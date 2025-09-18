Perú Deportes

Entradas para Perú vs Chile: precio y dónde comprar boletos para duelo de la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La selección peruana debutó con el pie derecho tras derrotar a Bolivia y hoy, jueves 18 de septiembre, enfrentará a las ‘mapochas’. Entérate de los detalles para alentar a las ‘matadorcitas’

Entradas para Perú vs Chile
Entradas para Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: FPV

Perú debutó con una contundente victoria por 3-0 ante Bolivia en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025, sumando así sus primeros puntos en la fase de grupos del torneo que se veiene realizando en el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’, en el distrito de Villa El Salvador.

La escuadra nacional dominó cada set y se fue apoderando del encuentro: le ganó con parciales de 25-11, 25-13 y 25-17. Las jugadoras peruanas lograron mantener la iniciativa, apoyadas por el trabajo de equipo y la definición desde las bandas. Destacaron figuras como Maricielo Vásquez y Nayeli Farfán, quienes aportaron puntos clave que permitieron ampliar la ventaja.

Este triunfo posiciona fue celebrado a todo pulmón porque la ‘blanquirroja’ se posicionó en el primer lugar del Grupo A, donde comparte serie con las ‘altiplánicas’ y Chile. Y justamente, las ‘mapochas’ serán las rivales del equipo de Marcelo Bencardino hoy, jueves 18 de septiembre, a las 17:30 horas por la fecha 2 de la competición juvenil.

Las ‘matadorcitas’ necesitan el apoyo de los hinchas, por ello ya están en la venta las entradas para poder alentarlas en el ‘Clásico del Pacífico’. Los boletos están disponibles a través del portal de Joinnus y los precios van desde los S/. 20 soles para tribunas populares hasta los S/. 45 soles para occidente.

La selección peruana tuvo un gran estreno en la competición. (FPV)

Precios de entradas

- Sur: S/. 20.00 soles

- Norte: S/. 20.00 soles

- Preferente Sur: S/. 25.00 soles

- Preferente Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 20.00 soles

- Occidente: S/. 20.00 soles

- Preferente Oriente: S/. 35.00 soles

- Preferente Occidente: S/. 45.00 soles

Entradas para el Perú vs
Entradas para el Perú vs Chile por la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: Joinnus

Programación de la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

- Argentina vs Colombia (jueves 18 de septiembre / 15:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

- Perú vs Chile (jueves 18 de septiembre / 17:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

- Brasil vs Venezuela (jueves 18 de septiembre / 19:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

Descansa: Bolivia

Programación de la fecha 2
Programación de la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Canal TV para ver Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La segunda presentación de la selección peruana será transmitido de manera exclusiva por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y vía YouTube de la señal televisiva.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del encuentro que se vivirá en el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ con la previa, punto a punto, mejores jugadas, resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

¿Por qué es importante ganar el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025?

El sistema de competencia determina que solo los dos equipos con mayor puntuación en cada grupo accederán a las semifinales, donde el primer clasificado de una llave enfrentará al segundo del otro grupo. Quienes triunfen en esas eliminatorias obtendrán el pase a la final, mientras que los perdedores lucharán por el tercer lugar.

El calendario exige a la selección peruana mantener un rendimiento consistente y prestar atención a la recuperación física, ya que los encuentros se suceden sin largas pausas.

Además, el Sudamericano otorga cupos para el Mundial Sub-17, que se realizará en Chile en 2026. Este torneo no solo constituye un reto competitivo, sino que representa para Perú una oportunidad de mostrar los avances alcanzados en el vóley femenino nacional.

