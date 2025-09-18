Perú Deportes

Marcello Bencardino advierte un detalle en el elenco de Perú que disputa el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: “No tenemos jugadoras tan altas”

El seleccionador nacional comprende que esa problemática puede repercutir en el camino de la competición. Ante esa situación, estableció una estrategia con la que busca réditos en el campo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Marcello Bencardino confía que el
Marcello Bencardino confía que el bloque peruano realizará un buen papel en el Campeonato Sudamericano U17. - Crédito: Andina / FPV

El éxito de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 pasará por las estrategias que realice el entrenador Marcello Bencardino desde la parcela técnica. Una de ellas, de hecho, ha surgido por un inconveniente vinculado al estado de forma del plantel: la talla actual de las actuales convocadas.

En palabras ofrecidas a Latina Deportes, el entrenador brasileño ha indicado que el estándar de crecimiento de las representantes nacionales ha influenciado en la elaboración de nuevos esquemas de juego, que se han apreciado en los amistosos de preparación y que se mantendrán en la Fase de Grupos del evento.

“Utilizamos algunos criterios. Necesitábamos elevar la estatura del equipo, eso fue lo primero. Después, el otro criterio fue el control, dominio y experiencia con el balón al igual que la parte emocional. Hablamos de adolescentes. Estamos en un proceso interesante”, explicó Marcello Bencardino.

No tenemos jugadoras tan altas. En base a ello trabajamos haciendo énfasis en algunos fundamentos como el saque, el recibimiento y la defensa. Entonces, esto ha sido el foco de nuestro entrenamiento. Ello ha generado un grado de fuerza para el equipo”, agregó el actual seleccionador que tiene la enorme responsabilidad de asegurar un boleto mundialista.

La selección peruana tuvo un gran estreno en la competición. (FPV)

Con respecto a ese objetivo que se le ha encomendado en su primera responsabilidad de enorme envergadura con Perú, Bencardino ha preferido ser cauto en su promesa y ha exhortado a que la ciudadanía no se proyecte demasiado y valore el avance puntual en las primeras fechas del Campeonato Sudamericano U17.

“Es un poco difícil [asegurar el pase al Mundial] en el buen sentido de la palabra, pero pienso que estamos listos para realizar un buen desempeño. Hay que ir paso a paso. Estamos acá para buscar la clasificación y será nuestro intento. Prefiero asegurar que trabajamos para eso, ellas trabajan para eso y les va bien pensando en los adversarios que encontraremos en la competencia”, subrayó.

Trabajo conjunto

Ubicarse en el banquillo de la disciplina U17 de Perú no es lo único a lo que se dedica Marcello Bencardino, también suele planificar evaluaciones integrales y conversaciones extensas con su par Antonio Rizola para potenciar el conjunto menor. A mayor cantidad de jóvenes, mayores posibilidades de crecimiento en la zona absoluta.

Hay una secuencia de trabajo entre las categorías mayores y menores. Nos conocemos con Rizola y conversamos bastante sobre la selección Sub-17. Esto ha pasado hace cinco meses. Hoy percibimos que ha sido muy válido todo eso. Hay un CT bien participativo que procura mirar lo mejor para el equipo”, sostuvo.

Temas Relacionados

Marcello BencardinoSelección peruana de vóleySudamericano Sub 17 de vóleySudamericano de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios encuentros entre la UEFA Champions League, la participación de Alianza Lima en Copa Sudamericana, así como otros duelos electrizantes

Partidos de hoy, jueves 18

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tras su debut victorioso, la escuadra nacional salta otra vez a la cancha para pelear por su segundo triunfo en el torneo. Sigue las incidencias del encuentro

Perú vs Chile EN VIVO

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El equipo de Néstor Gorosito busca dar el primer golpe en casa para llegar llegar con más confianza al choque de vuelta en Chile. Hay mucha expectativa por este duelo. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza

Wilmer Aguirre apunta en contra de la U. de Chile, rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “Nos robaron, nos metieron la mano al bolsillo”

El ‘Zorrito’ recuerda con amargura la última vez que ambos elencos se enfrentaron en el escaparate internacional. “Tenemos que ganar sí o sí para dejar atrás todo”, dijo

Wilmer Aguirre apunta en contra

El Mundial de Vóley Masculino 2025 se verá por señal abierta: canal peruano que transmitirá los octavos de final

Los fanáticos del vóley en Perú podrán disfrutar de todos los encuentros de esta ronda decisiva en vivo y sin ningún costo

El Mundial de Vóley Masculino
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marisol Pérez Tello asegura que

Marisol Pérez Tello asegura que firmas falsas en padrón de afiliados de Primero La Gente responde a una “falla en el sistema”

JNE aprueba reincorporación de 11 mil militantes apristas desafiliados por personero legal del partido

Defensoría del Pueblo: sindicato pide a Josué Gutiérrez retirar demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía

Keiko Fujimori acusa a Delia Espinoza de ‘fiscal politizada’ y advierte “grave intento de atentado contra la democracia”

Las razones por las que Delia Espinoza solicita que Fuerza Popular sea declarado ilegal y quede fuera de Elecciones

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo y su reacción

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Hijo de Lucía de la Cruz desmiente a cantante criolla por polémico depósito de 8 mil soles: “No tengo acceso a ese dinero”

Ricardo Rondón sale en defensa de Maju Mantilla tras su emotiva renuncia a ‘Arriba mi gente’

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Ethel Pozo arremete contra Rosángela Espinoza por insinuar beso entre Onelia Molina y Patricio Parodi: “Eres agresiva”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 18

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Wilmer Aguirre apunta en contra de la U. de Chile, rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “Nos robaron, nos metieron la mano al bolsillo”

El Mundial de Vóley Masculino 2025 se verá por señal abierta: canal peruano que transmitirá los octavos de final