Partidos de hoy, domingo 21 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Barcelona jugará en LaLiga, Manchester City en la Premier League y Sporting Cristal en la Liga 1. Revisa la agenda completa

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Partidos de hoy, domingo 21
Partidos de hoy, domingo 21 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

La semana terminará con mucho fútbol. Este domingo 21 de setiembre habrá partidos en las principales ligas de Europa, como también, en los distintos campeonatos de Sudamérica. Una jornada que promete buen juego y sobre todo ambundantes goles.

Entre los duelos más llamativos en el Viejo Continente está el Barcelona vs Getafe por LaLiga de España. Los ‘culés’ necesitan ganar en condición de local para reducir su distancia con el líder y clásico rival, Real Madrid, que consiguió un triunfo ante Espanyol.

Por otro lado, en esta parte del mundo, Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en Chongoyape, con el objetivo de sumar tres puntos. Los ‘celestes’ no tienen margen de error luego de igualar a cero con Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo.

Resumen del empate entre 'celestes' y 'churres' por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: Fox Deportes)

Partidos de la Liga 1

- Melgar vs Los Chankas (13:00 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

- Juan Pablo II vs Sporting Cristal (15:15 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Huancayo vs Cienciano (17:30 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (20:00 horas/ L1 Max y Liga 1 Play)

Partidos de la Premier League

- Sunderland vs Aston Villa (8:00 horas / ESPN y Disney Plus)

- AFC Bournemouth vs Newcastle United (8:00 horas / Disney Plus)

- Arsenal vs Manchester City (10:30 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de LaLiga

- Rayo Vallecano vs Celta de Vigo (7:00 horas / Dsports)

- Mallorca vs Atlético Madrid (9:15 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Elche vs Real Oviedo (11:30 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Barcelona vs Getafe (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de la Serie A

- Lazio vs Roma (5:30 horas / ESPN y Disney Plus)

- Cremonese vs Parma (8:00 horas / Disney Plus)

- Torino vs Atalanta (8:00 horas / Disney Plus)

- Fiorentina vs Como (11:00 horas / Disney Plus)

- Inter de Milán vs Sassuolo (13:45 horas / Disney Plus)

Partidos de la Bundesliga

- Eintracht Frankfurt vs Unión Berlín (8:30 horas / Disney Plus)

- Bayer Leverkusen vs Borussia M’glabach (10:30 horas / Disney Plus)

- Borussia Dortmund vs Wolfsburg (12:30 horas / Disney Plus)

Partidos de la Ligue 1

- PSG vs Strasbourg (8:00 horas / Disney Plus)

- Monaco vs Metz (10:15 horas / Disney Plus)

- Auxerre vs Toulouse (10:15 horas / Disney Plus)

Partidos de la Primeira Liga

- Tondela vs Estrela (9:30 horas)

- Gil Vicente vs Estoril (12:00 horas)

- Casa Pia vs Famalicao (14:30 horas)

Partidos del fútbol argentino

- Independiente vs San Lorenzo (12:30 horas / TyC Sports)

- Godoy Cruz vs Instituto (14:45 horas / ESPN Premium)

- Argentinos Juniors vs Banfield (17:00 horas / TNT Sports)

- Rosario Central vs Talleres Córdoba (17:00 horas / TyC Sports)

- Boca Juniors vs Central Córdoba (19:15 horas / ESPN)

Partidos del Brasileirao

- Mirassol vs Juventude (14:00 horas / Zapping TV)

- Flamengo vs Vasco da Gama (15:30 horas / Zapping TV)

- Internacional vs Gremio (15:30 horas / Zapping TV)

- Sport Recife vs Corinthians (15:30 horas / Zapping TV)

- Santos vs Sao Paulo (18:30 horas / Zapping TV)

- Cruzeiro vs RB Bragantino (18:30 horas / Zapping TV)

Partidos del fútbol colombiano

- Millonarios vs Fortaleza CEIF (14:00 horas / Win y RCN)

- Unión Magdalena vs Atlético Nacional (16:10 horas / RCN y Win)

- Medellín vs Junior (18:20 horas / RCN y Win)

- Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira (20:30 horas / RCN y Win)

Partidos del fútbol ecuatoriano

- Macará vs Libertad (16:00 horas / Zapping TV)

- Aucas vs Orense (16:00 horas / Zapping TV)

- Emelec vs El Nacional (16:00 horas / Zapping TV)

- LDU Quito vs Universidad Católica (16:00 horas / Zapping TV)

- Deportivo Cuenca vs Barcelona SC (16:00 horas / Zapping TV)

Partidos del fútbol paraguayo

- Guaraní vs Nacional (14:30 horas / Tigo Sports)

- Libertad vs 2 de Mayo (17:00 horas / Tigo Sports)

Partidos del fútbol uruguayo

- Progeso vs Wanderers (8:30 horas / GOLTV)

- Cerro vs Miramar Misiones (11:00 horas / GOLTV)

- River Plate vs Racing (13:30 horas / GOLTV)

- Peñarol vs Juventud (16:30 horas / GOLTV)

