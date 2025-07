Bassco Soyer llegó a Portugal para dar inicio a su nueva etapa en Gil Vicente de la Primeira Liga

Bassco Soyer firmó un contrato de tres temporadas con Gil Vicente. - Crédito: @theatharis

Bassco Soyer ha cumplido el sueño de todo joven futbolista. Una vez desvinculado de Alianza Lima, ha llegado a Gil Vicente (POR) para iniciar su primera experiencia en Europa. El último fin de semana, el joven volante partió del aeropuerto Jorge Chávez con destino a tierra lusitana, en compañía de su agente, para pasar los reconocimientos médicos antes de firmar un contrato de tres temporadas (2025-2028).

A Soyer, de 18 años, se le realizó un seguimiento muy detallado desde distintas partes de Europa, a partir de su irrupción con la selección peruana en el Campeonato Sudamericano U20. Regalando dos años de categoría, el mediocentro se posicionó como uno de los efectivos más prometedores del equipo. De hecho, en aquel certamen se encumbró al anotarle un golazo desde la media cancha a Chile.

Bassco Soyer, de 18 años, le dio el triunfo a Alianza Lima contra Alianza Universidad. - Crédito: Paloma del Solar

Una vez que regresó a Alianza Lima pensó que se le abriría un hueco entre los titulares del elenco de Néstor Gorosito, pero no fue así y tuvo que seguir esperando una oportunidad. A pesar de las circunstancias, Bassco sí quería pelear por un puesto, aunque su agencia de representación comenzó a ver otras opciones afuera aprovechando que el deportista estaba muy cerca de acabar su vínculo con los aliancistas.

Soyer, identificado con la camiseta ‘blanquiazul’ desde que era un niño, no quiso marcharse sin dejarle rentabilidad al club de La Victoria (se queda con el 35% de derechos económicos en la reciente operación). Por esa razón aceptó el interés creciente del Gil Vicente, a pocos meses del final de su contrato, para que se perfile un acuerdo que extienda una cantidad económica importante a las arcas de la entidad. En esas circunstancias, conviene mencionar, logró debutar en la Liga 1 y posteriormente dejó una anotación para el recuerdo contra Alianza Universidad, en Matute.

El extremo de los 'blanquiazules' puso el 1-0 ante el conjunto huanuqueño. (Video: L1MAX)

Emotiva despedida

Una vez asentado en Portugal, Bassco Soyer ha empleado su cuenta oficial de Instagram para compartir los sentimientos encontrados que lo invaden luego de haberse marchado de Alianza Lima. Ha asegurado que el desplazamiento hacia Europa le ha ocasionado un profundo vacío, pero se lleva el amor inconmensurable del escudo que defendió desde que era menor de edad.

“Después de 9 años, llegó el día que temía que llegara. Después de 9 años, tengo que despedirme de mi segundo hogar. Llegó el día en el que dejaré el club que amo, el club que me vio crecer, el club que me dio todo y el club que me hizo conocer más que amigos: a hermanos que me quedarán para toda la vida”, escribió Soyer.

Bassco Soyer, hábil volante aliancista. Crédito: Prensa AL

“Conocí a mucha gente que hoy en día son mi familia. Asimismo, conocí a mucha gente con la que aprendí muchas cosas fuera de mi realidad y entendí un poco más sobre la vida, la vida fuera de mi burbuja de comodidades”, continuó el afligido futbolista.

“Sin más palabras, solo me queda agradecer a cada una de las personas que pasaron por mi crecimiento como jugador: a cada seguridad de Matute, cada persona de limpieza, mis chicas y chicos de la cocina, los seguridades, todos los trabajadores, los profesores y directivos, y los más importantes: todos los compañeros que pasaron en estos 9 años por el club. Finalmente, cómo no agradecer al hincha blanquiazul”, concluyó.