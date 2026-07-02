Qué se celebra el 2 de julio en el Perú: el espejo entre la ciencia, la política y el deporte

La fecha concentra nacimientos, despedidas y una inauguración que conectan la exploración espacial, la memoria histórica, la televisión, el ajedrez y uno de los recintos más grandes del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de julio reúne diversas efemérides que marcaron la historia del Perú en los ámbitos científico, político, cultural y deportivo.

En esta fecha nacieron figuras como Pedro Paulet, precursor de la astronáutica; el historiador Evaristo San Cristóval Palomino; la locutora Maruja Venegas; el político Jorge del Castillo; la conductora Tula Rodríguez y la ajedrecista Deysi Cori.

También se recuerda la muerte del expresidente Óscar Benavides y del dirigente deportivo Arturo Woodman. Además, el 2 de julio de 2000 fue inaugurado el Estadio Monumental de Ate, convertido desde entonces en uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

PUBLICIDAD

2 de julio de 1874 - nace Pedro Paulet, pionero peruano de la astronáutica y precursor de los motores de combustible líquido

La historia peruana celebra el nacimiento de Pedro Paulet, científico cuya visión sobre los motores de combustible líquido inspiró el desarrollo de la exploración espacial moderna. (Andina)

Pedro Paulet nació el 2 de julio de 1874 en Tiabaya, Arequipa, y destacó como ingeniero, diplomático e inventor peruano.

Estudió en Francia, donde desarrolló investigaciones que lo llevaron a plantear innovadores sistemas de propulsión para cohetes, por los que es considerado un precursor de la astronáutica.

A lo largo de su trayectoria ejerció funciones diplomáticas y promovió el desarrollo científico y tecnológico del Perú. Su legado inspiró a generaciones de especialistas en la exploración espacial y consolidó su reconocimiento como una de las figuras más influyentes de la ingeniería peruana del siglo XX.

2 de julio de 1894 - nace Evaristo San Cristóval Palomino, historiador que investigó los límites del Perú

Evaristo San Cristóval Palomino nació un 2 de julio y dedicó su vida a estudiar la historia diplomática y los límites del Perú, dejando una valiosa producción para futuras generaciones. (BNP)

Evaristo San Cristóval Palomino nació el 2 de julio de 1894 en Lima y se convirtió en uno de los historiadores peruanos más destacados en temas diplomáticos y de límites territoriales.

PUBLICIDAD

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de desempeñarse como diplomático y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Integró la Sociedad Geográfica de Lima y la Academia Nacional de la Historia, donde ejerció como secretario.

Publicó numerosas obras sobre conflictos fronterizos, historia republicana y personajes nacionales, consolidando un importante aporte a la investigación histórica y diplomática del Perú.

2 de julio de 1915 - nace Maruja Venegas Salinas, pionera peruana de la locución y la radiodifusión

Pionera de la locución en Latinoamérica, Maruja Venegas convirtió la radio en un puente con la niñez y la educación, legado que empezó a escribirse un 2 de julio de 1915 (TV Perú)

Maruja Venegas Salinas nació el 2 de julio de 1915 y se convirtió en una de las figuras más importantes de la radio peruana. Fue considerada la primera locutora y narradora de noticias de Latinoamérica, además de combinar su labor periodística con la educación.

PUBLICIDAD

En 1944 creó el programa Radio Club Infantil, que condujo durante casi siete décadas y por el que obtuvo un récord Guinness como la locutora en actividad de mayor edad del mundo.

También fundó el Colegio Santa María de Fátima y dedicó su vida a promover la educación, la cultura y el desarrollo de la niñez peruana.

2 de julio de 1945 - muere Óscar Benavides, militar y dos veces presidente del Perú en el siglo XX

Óscar Benavides falleció un 2 de julio tras una extensa carrera militar y política. Su figura permanece ligada a dos etapas decisivas de la historia republicana del Perú. (BNP)

Óscar Benavides falleció el 2 de julio de 1945 en Lima, tras una destacada trayectoria como militar y político. Presidió el Perú en dos ocasiones, primero entre 1914 y 1915y luego entre 1933 y 1939, periodos marcados por la búsqueda de estabilidad política y el fortalecimiento del Estado.

PUBLICIDAD

Antes de llegar al poder destacó en la campaña de La Pedrera, que consolidó su prestigio militar. En 1940 recibió el grado de Gran Mariscal del Perú. Su figura permanece entre las más influyentes de la historia política peruana del siglo XX.

