs Independiente del Valle (19:30 horas / DSports, DGO)

Partidos de Eurocopa League UEFA

- PAOK vs Maccabi Tel Aviv (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- FC Midtkylland vs Sturm Graz (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- Betis vs Nottingham Forest (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Friburgo vs Basilea (14:00 horas / Disney+)

- Braga vs Feyenoord (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Nice vs Roma (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Malmo vs Ludogorets (14:00 horas / Disney+)

- GNK Dinamo vs Fenerbahce (14:00 horas / Disney+)

- Crvena Zvezda vs Celtic (14:00 horas / Disney+)

Partidos de LaLiga

- Getafe vs Alavés (12:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Real Sociedad vs Mallorca (14:30 horas / ESPN4, Disney+)

- Atlético Madrid vs Rayo Vallecano (14:30 horas / DSports, DGO)

Partidos de Central American Cup

- Real España vs Plaza Amador (21:00 horas / Disney+)

- Xelajú vs Sporting Miguelito (21:00 horas / Disney+)

Partidos de Copa Italia

- Parma vs Spezia (10:00 horas / DSports 2, DSports+, DGO)

- Hellas Verona vs Venezia (11:30 horas / DSports+, DGO)

- Como vs Sassuolo (14:00 horas / DSports+, DGO)

Partidos de Carabao Cup

- Tottenham vs Doncaster Rovers (13:45 horas / Disney+)

- Newcastle vs Brandfort City (13:45 horas / Disney+)

- Huddersfield vs Manchester City (13:45 horas / Disney+)

- Port Vale vs Arsenal (13:45 horas / Disney+)

Partido de Eredivisie

- AZ Alkmaar vs PEC Zwolle (13:00 horas / Disney+)

Partido de Jupiler Pro League

- Brujas vs Westerlo (13:30 horas / DAZN)

Partido de Liga MX

- Atlético San Luis vs América (22:00 horas / Disney+)

Partido de Superliga Turquía

- Kayserispor vs Besiktas (12:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partidos de Nicaragua

- Managua FC vs Walter Ferreti (19:00 horas / FIFA+)

- Diriangén FC vs Real Estelí (21:00 horas / FIFA+)

Partido de fútbol uruguayo

- Tacuarembó vs Peñarol (18:30 horas / Disney+)

Partido de fútbol colombiano

- Deportivo Pasto vs América de Cali (20:00 horas / RCN)

Partidos de MLS

- New York City vs Inter Miami (18:30 horas / Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers (21:30 horas / Apple TV)