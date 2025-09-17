River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver River Plate-Palmeiras:
El partido se podrá ver a través de Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+
21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.30 Ecuador, Colombia y Perú
18.30 México
El Millonario llega en un buen momento a este compromiso tras vencer a Estudiantes en La Plata y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Clausura. Además, avanzó de fase en la Copa Argentina al eliminar por penales a Unión de Santa Fe.
River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
El Millonario y el Verdao se verán las caras este miércoles 17 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Monumental (Buenos Aires). El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que sus asistentes serán Jorge Urrego y Tulio Moreno. El encargado del VAR será Juan Soto y el del AVAR será Ángel Arteaga.
La vuelta será el miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en el Allianz Parque.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Palmeiras, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.