Rebeca Escribens rompe en llanto al ver por primera vez a su esposo e hijo en televisión: “Soy muy celosa con mi vida privada”

La conductora de América Espectáculos no pudo contener las lágrimas tras escuchar el mensaje de su familia. Además, explicó por qué siempre ha decidido mantener a su esposo e hijos alejados de la exposición mediática. América TV/ América Televisión.

Rebeca Escribens protagonizó uno de los momentos más conmovedores de América Espectáculos al ser sorprendida con un video muy especial. La conductora, quien siempre ha mantenido su vida familiar en absoluta reserva, vio por primera vez frente a las cámaras a su esposo, Carlos Magaray, y a su hijo Thiago, quienes aceptaron hacer una excepción para expresarle públicamente el orgullo que sienten por ella con motivo del estreno del musical ‘Mamma Mia’.

La actriz quedó completamente sorprendida al ver a las dos personas más importantes de su vida dedicándole unas palabras de aliento en un momento tan significativo para su carrera artística. La emoción fue inmediata y terminó rompiendo en llanto durante la transmisión en vivo.

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La aparición de ambos llamó especialmente la atención porque nunca antes habían concedido una entrevista para un programa de espectáculos. Durante años, Rebeca Escribens ha evitado exponer a su familia, prefiriendo mantener ese aspecto de su vida completamente alejado de los reflectores.

Hijo de Rebeca Escribens aparece por primera vez en televisión y hace una inesperada confesión sobre su futuro artístico. Captura: América TV.

Rebeca Escribens explica por qué protege tanto su vida privada

Luego de ver el emotivo video, la conductora no pudo contener las lágrimas y decidió sincerarse con el público sobre el motivo por el que siempre ha sido tan reservada respecto a su esposo e hijos.

Entre lágrimas, reconoció que se considera una persona muy celosa de su intimidad y que nunca le ha gustado que terceros opinen sobre su familia. Sin embargo, explicó que el estreno de ‘Mamma Mia’ representa un desafío tan importante que decidió hacer una excepción.

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Hijo de Rebeca Escribens aparece por primera vez en televisión y hace una inesperada confesión sobre su futuro artístico. Captura: América TV.

"¡Ay qué bonito! Perdónenme que llore, soy muy celosa con mi vida privada, no muestro nunca nada porque no me gusta que nadie meta el hocico ni raje ni comente nada, pero es un estreno importante, un reto importante para mí también, casi con 50 años, cantar y actuar demanda mucha energía y preparación“, expresó visiblemente emocionada.

Las declaraciones reflejan el enorme compromiso que ha asumido para formar parte del exitoso musical. La propia Rebeca Escribens reconoció que este proyecto implica meses de preparación, ensayos y un gran esfuerzo físico debido a las exigencias del espectáculo.

Además, dejó claro que, pese a su larga trayectoria en televisión, continúa enfrentando nuevos retos con la misma ilusión que al inicio de su carrera.

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Hijo de Rebeca Escribens aparece por primera vez en televisión y hace una inesperada confesión sobre su futuro artístico. Captura: América TV.

Carlos Magaray dedica emotivo mensaje y revela por qué nunca aparece en televisión

Uno de los momentos más comentados fue la intervención de Carlos Magaray, quien rara vez aparece en público junto a la conductora.

Con total naturalidad, el esposo de Rebeca Escribens destacó las cualidades que, según él, han convertido a la actriz en una de las figuras más queridas de la televisión peruana.

"Está un poco loca, pero buena onda y la gente la quiere por eso, súper auténtica (…) Se merece todo lo que tiene, es súper emprendedora y la gente la adora“, comentó.

Hijo de Rebeca Escribens aparece por primera vez en televisión y hace una inesperada confesión sobre su futuro artístico. Captura: América TV.

Sus palabras provocaron nuevas muestras de emoción en la conductora, quien sonrió mientras escuchaba la descripción que hacía su pareja sobre su personalidad.

Sin embargo, Carlos Magaray también aprovechó para explicar por qué tanto él como el resto de la familia siempre han preferido mantenerse lejos de la exposición mediática.

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"Normalmente no, siempre le decimos a Rebeca que el trabajo es el trabajo y el tema familiar, es familiar, pero creo que esto vale la pena“, manifestó.

Rebeca Escribens, la presentadora de televisión, se emociona hasta las lágrimas durante una emisión en vivo, acompañada en pantalla por la imagen de un hombre sonriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thiago habla sobre el talento de su madre y revela si seguirá sus pasos

Otro de los protagonistas del homenaje fue Thiago, el hijo menor de Rebeca Escribens, quien también apareció por primera vez en televisión.

Durante la entrevista confesó sentir una profunda admiración por el talento artístico de su madre y reconoció que disfruta algunas de las actividades que ella realiza sobre el escenario.

"De momento no estoy en el mundo teatral, pero hay cosas que ella hace y que admiro. Me gusta cantar, actuar, pero tampoco me veo de grande haciendo eso, al menos ahorita no“, señaló.

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Aunque dejó abierta la posibilidad de explorar el mundo artístico en algún momento, el adolescente aclaró que por ahora no tiene previsto dedicarse profesionalmente a la actuación o al teatro.

Sus declaraciones reflejaron la admiración que siente por el esfuerzo que realiza su madre, especialmente ahora que enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera con ‘Mamma Mia’.

Hijo de Rebeca Escribens aparece por primera vez en televisión y hace una inesperada confesión sobre su futuro artístico. Captura: América TV.

El apoyo de su familia marcó uno de los momentos más emotivos de su carrera

La sorpresa preparada por América Espectáculos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores vividos recientemente por Rebeca Escribens en televisión.

Acostumbrada a hacer reír al público con su espontaneidad y ocurrencias, esta vez mostró una faceta completamente distinta, dejando al descubierto la sensibilidad con la que vive este nuevo reto profesional.

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La aparición de Carlos Magaray y Thiago no solo permitió conocer por primera vez a la familia de la conductora, sino que también confirmó el respaldo incondicional que recibe en esta etapa de su carrera.

Con casi 50 años, Rebeca Escribens continúa apostando por nuevos desafíos en el mundo del espectáculo, demostrando que nunca es tarde para asumir proyectos exigentes y reinventarse. Y, aunque siempre ha preferido mantener a los suyos alejados de las cámaras, esta vez decidió abrir una pequeña ventana a su intimidad para compartir uno de los momentos más importantes de su vida artística, dejando una escena que emocionó tanto a ella como a los televidentes.

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Hijo de Rebeca Escribens aparece por primera vez en televisión y hace una inesperada confesión sobre su futuro artístico. Captura: América TV.