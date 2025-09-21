U. de Chile pierde a Marcelo Díaz para la vuelta ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025: ‘Bigote’ Rodríguez iría en su lugar

La Universidad de Chile presentará cambios obligados en el mediocampo ante la lesión de Marcelo Díaz. Crédito: Emisora Bullanguera.

Alianza Lima y la Universidad de Chile no se hicieron daño por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La serie se definirá en Coquimbo y se desarrollará sin presencia de hinchas en las tribunas. Los ‘azules’ no podrán contar con el apoyo de sus simpatizantes y el DT Gustavo Álvarez ha sido notificado de un nuevo revés.

El entrenador argentino no podrá contar con Marcelo Díaz. En el primer compromiso de la llave, el ‘Chelo’ se retiró del campo de juego a los 46 minutos. Con los exámenes médicos realizados, el futbolista quedó descartado para sumar minutos en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El periodista Marcello Merizalde informó acerca de la ausencia del exseleccionado de ‘la roja’. Horas antes, ‘ESPN’ compartió que el volante ‘azul’ presenta un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Por lo tanto, Álvarez no podrá alienar al futbolista de 38 años en el duelo del jueves 25 de septiembre.

Marcelo Díaz, titular en la ida ante Alianza Lima por Copa Sudamericana, ha quedado descartado para la vuelta en Coquimbo. El juez será el colombiano Carlos Betancur. Crédito: El Desconcierto

Rodríguez o Poblete

En el compromiso de ida, el DT Álvarez envió al gramado de juego del Alejandro Villanueva a Sebastián Rodríguez en lugar de Marcelo Díaz. El mediocampista uruguayo se encargó de suplir a la figura de la selección chilena.

El ‘Bigote’, futbolista con pasado en Alianza Lima, es la principal opción para iniciar el compromiso ante los ‘íntimos’. El nacido en Canelones hace 33 años llegó al club santiaguino en el último mercado de pases invernal. Aún no registra goles ni asistencias en cinco encuentros disputados.

Por otro lado, la cadena estadounidense no descartó el posible regreso de Israel Poblete. El volante chileno de 30 años no estuvo en la consideración en el encuentro de ida frente a Alianza Lima por un desgarro muscular. El medio sostuvo que el mediocampista podría regresar a la competencia en el juego de vuelta.

Sebastián 'Bigote' Rodríguez dejó sorpresivo mensaje previo al Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025.

Poblete es el mediocampista central habitual en el equipo de Gustavo Álvarez. En 33 encuentros este 2025, ha marcado tres dianas y ha brindado un pase gol.

‘Pipo’, obligado a replantear la defensa

La expulsión de Carlos Zambrano en el compromiso de ida puso en serios aprietos a Alianza Lima. Pese a que el encuentro terminó igualado a cero, la ausencia del ‘León’ en el partido de vuelta es una baja capital para ‘Pipo’ Gorosito.

Para acompañar a Renzo Garcés en la zaga central, el entrenador argentino tendría en consideración a Gianfranco Chávez. El ex Sporting Cristal llegó a La Victoria recientemente para rendir en este tipo de eventualidades y en citas de alta envergadura.

El defensa recibió su segunda amarilla y dejó a su equipo con 10 hombres. (Video: ESPN)

Gorosito también podría echar mano de Pedro Aquino como ancla. La ‘Roca’ es una de las recientes incorporaciones y demostró toda su categoría y compromiso en poco más de 15 minutos tras suplir a Alessandro Burlamaqui.

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal del partido de vuelta

Según la programación oficial de la Conmebol, el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que definirá al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará el jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo. El encuentro está programado para las 19:30 (hora de Perú) y 21:30 (hora de Chile).

En cuanto a la transmisión, el duelo será televisado en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal de ESPN, que posee los derechos oficiales del torneo. También podrá verse en vivo mediante la plataforma de streaming Disney+, bajo modalidad de suscripción paga. Y como siempre, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto del encuentro, con actualizaciones en tiempo real, incidencias, goles y el resumen completo en nuestra página web.

Charles Aránguiz en una disputa con Sergio Peña. - Crédito: EFE