2 de julio de 1950 - nace Jorge del Castillo, abogado y político que llegó a presidir el Consejo de Ministros

La efeméride recuerda el nacimiento de Jorge del Castillo, abogado y dirigente aprista que desarrolló una extensa carrera en la política y la gestión pública peruana. (Andina)

Jorge del Castillo nació el 2 de julio de 1950 en Lima. Abogado de profesión, inició su trayectoria política en el Partido Aprista Peruano, donde ocupó cargos de liderazgo. Fue alcalde de Barranco, alcalde de Lima, diputado y congresista en varios periodos.

Durante el segundo gobierno de Alan García ejerció como presidente del Consejo de Ministros entre 2006 y 2008.

También se desempeñó como secretario general del APRA y participó en diversos procesos legislativos y de concertación política. Su carrera ha estado vinculada a la gestión pública, el derecho y la actividad partidaria en el Perú.

PUBLICIDAD

2 de julio de 1977 - nace Tula Rodríguez, actriz y conductora que destacó en la televisión peruana

El mundo del espectáculo recuerda el nacimiento de Tula Rodríguez, artista que construyó una sólida carrera en la pantalla chica y el entretenimiento nacional. (Facebook)

Tula Rodríguez nació el 2 de julio de 1977 en Lima y desarrolló una destacada trayectoria como actriz, conductora de televisión, empresaria y exvedette. Alcanzó popularidad en programas humorísticos y luego consolidó su carrera en la conducción de espacios de entretenimiento y magazines.

También participó en series, telenovelas y películas peruanas, ampliando su presencia en el mundo artístico.

Con los años se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional, combinando su labor en los medios con proyectos empresariales y una activa presencia en plataformas digitales y redes sociales.

2 de julio de 1993 - nace Deysi Cori, la ajedrecista peruana que conquistó títulos internacionales

Convertida en referente del deporte ciencia, Deysi Cori inició su historia un 2 de julio y consolidó una carrera llena de títulos y reconocimientos internacionales. (Andina)

Deysi Cori Tello nació el 2 de julio de 1993 en Lima y es una de las ajedrecistas más destacadas del Perú. Alcanzó reconocimiento internacional al proclamarse campeona mundial juvenil y obtener los títulos de Gran Maestra Femenina y Maestra Internacional.

PUBLICIDAD

Desde temprana edad representó al país en campeonatos continentales y mundiales, consiguiendo numerosas medallas y consolidándose como referente del ajedrez peruano.

Su carrera se caracteriza por la constancia, el alto nivel competitivo y la participación en importantes torneos internacionales, donde ha contribuido a posicionar al Perú entre las potencias emergentes del ajedrez en América Latina.

2 de julio de 2000 - se inaugura el Estadio Monumental, la nueva casa de Universitario de Deportes

Hace más de dos décadas quedó inaugurado el Estadio Monumental de Ate, escenario que desde entonces alberga grandes partidos y eventos deportivos de alcance internacional. (Universitario de Deportes)

El Estadio Monumental fue inaugurado el 2 de julio de 2000 en el distrito limeño de Ate con una victoria de Universitario de Deportes por 2-0 sobre Sporting Cristal. Diseñado bajo los estándares técnicos de la FIFA, reemplazó al histórico Estadio Lolo Fernández como sede principal del club crema.

PUBLICIDAD

Con capacidad para más de 80 mil espectadores, se convirtió en el recinto deportivo más grande del Perú y uno de los mayores de Sudamérica.

Además de albergar encuentros del torneo local, ha sido escenario de partidos internacionales, finales continentales y eventos de relevancia mundial.

2 de julio de 2023 - muere Arturo Woodman, impulsor del deporte peruano y expresidente del IPD

La trayectoria de Arturo Woodman quedó ligada al crecimiento del deporte peruano. Su fallecimiento, ocurrido un 2 de julio, cerró una vida dedicada al servicio y la gestión deportiva. (Andina)

Arturo Woodman falleció el 2 de julio de 2023 en Lima, a los 91 años. Ingeniero civil, empresario y dirigente deportivo, presidió el Instituto Peruano del Deporte en dos periodos, desde donde lideró la organización de la Copa América 2004 y el Mundial Sub-17 de 2005, eventos que fortalecieron la infraestructura y la gestión deportiva del país.

PUBLICIDAD

También encabezó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el Patronato Nacional Pro Bomberos del Perú. Su trayectoria estuvo vinculada al impulso de grandes proyectos deportivos, empresariales y de servicio público, dejando una huella en el desarrollo institucional peruano.