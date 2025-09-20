Perú Deportes

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol

El galardón de France Football podría tener nuevo dueño. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los favoritos para quedárselo. Conoce todos los detalles de este histórico evento

La ceremonia se realizará en París, Francia.

La ceremonia del Balón de Oro, organizada por la revista France Football en colaboración con la UEFA, marcará un nuevo capítulo en la historia de uno de los reconocimientos más importantes en el mundo del fútbol. Desde su inicio en 1956, este galardón ha evolucionado de premiar exclusivamente a jugadores europeos a convertirse en un referente global. 

En la presente edición, France Football ha anunciado la incorporación de tres nuevas distinciones: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino. Estas nuevas categorías buscan ampliar el reconocimiento hacia el fútbol femenino y las jóvenes promesas, como explicó la organización en un comunicado. La distinción mantiene su espíritu original, al considerar que el Balón de Oro representa el máximo reconocimiento en la carrera de un futbolista profesional.

El más reciente ganador fue Rodri, jugador del Manchester City y selección de España, quien obtuvo el premio tras una temporada decisiva. Su desempeño en la liga inglesa y en la escuadra nacional posicionó su nombre al tope de las preferencias.

Ahora, la mirada de los analistas recae sobre su compatriota Lamine Yamal, quien con apenas 18 años se encuentra entre los favoritos para obtener el Balón de Oro, La lista de aspirantes incluye también a Ousmane Dembelé, quien destacó al ganar la Champions League con el París Saint-Germain (PSG).

Día, hora y canal TV del Balón de Oro 2025

Esta nueva edición del Balón de Oro está programada para este lunes 22 de setiembre a las 15:00 horas de Perú y se llevará a cabo -como siempre- Théâtre du Châtelet de París, Francia.

La transmisión de este evento histórico estará a cargo de la plataforma de streaming llamada Disney Plus en Perú y todos los países de Sudamérica. A la par, se podrá ver por Claro Sports en Youtube.

Infobae Perú hará la cobertura total de esta ceremonia a través de su página web. La previa y el minuto a minuto, con las incidencias, detalles, ganadores y más. No te lo puedes perder.

Todos los candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Lewandowski (Barcelona)
  • Vinicius (R. Madrid)
  • Mbappé (R. Madrid)
  • Bellingham (R. Madrid)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Achraf (PSG)
  • Doué (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Kvaratskhelia (PSG)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Dembélé (PSG)
  • Vitinha (PSG)
  • Mac Allister (Liverpool)
  • Salah (Liverpool)
  • Van Dijk (Liverpool)
  • Wirtz (Liverpool)
  • Dumfries (Inter)
  • Lautaro (Inter)
  • Olise (Bayern)
  • Kane (Bayern)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Gyökeres (Arsenal)
  • Haaland (M. City)
  • Donnarumma (M. City)
  • McTominay (Nápoles)
  • Guirassy (Dortmund)
Los premios que se entregan en la ceremonia del Balón de Oro

  • El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
  • El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo al Club del Año masculino
  • El Trofeo al Club del Año femenino
  • El Premio Sócrates

