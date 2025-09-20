Deportes

El baile de TikTok de Lamine Yamal con la camiseta de Messi que causó furor en la previa de la gala del Balón de Oro

El futbolista del Barcelona se mostró con la casaca del Inter Miami de su ídolo y las imágenes se volvieron virales

El Baile De Lamine Yamal Con La Camiseta De Lionel Messi Del Inter Miami

A pocos días de la entrega del Balón de Oro 2025, un gesto de Lamine Yamal captó la atención de la comunidad futbolística internacional: el joven delantero del Barcelona compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que aparece bailando con la camiseta del Inter Miami que lleva el nombre de Lionel Messi en la espalda. Este hecho, que se produce en la antesala de la ceremonia que se celebrará el 22 de septiembre en París, generó una ola de especulaciones entre los aficionados y la prensa especializada sobre el significado de la elección de la prenda y su posible relación con el futuro inmediato del futbolista.

El video, difundido a través de la red social TikTok, muestra a Lamine Yamal luciendo el dorsal número 10 del equipo de Florida, el mismo que utiliza Lionel Messi en la Major League Soccer. La publicación no tardó en viralizarse, provocando una reacción masiva en las redes sociales y alimentando las comparaciones entre el joven español y el astro argentino. La admiración de Yamal por Messi es pública y notoria, y él mismo reconoció en diversas ocasiones que el ex jugador del Barcelona es su principal referente futbolístico.

La coincidencia temporal entre la aparición del video y la inminente entrega del Balón de Oro llevó a muchos seguidores a preguntarse si Lamine Yamal está enviando un mensaje sobre sus aspiraciones al galardón o si simplemente se trata de una muestra más de su admiración por Messi. La publicación dio pie a interpretaciones diversas, desde quienes ven en el gesto una señal de que el delantero del Barcelona podría estar cerca de emular la trayectoria de su ídolo, hasta quienes consideran que se trata de una coincidencia sin mayor trascendencia.

El paralelismo entre las carreras de Lamine Yamal y Lionel Messi resulta inevitable. Ambos futbolistas iniciaron su trayectoria profesional en el Barcelona y desde sus primeros partidos sorprendieron por su velocidad, habilidad y capacidad goleadora, convirtiéndose en piezas clave de uno de los clubes más importantes del mundo. Mientras que Messi consolidó su legado al conquistar todos los títulos posibles y ser considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, Yamal enfrenta el desafío de estar a la altura de esas expectativas, aunque continúa manifestando su admiración por el argentino.

El baile de Lamine Yamal con la camiseta de Lionel Messi del Inter Miami

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. En los comentarios del video, muchos usuarios destacaron la conexión entre el presente de Yamal y el pasado glorioso de Messi en el club catalán, mientras que otros se preguntaron si el joven delantero sabe algo sobre el resultado del Balón de Oro que el público desconoce. “¿Sabe él algo que nosotros no sabemos?”, se preguntaron.

El contexto de la publicación adquiere mayor relevancia considerando que Lionel Messi disputará un partido con el Inter Miami ante el DC United por la Major League Soccer el mismo fin de semana en que se celebrará la gala del Balón de Oro. La elección de la camiseta por parte de Lamine Yamal refuerza la imagen de continuidad entre dos generaciones de futbolistas que han marcado y siguen marcando la historia del Barcelona y del fútbol mundial.

La entrega del Balón de Oro 2025 se celebrará el 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París, donde se reconocerá a los mejores futbolistas del mundo por su desempeño entre julio de 2024 y junio de 2025. Entre los nominados al premio principal destacan Ousmane Dembélé, Vitinha (ambos del PSG), Lamine Yamal (Barcelona), así como los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Ninguno de los 30 candidatos ha ganado previamente este galardón, lo que garantiza un ganador inédito.

El jurado encargado de elegir a los ganadores está compuesto por 100 periodistas de los países mejor posicionados en el ranking de la FIFA. Además, el arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez figura entre los postulados al premio Lev Yashin al mejor portero, tras haberlo obtenido en 2023 y 2024. En esta categoría compiten también Gianluigi Donnarumma (PSG), Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Yann Sommer (Inter).

