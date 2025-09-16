Perú Deportes

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en Perú “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

El mediocentro de Sporting Cristal piensa que un líder con el talante y carácter del ‘Tigre’ podría solucionar la grave crisis alrededor de la ‘bicolor’

Christofer Gonzales siempre se mostró agradecido con Ricardo Gareca. - Crédito: Difusión

Christofer Gonzales ha levantado su voz de protesta con respecto a la problemática que golpea con fuerza a la selección peruana. En una comunicación puntual con los medios de comunicación, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el popular ‘Canchita’ ha exhortado a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a encontrar un líder con el mismo carácter de Ricardo Gareca, exitoso entrenador argentino que hizo historia como conductor de la ‘bicolor’.

Esperemos pueda llegar un técnico a la selección peruana que esté a la altura de Ricardo Gareca. Brindó una confianza importante la que le dio al jugador peruano, un cambio de chip que fue toda de él”, ha admitido Gonzales.

'Canchita', atento a las indicaciones de Ricardo Gareca. - Crédito: Difusión

“Creo yo que son tomas de decisiones y, a mi parecer, perdieron mucho tiempo en las decisiones que se debieron cambiar desde hace un tiempo atrás. Ahora solamente queda que se pueda seguir trabajando para la mejoría de la selección, del país y, obviamente, que los jóvenes empiecen a tener más protagonismo porque, al final, son el futuro del país”, ha agregado.

De momento, el directorio de la FPF se está tomando un tiempo importante para elegir a un nuevo entrenador oficial. Con la salida del interino Óscar Ibáñez, lo único que ha surgido son más interrogantes y se prevé que su lugar, dentro de poco, será ocupado por otro profesional temporal. El nombre que suena para cumplir ese rol, sobre todo en los amistosos FIFA de octubre y noviembre, es el de Carlos Silvestri.

La irregularidad de Canchita

Con el ‘Tigre’ ubicado en la parcela técnica, ‘Canchita’ siempre fue uno de los habituales convocados en su lista e incluso en algunas ocasiones ocupó un espacio entre los titulares. El alza de su rendimiento y estado de momento, precisamente, se dio con el argentino. Por eso, cuando se consumó su adiós sintió un fuerte golpe como el resto de los peruanos.

Hay que ser agradecidos y yo soy una persona agradecida por las cosas que Ricardo nos dio a nivel de selección. Te hablo más allá del jugador, más bien como peruano por todo lo que nos hizo vivir, ayudó a unir un país. Fueron ocho años en los que logró que un país vuelva a soñar y sonreír orgullosos de su selección”, recordó en una entrevista ofrecida a la revista Once.

Christofer Gonzales anotó el gol de Perú vs Japón - Créditos: AP

Desde la salida de Ricardo Gareca, Christofer Gonzales ha vivido una etapa irregular con la ‘bicolor’, aunque en el ciclo de Juan Reynoso fue uno de los jugadores con más minutos —398 minutos — y valorado por su polivalencia (mediapunta, interior, banda) aportando sacrificio en recuperación de balón.

Con el avance de las jornadas de las Eliminatorias 2026, ‘Canchita’ se convirtió en uno de los focos frecuentes de críticas por no haber cumplido con aprobación el rol creativo cuando jugó de “10”, puesto clave dejado por Christian Cueva.

Sus convocatorias han sido esporádicas. Fue tomado en cuenta en algunas fechas de Eliminatorias 2026 al inicio, pero ha sido baja en otros partidos o relegado al banco. Adicionalmente, sufrió lesiones que lo desconvocaron en momentos clave, lo cual ha limitado su continuidad y regularidad en el plantel.

Por otro lado, su retorno al Sporting Cristal hasta fines de 2026 parece pensado para recuperar ritmo y protagonismo nacional, lo cual podría abrirle nuevamente espacios en la selección si mantiene buen nivel y si el nuevo comando técnico lo ve conveniente.

