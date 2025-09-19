Perú Deportes

Piero Quispe contundente sobre las críticas por decidir jugar en Australia: “Piensan que es fácil, pero su fútbol es competitivo”

El ‘10′ rompió su silencio previo a partir al país de Oceanía, donde comenzará su aventura con Sydney FC. Además, habló de la designación de Manuel Barreto como DT de Perú

Piero Quispe inició una nueva etapa en su carrera futbolística al partir rumbo a Australia para sumarse al Sydney FC, decisión que generó opiniones divididas entre la afición y los especialistas peruanos. Poco antes de abordar su vuelo en el aeropuerto Jorge Chávez, el mediocampista de 23 años compartió sus impresiones respecto a las críticas recibidas, su motivación y los desafíos que implica esta experiencia en la liga oceánica.

Los cuestionamientos hacia Quispe surgieron desde su salida del Pumas UNAM de México, club con el que disputó la última temporada. El traspaso al fútbol australiano tomó por sorpresa a un sector que consideraba prematuro el paso a un campeonato menos tradicional. Frente a los malos comentarios, el futbolista enfatizó su entusiasmo por la oportunidad. “Feliz por la oportunidad, motivado, con las ganas de ir a hacer las cosas bien en Australia, con la bendición de Dios a romperla”, declaró ante los medios antes de embarcarse a su nuevo destino.

El joven volante subrayó que el reto de competir en la A-League representó un factor clave en su decisión. “Muchos piensan que el fútbol es fácil, pero es competitivo, por eso también lo escogí”, afirmó. Estas palabras constituyen una respuesta directa a quienes ven la liga australiana como un destino menor.

Respecto a la presión mediática y las voces críticas que le cuestionan priorizar Australia sobre mercados más visibles, Quispe recalcó que la exposición a los cuestionamientos forma parte natural de la vida del futbolista. “Recibo las críticas de buena manera, porque en el mundo del fútbol hasta el mejor tiene críticas y lo tomo de buena manera, con la frente en alto, me sirven de motivación”, expresó.

El mediocampista aseguró que se encuentra satisfecho con lo logrado en lo que va de su carrera. “Estoy feliz, a mi temprana edad he hecho cosas que siempre me propuse, estoy muy feliz porque sé lo que valgo y lo que puedo dar”, añadió.

Piero Quispe fue contundente sobre las críticas por decidir jugar en Australia.

Su deseo de volver a Universitario

Las preguntas sobre sus planes a largo plazo y un posible regreso a Universitario de Deportes no tardaron en surgir durante su despedida. En Ate, el club donde completó su formación y alcanzó el título nacional en 2023, Quispe dejó una huella importante antes de emigrar al exterior. A su vez, en semanas recientes se especuló con un retorno al conjunto crema tras su paso por México, rumor que al final no se concretó.

Sobre esa posibilidad, fue enfático: “La ‘U’ siempre va a ser mi vida y mi casa, espero regresar pronto, siempre veo los partidos, siempre la sigo, es mi vida”, declaró durante su encuentro con los reporteros. Para el volante, la identificación con el cuadro peruano trasciende las etapas profesionales, y un eventual regreso permanece entre sus aspiraciones personales.

El volante de Pumas UNAM habló por la consagración de la 'U' en el primer certamen del año y de sus sentimientos por el club. (Video: GOLPERU)

El motivo de su ausencia y su opinión de Barreto como DT de Perú

En la ronda de preguntas, el jugador explicó los motivos que lo dejaron fuera de la última convocatoria de la selección peruana para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, en la que el combinado nacional perdió frente a Uruguay y Paraguay.

De acuerdo con Quispe, su salida del Pumas UNAM y el proceso de transferencia afectaron su concentración en ese momento. “Estaba con el tema de que me iba a quedar o no, hablé con el profe y lo mejor era no ir, no estaba al 100% concentrado, porque no sabía si me quedaba en Pumas o si me iba, pero a la selección fueron grandes jugadores y lo hicieron de gran manera. Ahora a pensar en los amistosos y lo que sigue para la selección”, explicó.

Por último, el exjugador de Universitario ofreció su respaldo público a Manuel Barreto, recientemente designado como entrenador interino del seleccionado nacional para los próximos partidos amistosos. “Feliz porque más que todo es una gran persona antes de ser un buen entrenador, que todo le vaya bien, le mando muchos éxitos y bendiciones”, afirmó.

Comunicado de la FPF anunciando a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana.

