Con una baja de último momento, los concentrados de River para jugar ante Palmeiras: el probable equipo de Gallardo

El Millonario recibirá al Verdao este miércoles en el Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Pity Martínez se pierde la
Pity Martínez se pierde la serie ante Palmeiras por lesión (@RiverPlate / X)

A horas para el trascendental encuentro entre River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, la inesperada baja de Gonzalo “Pity” Martínez por una nueva lesión muscular alteró los planes de Marcelo Gallardo. Este miércoles, desde las 21:30 y en el estadio Monumental, el Millonario intentará dar el primer paso en el certamen internacional sin el mediocampista, que había regresado recientemente a la convocatoria tras superar una molestia previa, pero que quedó afuera de la lista de 22 futbolistas citados por el entrenador.

El parte médico oficial del club confirmó que Martínez sufrió una distensión en el gemelo izquierdo durante el entrenamiento vespertino, lo que lo marginó no solo del encuentro de ida, sino también del partido de vuelta en San Pablo. Esta nueva lesión se suma a una serie de problemas físicos que el jugador de 32 años ha atravesado en los últimos meses. Su última aparición con la camiseta de River se produjo hace casi un mes, cuando disputó 21 minutos en la victoria 4-2 ante Godoy Cruz. Previamente, había quedado fuera de la convocatoria por un desgarro en el isquiotibial izquierdo, lesión que se resintió antes del duelo de vuelta frente a Libertad.

La ausencia del Pity representa una complicación para Gallardo, quien pierde una alternativa ofensiva para el banco de suplentes en un cruce decisivo. Aunque el ex Huracán no figuraba entre las primeras opciones de recambio, su experiencia y capacidad para resolver partidos importantes lo convertían en un recurso valioso.

Los convocados de River para
Los convocados de River para jugar ante Palmeiras

En cuanto al esquema táctico, persisten las incógnitas sobre la formación inicial ante Palmeiras. Gallardo aún no definió si mantendrá la línea de cinco defensores utilizada en la victoria ante Estudiantes en La Plata o si optará por el tradicional 4-3-3. Paulo Díaz, quien solo jugó 15 minutos en el último partido debido a su reciente participación con la selección chilena en la doble fecha FIFA, se encuentra en condiciones físicas óptimas y sería titular. La otra duda gira en torno al reemplazante de Galoppo: Kevin Castaño parte como principal candidato, aunque el técnico podría inclinarse por Portillo, Galarza, Quintero o Lencina.

Con estas dudas planteadas, el probable equipo formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Juan Carlos Portillo o Juanfer Quintero; Maxi Salas y Seba Driussi. En total, son 22 futbolistas los citados, una cifra menor a la habitual, ya que Gallardo suele convocar a 23 o 24 jugadores.

Además de Gonzalo Martínez, la nómina presenta otras ausencias relevantes. Giuliano Galoppo no estará disponible por suspensión, tras haber sido expulsado por doble amarilla en la revancha contra Libertad en octavos de final. El mediocampista podrá regresar para el partido de vuelta en Brasil. También quedaron fuera los juveniles Juan Cruz Meza y Bautista Dadín.

El plantel de River arrastra otras bajas por lesión. Maximiliano Meza continúa en proceso de recuperación tras una operación en la rodilla izquierda y se espera que regrese a las canchas en octubre. Agustín Ruberto, delantero de 19 años, transita la etapa final de su rehabilitación por una rotura de ligamentos. Tanto Giorgio Costantini como Germán Pezzella sufrieron la misma lesión y no estarán disponibles hasta el próximo año.