La revista France Football organiza este galardón de manera independiente desde 2016, tras su separación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Los nominados al Balón de Oro 2025

Mejor jugador

  • Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
  • Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).
  • Lautaro Martínez (Inter, Italia).
  • Joao Neves (PSG, Francia).
  • Nuno Mendes (PSG, Francia).
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
  • Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
  • Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
  • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
  • Pedri (Barcelona, España).
  • Scott McTominay (Nápoli, Italia).
  • Robert Lewandowski (Barcelona, España).
  • Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
  • Achraf Hakimi (PSG, Francia).
  • Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
  • Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
  • Denzel Dumfries (Inter, Italia).
  • Désiré Doué (PSG, Francia).
  • Jude Bellingham (Real Madrid, España).
  • Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).
  • Vitinha (PSG, Francia).
  • Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
  • Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
  • Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
  • Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
  • Fabián Ruiz (PSG, Francia).
  • Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
  • Raphina (Barcelona, España).

Lev Yashin (mejor arquero)

  • Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra).
  • Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra).
  • Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita).
  • Lucas Chevalier (Lille, Francia).
  • Thibaut Courtois (Real Madrid, España).
  • Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Francia).
  • Jan Oblak (Atlético de Madrid, España).
  • David Raya (Arsenal, Inglaterra).
  • Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra).
  • Yann Sommer (Inter, Italia).

Premio Kopa (mejor jugador Sub 21)

  • Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia).
  • Pau Cubarsi (Barcelona, España).
  • Désiré Doué (PSG, Francia).
  • Estevao (Palmeiras, Brasil).
  • Dean Huijsen (Real Madrid, España).
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra).
  • Rodrigo Mora (Porto, Portugal).
  • Joao Neves (PSG, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).

Premio Johan Cruyff (mejor entrenador masculino)

  • Antonio Conte (Nápoli, Italia).
  • Luis Enrique (París Saint Germain, Francia).
  • Hansi Flick (Barcelona, España).
  • Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra).
  • Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

Club del año masculino

  • Barcelona (España).
  • Botafogo (Brasil).
  • Chelsea (Inglaterra).
  • Liverpool (Inglaterra).
  • París Saint Germain (Francia).

Mejor jugadora

  • Alexia Putellas (Barcelona, España).
  • Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra).
  • Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos).
  • Aitana Bonmatí (Barcelona, España).
  • Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).
  • Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania).
  • Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra).
  • Sofía Cantore (Juventus, Italia).
  • Steph Catley (Arsenal, Inglaterra).
  • Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos).
  • Melchie Dumornay (Lyon, Francia).
  • Emily Fox (Arsenal, Inglaterra).
  • Cristiana Girelli (Juventus, Italia).
  • Esther González (Gotham FC, Estados Unidos).
  • Caroline Grahan Hansen (Barcelona, España).
  • Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
  • Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania).
  • Patri Guijarro (Barcelona, España).
  • Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil).
  • Lindsey Heaps (Lyon, Francia).
  • Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra).
  • Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra).
  • Marta (Orlando Pride, Estados Unidos).
  • Clara Mateo (París FC, Francia).
  • Ewa Pajor (Barcelona, España).
  • Claudia Pina (Barcelona, España).
  • Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra).
  • Caroline Weir (Real Madrid, España).
  • Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).

Mejor arquera

  • Anna-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).
  • Catalina Coll (Barcelona, España).
  • Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
  • Chiamaka Nnadozie (Brighton, Inglaterra).
  • Daphne van Domselaar (Arsenal, Inglaterra).

Mejor jugadora Sub 21

  • Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra).
  • Linda Caicedo (Real Madrid, España).
  • Wieke Kaptein (Chelsea).
  • Vicky López (Barcelona).
  • Claudia Martínez Ovando (Olimpia, Paraguay).

Premio Johan Cruyff (mejor entrenador femenino)

  • Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra).
  • Arthur Elias (selección de Brasil).
  • Justine Madugu (selección de Nigeria).
  • Renée Slegers (Arsenal, Inglaterra).
  • Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Club del año femenino

  • Arsenal (Inglaterra).
  • Barcelona (España).
  • Chelsea (Inglaterra).
  • Lyon (Francia).
  • Orlando Pride (Estados Unidos).

