Jesús Castillo desestimó oferta de Alianza Lima y reconoció que Cristal no lo llamó: “Llegué a la ‘U’ porque me gusta jugar con presión”

Jesús Castillo desestimó oferta de Alianza Lima y reconoció que Cristal no lo llamó | RPP TV

Universitario de Deportes dio en el clavo con la contratación de Jesús Castillo. El futbolista nacional fue una de los dos contrataciones del club ‘merengue’ —junto a Anderson Santamaría— en el mercado invernal de la Liga 1. Tras la sanción de seis fechas a Rodrigo Ureña, el ex Sporting Cristal se ha hecho con la posición de pivote en el equipo de Jorge Fossati.

Precisamente, el chalaco de 24 años comentó que haber sido dirigido por Jorge Fossati en la selección peruana cumplió un rol sustancial para que las negociaciones con la ‘U’ lleguen a buen puerto. “Sabía lo que el ‘profe’ quería y pedía”, sostuvo el mediocampista al programa ‘Fútbol Como Cancha’.

Más adelante, agregó el ‘Nonno’ le explicó las funciones que debe rendir en su equipo. “Me estoy acoplando en el equipo. El ‘profe’ dijo que me quiere como ancla e interior, y si me pide jugar de central, estoy dispuesto”, sumó el exfutbolista del Gil Vicente de Portugal.

Jesús Castillo se convirtió en nuevo jugador de Universitario de Deportes en julio del 2025.

El jugador también se refirió a la motivación que representa jugar en “un equipo grande” como Universitario. “Me gusta jugar con presión, sabiendo que tenemos que ganar sí o sí”, afirmó el nacido futbolísticamente en el predio ‘celeste’ de La Florida.

Catillo Molina cerró su diálogo con el programa radial respondiendo sobre si tuvo conocimiento de una propuesta de Alianza Lima. Luego de su fichaje con la ‘U’, Fernando Cabada, gerente del equipo ‘blanquiazul’, sostuvo que “cualquier club está en condiciones de contratar lo que nosotros dejamos”.

Al respecto, el centrocampista respondió: “Creo que sí hubo una oferta formal de Alianza Lima, no la llegué a ver. Pero conozco al ‘profe’ Fossati, me llamó y me convenció”. Además, señaló que desde Sporting Cristal no hubo ningún tipo de acercamiento para repatriarlo.

Jesús Castillo dejó Sporting Cristal y partió hacia el Gil Vicente de Portugal. Crédito: Reuters

Titularidad asegurada

Álvaro Barco asumió como gerente deportivo días antes de que las negociaciones con Jesús Catillo se concreten. De todas formas, el dirigente terminó de dar su anuencia para la llegada del futbolista.

El futbolista llegó en un momento importante, puesto que ganó minutos rápidamente por la lesión de rodrigo Ureña en el encuentro de ida por Copa Libertadores ante Palmeiras. Además, el volante chileno ha recibido una dura sanción de seis jornada por insultar a uno de los árbitros en el juego ante Alianza Lima.

En ese sentido, Castillo será el jugador ancla del equipo y el encargado de equilibrar el ataque y la defensa. Hasta el momento, viene rindiendo notablemente y no ha desentonado. En el reciente envite ante Melgar, el centrocampista disputó los 90 minutos.

Rodrigo Ureña y Néstor Gorosito fueron duramente castigados por la Comisión de Disciplina tras el último clásico Alianza Lima vs Universitario por Liga 1 2025.

La lucha por el Clausura

Por el momento, Universitario de Deportes es el único líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El cuadro ‘crema’ registra 18 unidades en ocho juegos disputados. Aún no conoce de derrotas en el segundo certamen del año.

En su último compromiso, el equipo dirigido por Jorge Fossati viajó a Lima con tres puntos en la valija tras derrotar a FC Melgar. La escuadra capitalina remontó ante los dirigidos por Juan Reynoso, que se adelantaron con un notable tanto de Jhonny Vidales.

Minutos más tarde, Jairo Concha puso la paridad con un potente disparo desde fuera del área. En el complemento, a diez minutos del final, Williams Riveros se redimió y puso el 2-1 final.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025 previo a la fecha 9 del Torneo Clausura.

En una jornada marcada por los triunfos de visita, Cusco FC cortó la tendencia e impuso condiciones en casa. Los dirigidos por Miguel Rondelli hicieron valer la localía y derrotaron por 3-2 a Sporting Cristal.

La escuadra de Autuori se puso adelante con gol de Leandro Sosa, pero Facundo Callejo empató antes de la media hora. Antes del cierre de la primera mitad, Pierre da Silva colocó el 2-1 para los ‘dorados’.

En la segunda parte de la historia, Irven Ávila estampó el 2-2, pero el artillero del campeonato, Facundo Callejo, no mostró misericordia y le dio la victoria final a los suyos. El conjunto cusqueño es segundo con 16 puntos, pero dos encuentros menos que los ‘cremas’.

Acápite aparte para Deportivo Garcilaso. El ‘pedacito de cielo’ derrotó por 4-3 a Alianza Lima en Matute y está a dos puntos de Universitario.