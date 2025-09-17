River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Palmeiras, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La vuelta será el miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en el Allianz Parque.

El Millonario y el Verdao se verán las caras este miércoles 17 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Monumental (Buenos Aires). El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que sus asistentes serán Jorge Urrego y Tulio Moreno. El encargado del VAR será Juan Soto y el del AVAR será Ángel Arteaga.

El Millonario llega en un buen momento a este compromiso tras vencer a Estudiantes en La Plata y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Clausura. Además, avanzó de fase en la Copa Argentina al eliminar por penales a Unión de Santa Fe.

