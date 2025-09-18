Perú Deportes

Wilmer Aguirre apunta en contra de la U. de Chile, rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “Nos robaron, nos metieron la mano al bolsillo”

El ‘Zorrito’ recuerda con amargura la última vez que ambos elencos se enfrentaron en el escaparate internacional. “Tenemos que ganar sí o sí para dejar atrás todo”, dijo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Wilmer Aguirre, reconocido ex atacante
Con tan solo escuchar el nombre de la U. de Chile, el rostro de Wilmer Aguirre cambia radicalmente. Deja atrás sus expresiones amables para fruncir el ceño de cólera recordando aquella vez que los trasandinos se llevaron por delante a Alianza Lima, en la lucha por el acceso a cuartos de final de la Copa Libertadores 2010, con una polémica tan enorme como el estadio Nacional de Santiago.

El ‘Zorrito’, prácticamente, ha considerado ese episodio como un “robo” por la forma en cómo el árbitro Carlos Vera reconsideró la anulación de la anotación ilegal de Felipe Seymour, a partir de una presión amenazante y peligrosa acometida por el cuerpo técnico local, integrado por el entrenador Gerardo Pelusso y su segundo Mauricio Larriera.

Quince años después de ese difícil momento, Alianza Lima tiene la gran oportunidad de desquitarse frente a la U. de Chile, en dos envites para luchar por el pase a las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2025. Ahí apunta Wilmer Aguirre para decretar el cierre del círculo.

Para mí es una revancha por todo lo sucedido allá, porque sí lo considero un robo. Sí nos robaron y nos metieron la mano al bolsillo. Fue una tremenda robada. Siento que es una revancha como jugador. Todos los hinchas de Alianza Lima deberían sentirlo así”, declaró en una conversación con el programa Íntimos de Peso.

Hay que revertir eso y ganarle bien a este equipo que si bien es cierto no es el culpable, después, en frío, vas a defender tus colores. Sí, es una revancha que tenemos que ganar sí o sí para dejar atrás todo”, agregó Aguirre.

Además, Wilmer estableció una evaluación más que halagueña del grupo actual: “Veo un Alianza Lima futbolísticamente bien pauteado con buenos jugadores. Faltan algunas cosas, pero veo un equipo está para grandes cosas y llegar lejos. Ojalá podamos seguir y salir de ese ‘fantasma’ arbitral. Es un Alianza que ha llenado las expectativas”.

