DT de Gremio respaldó a Erick Noriega pese a cometer dos penales ante Internacional, y criticó al arbitraje: “El fútbol no es así”

DT de Gremio respaldó a Erick Noriega pese a cometer dos penales ante Internacional, y criticó al arbitraje.

En el clásico de Porto Alegre que se llevó a cabo el domingo 21 de setiembre, Gremio logró un ajustado triunfo de 3-2 ante Internacional, cuyo resultado desencadenó en la salida del DT del ‘colorado’, Roger Machado. Sin embargo, este encuentro tuvo varios condimentos, entre ellos, los dos penales cometidos por Erick Noriega que terminaron en goles. En ese sentido, el DT del ‘tricolor gaúcho’, Mano Menezes, respaldó al defensa peruano y criticó al arbitraje.

“La expulsión (de Arthur) fue correcta, el último penal también estuvo bien cobrado; pero en el primero todo el mundo vio que (Alexandro Bernabei) dobló las piernas mucho antes del contacto. Después sí hay un pequeño toque, pero si lo revisas en cámara lenta, todo es penal. El fútbol no es así“, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

De la misma manera, el exentrenador de la selección de Brasil elogió el rendimiento de sus dirigidos, entre ellos, el del exfutbolista de Alianza Lima. “Solo tengo cosas buenas para hablar del equipo, de todos; Noriega está dentro del contexto. Si estamos diciendo que no fue penal, no tenemos que analizar el penal de Noriega ni de nadie. Como equipo, estamos satisfechos con todos”, precisó.

El defensor peruano no pudo contener las lágrimas tras ser responsable de dos infracciones dentro del área. (Video: @geglobo)

Por último, Mano Menezes se pronunció por el polémico manejo del árbitro Marcelo De Lima en el clásico de Porto Alegre con un irónico comentario. “Celebremos la victoria, es innegable por cómo fue. Al salir, tenía miedo de que el árbitro pitara otro penalti. Pedí irme más rápido al vestuario para que no pitara otro penalti”, sostuvo.

¿Cómo fueron los penales cometidos por Erick Noriega?

Erick Noriega empezó como titular en este trascendental partido en el estadio Beira-Rio, producto de la confianza despositada que el DT Mano Menezes tiene en él. De hecho, a diferencia de sus últimos meses en Alianza Lima, en Gremio se ha desempeñado como defensa central junto a Walter Kannemann o Wagner Leonardo, como sucedió en esta oportunidad.

No obstante, a los 15 minutos, el ‘Samurai’ se barrió en el área para evitar un ataque por el costado izquierdo de Alexander Bernabei, quien reclamó una falta. Luego de la revisión en el VAR, el juez principal decretó penal y luego se dio el gol de Alan Patrick, pese a que el contacto apenas existió y se originó por un roce de la rodilla del peruano.

El segundo infortunio de Noriega sucedió a los 45 minutos, a poco de que acabe la primera mitad. En primera instancia, la jugada no se sancionó, pero con la intervención del sistema de videoarbitraje, el árbitro vio el ligero desvío del balón en el brazo izquierdo del futbolista de Gremio, que estaba en un duelo con Rafael Santos Borré, por lo que volvió a pitar un penal.

En este momento, Erick ya se encontraba incómodo y la cámara de la transmisión detectaron el desconsolado llanto por perjudicar a su equipo en dos acciones puntuales. El capitán del elenco ‘maior do sul’, Marcos Rocha, se le acercó para decirle palabras de aliento. “Respira y concéntrate, te necesito… Esto es fútbol", expresó el veterano lateral.

Recopilado de las jugadas del defensa peruano, incluyendo los dos penales cometidos. (Video: VariadoYT)

Al final, Erick Noriega logró disputar todo el compromiso y ser partícipe del triunfo de Gremio por 3-2, que lo ubica en el puesto 12 del Brasileirao 2025 con 28 puntos, apenas uno por encima de Internacional, que se alejó de la zona de clasificación para algún torneo internacional.

El respaldo de Gremio a Erick Noriega

Posterior al resultado positivo, la cuenta oficial de Gremio le dedicó un mensaje favorable para Erick Noriega, con una imagen en donde se le muestra celebrando frente a la hinchada y con el apoyo de sus compañeros.

“Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación ‘tricolor’ está contigo”, indicó.

La publicación de Gremio en respaldo a Erick Noriega tras la victoria de visita contra Inter de Porto Alegre. - créditos: Gremio