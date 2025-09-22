Perú Deportes

Dónde ver el Balón de Oro 2025 HOY: canal tv online de la ceremonia de premiación

La ceremonia más prestigiosa del fútbol individual tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París, reuniendo a las máximas estrellas del deporte para reconocer a los mejores talentos de la temporada

El Balón de Oro 2025
El Balón de Oro 2025 genera gran expectativa entre los fanáticos del fútbol en el mundo. Crédito: AFP

Hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, el Teatro del Châtelet de París será nuevamente el escenario de la 69ª edición del Balón de Oro, el premio individual más importante del fútbol mundial. Organizado por France Football y coorganizado desde 2024 por la UEFA. El evento reunirá a las principales figuras del deporte para una noche de reconocimientos, simbolismos y consagraciones. Aquí te contamos cómo verlo en vivo en territorio peruano.

La ceremonia será conducida por el exfutbolista neerlandés Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro en 1987, y la periodista británica Kate Scott. Según UEFA.com, la alfombra roja comenzará dos horas antes del inicio oficial (14:00 horas de Perú y 21:00 horas locales de Francia), permitiendo al público seguir la llegada de las estrellas nominadas y otras personalidades del fútbol internacional.

Nominados al Balón de Oro 2025

Desde su creación en 1956, el Balón de Oro ha evolucionado de un galardón exclusivamente europeo a un reconocimiento de alcance global. La edición 2025 representa un momento clave: por primera vez desde 2003, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no figuran entre los nominados, según informó Infobae Colombia, marcando el inicio de una nueva era en el fútbol mundial.

Entre los principales candidatos al Balón de Oro masculino, destacan:

  • Lamine Yamal (Barcelona), joven promesa del fútbol español,
  • Ousmane Dembélé y Vitinha (París Saint-Germain), ambos claves en la conquista de la Champions League por parte del club parisino,
  • Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham, por su protagonismo durante la temporada.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí (Barcelona) parte como favorita, acompañada por Caroline Weir (Real Madrid) y Sandy Baltimore (Chelsea), según la lista oficial publicada por UEFA.com.

Nominados al Balón de Oro
Nominados al Balón de Oro 2025 en las ramas masculina y femenina. Crédito: France Football

Dónde ver el Balón de Oro 2025: transmisión de evento en vivo

La transmisión del Balón de Oro 2025 ha sido diseñada para llegar a toda Sudamérica, incluyendo el público peruano. La ceremonia se podrá ver por la señal de ESPN a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Asimismo, Claro Sports ofrecerá una emisión gratuita en vivo a través de su canal de YouTube, ideal para quienes prefieran una opción sin costo o no cuenten con suscripción a Disney+.

El impacto latinoamericano y la postura del Real Madrid

Pese a la política del Real Madrid de no participar presencialmente en la gala, varios de sus futbolistas están entre los nominados: Vinícius Junior, Jude Bellingham, Caroline Weir, Thibaut Courtois y Dean Huijsen, además de la mencionada Linda Caicedo.

La participación de figuras latinoamericanas refuerza el peso de la región en esta edición del galardón individual. La incorporación de nuevas categorías femeninas también apunta a una visión más inclusiva y representativa del panorama actual del fútbol. Además, se mantendrán galardones como:

  • Premio Sócrates, que reconoce iniciativas sociales de futbolistas comprometidos,
  • Mejor entrenador del año,
  • Club del año, tanto en la rama masculina como femenina.
Horarios para la ceremonia del
Horarios para la ceremonia del Balón de Oro 2025. Crédito: France Football

Los premios en la ceremonia del Balón de Oro

  • El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
  • El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo al Club del Año masculino
  • El Trofeo al Club del Año femenino

