Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

La competición entró a la instancia eliminatoria y se conocieron a los equipos que se mantienen en la lucha por el título internacional tras la finalización de la fase de grupos. Entérate todos los detalles de los cruciales encuentros

Grace Nole Alcántara

Programación de octavos de final
Programación de octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

El Mundial de Vóley Masculino 2025 entró a su etapa más emocionante tras conocerse a los equipos clasificados a los octavos de final. Argentina, Italia, Bélgica, Finlandia, Bulgaria, Portugal, Estados Unidos, Eslovenia, Túnez, Chequia, Serbia, Irán, Turquía, Países Bajos, Polonia y Canadá son las selecciones que continuarán en competencia en busca de la gloria.

Con la fase de grupos finalizada, selecciones como Italia, Polonia, Estados Unidos y Brasil ratificaron su condición de favoritas al liderar sus zonas con actuaciones destacadas. El conjunto italiano, defensor del título, logró avanzar superando obstáculos como Canadá, evidenciando fortaleza tanto en defensa como en ataque. Por su parte, Polonia ingresó a los octavos de final tras completar una ronda impecable, imponiéndose ante el propio Estados Unidos, un equipo que también obtuvo el pase gracias a su cohesión y potencia ofensiva.

A estos nombres se suman candidatos como Francia y Eslovenia, ambos protagonistas de una primera ronda notable. La selección francesa, ganadora de medalla olímpica, logró sortear un grupo competitivo donde enfrentó a rivales como Alemania. Por su lado, la escuadra eslovena concretó su clasificación mediante victorias en compromisos clave, confirmando el avance de nuevos protagonistas en el escenario internacional del vóley.

Programación en los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 20 de septiembre

  • Turquía vs Países Bajos (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)
  • Polonia vs Canadá (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Domingo 21 de septiembre

  • Argentina vs Italia (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)
  • Bélgica vs Finlandia (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Lunes 22 de septiembre

  • Bulgaria vs Portugal (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)
  • Estados Unidos vs Eslovenia (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Martes 23 de septiembre

Túnez vs Chequia (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Serbia vs Irán (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

*Todos los horarios están en hora local de Perú.

Equipos clasificados a octavos de
Equipos clasificados a octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Crédito: Volleyball World

Canal TV para ver los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

La ronda de octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025 podrá verse en Perú a través de la señal abierta de Latina Televisión, tanto en el canal 2 como en el 702 en HD. El evento también estará disponible mediante la transmisión en la página web de Latina y en su canal de YouTube.

A esto se suma la cobertura de DirecTV Sports, que posee los derechos exclusivos para el territorio peruano y gran parte de Sudamérica. Los seguidores tendrán igualmente acceso al torneo a través de DGO, la plataforma digital de DirecTV, utilizable desde dispositivos móviles, tabletas y computadoras con acceso a internet. Además, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, ofrecerá la transmisión en vivo de todos los encuentros, junto con contenido especial y estadísticas actualizadas en tiempo real.

Así quedaron los equipos clasificados en la fase de grupos

  • Grupo A: Túnez (1°) e Irán (2°)
  • Grupo B: Polonia (1°) y Países Bajos (2°)
  • Grupo C: Argentina (1°) y Finlandia (2°)
  • Grupo D: Estados Unidos (1°) y Portugal (2°)
  • Grupo E: Bulgaria (1°) y Eslovenia (2°)
  • Grupo F: Bélgica (1°) e Italia (2°)
  • Grupo G: Turquía (1°) y Canadá (2°)
  • Grupo H: Serbia (1°) y República Checa (2°)

