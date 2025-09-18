Marcello Bencardino advierte un detalle en el elenco de Perú que disputa el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: “No tenemos jugadoras tan altas”

Marcello Bencardino confía que el bloque peruano realizará un buen papel en el Campeonato Sudamericano U17. - Crédito: Andina / FPV

El éxito de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 pasará por las estrategias que realice el entrenador Marcello Bencardino desde la parcela técnica. Una de ellas, de hecho, ha surgido por un inconveniente vinculado al estado de forma del plantel: la talla actual de las actuales convocadas.

En palabras ofrecidas a Latina Deportes, el entrenador brasileño ha indicado que el estándar de crecimiento de las representantes nacionales ha influenciado en la elaboración de nuevos esquemas de juego, que se han apreciado en los amistosos de preparación y que se mantendrán en la Fase de Grupos del evento.

“Utilizamos algunos criterios. Necesitábamos elevar la estatura del equipo, eso fue lo primero. Después, el otro criterio fue el control, dominio y experiencia con el balón al igual que la parte emocional. Hablamos de adolescentes. Estamos en un proceso interesante”, explicó Marcello Bencardino.

“No tenemos jugadoras tan altas. En base a ello trabajamos haciendo énfasis en algunos fundamentos como el saque, el recibimiento y la defensa. Entonces, esto ha sido el foco de nuestro entrenamiento. Ello ha generado un grado de fuerza para el equipo”, agregó el actual seleccionador que tiene la enorme responsabilidad de asegurar un boleto mundialista.

La selección peruana tuvo un gran estreno en la competición. (FPV)

Con respecto a ese objetivo que se le ha encomendado en su primera responsabilidad de enorme envergadura con Perú, Bencardino ha preferido ser cauto en su promesa y ha exhortado a que la ciudadanía no se proyecte demasiado y valore el avance puntual en las primeras fechas del Campeonato Sudamericano U17.

“Es un poco difícil [asegurar el pase al Mundial] en el buen sentido de la palabra, pero pienso que estamos listos para realizar un buen desempeño. Hay que ir paso a paso. Estamos acá para buscar la clasificación y será nuestro intento. Prefiero asegurar que trabajamos para eso, ellas trabajan para eso y les va bien pensando en los adversarios que encontraremos en la competencia”, subrayó.

Trabajo conjunto

Ubicarse en el banquillo de la disciplina U17 de Perú no es lo único a lo que se dedica Marcello Bencardino, también suele planificar evaluaciones integrales y conversaciones extensas con su par Antonio Rizola para potenciar el conjunto menor. A mayor cantidad de jóvenes, mayores posibilidades de crecimiento en la zona absoluta.

“Hay una secuencia de trabajo entre las categorías mayores y menores. Nos conocemos con Rizola y conversamos bastante sobre la selección Sub-17. Esto ha pasado hace cinco meses. Hoy percibimos que ha sido muy válido todo eso. Hay un CT bien participativo que procura mirar lo mejor para el equipo”, sostuvo.