Perú Deportes

Fecha del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Gino Vegas reveló nuevo calendario del torneo

El presidente de la FPV también dio a conocer el nuevo coliseo en el que se desarrollaría el certamen nacional producto de los Juegos Bolivarianos en Lima

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El presidente de la FPV habló sobre el arranque de la nueva temporada del torneo nacional. (De Una)

La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció cambios en el calendario de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2025/2026. El presidente de la entidad, Gino Vegas, reveló en en una reciente entrevista que se busca ajustar la competencia a partir de la interacción con clubes y cuerpos técnicos para mejorar el proceso de preparación de las selecciones nacionales.

La edición pasada comenzó en diciembre y finalizó en mayo. En esta oportunidad, Vegas confirmó que la propuesta presentada ante los clubes considera un desplazamiento considerable del inicio, programándolo para la segunda quincena de octubre. El dirigente explicó que la decisión final podría tomarse en una nueva reunión con los equipos, y remarcó la necesidad de finalizar el torneo antes del 30 de abril.

“Nosotros hemos tenido una reunión con los clubes y estamos haciendo una propuesta para empezar en la segunda quincena de octubre. El día de mañana (hoy viernes) vamos a tener otra reunión para definir esto, pero lo más probable es que esté empezando en la segunda quincena de octubre y termine a más tardar el 30 de abril porque los cuerpos técnicos nos han dicho que necesitan comenzar a trabajar con sus selecciones a partir de mayo”, declaró en el programa de Youtube ‘De Una’.

Respecto al desarrollo específico de la competencia, el presidente de la FPV puntualizó que durante diciembre los partidos se efectuarán cada fin de semana. “No, en esta oportunidad, por estas condiciones que hay, se van a jugar todos los fines de semana de diciembre, a Dios gracias entiendo que Navidad no cae ni sábado ni domingo, entonces se va a poder jugar”, afirmó.

Gino Vegas, presidente de la
Gino Vegas, presidente de la FPV, reveló la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El motivo del cambio de calendario de la Liga Peruana de Vóley

La razón central del nuevo calendario es facilitar el trabajo de preparación de las selecciones nacionales femeninas. De acuerdo con el titular de la FPV, los cuerpos técnicos solicitaron contar con a sus jugadoras a partir de mayo, una vez concluida la liga. Para cumplir con esa meta, se plantea cerrar la competencia doméstica durante abril, otorgando a las deportistas 15 días de descanso antes de reincorporarse a los procesos de las escuadras nacionales.

Vegas detalló que esta organización responde a los eventos internacionales previstos para la temporada. El equipo de Antonio Rizola enfrentará compromisos de alto valor competitivo, como los Sudamericanos que serán clasificatorios al próximo Mundial de mayores y también asignarán cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Además, se anticipa la posibilidad de que Perú sea anfitrión de la Copa América, aspecto que se encuentra en gestión ante la Confederación Sudamericana de Vóley.

“Se le dará a las chicas un descanso de 15 días y empezarán a trabajar en mayo porque tenemos eventos que son cruciales. Tenemos los Sudamericanos que van a ser clasificatorios al próximo Mundial de mayores, vamos a tener tres cupos, el campeón de ese Sudamericano también clasificaría directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Vamos a tener la Copa América, que es probable que Perú la organice, justamente ahora dentro de poco tengo una reunión con el presidente de la Sudamericana, y estamos en eso. Son torneos importantes, necesitamos que las selecciones puedan comenzar a trabajar de acuerdo a lo que nos piden los cuerpos técnicos”, precisó.

Perú perdió 3-2 en sets
Perú perdió 3-2 en sets ante Venezuela y quedó sexta en la Copa Panamericana de Vóley 2025 - Crédito: NORCECA.

Nuevo coliseo de la Liga Peruana de Vóley

En relación a la sede de los partidos, el presidente Gino Vegas explicó que el Polideportivo de Villa El Salvador, recientemente rebautizado como Lucha Fuentes, será utilizado para los Juegos Bolivarianos durante diciembre, lo cual obliga a buscar alternativas para la organización de la liga en ese periodo. La FPV evalúa dos alternativas temporales mientras dure el evento multideportivo regional.

“Tenemos la posibilidad de ver desde cuándo y hasta cuándo antes de los Bolivarianos podemos usar el Villa El Salvador, por supuesto después de los Bolivarianos lo que resta del torneo se va a jugar ahí”, explicó el directivo.

Debido a los Juegos Bolivarianos, el coliseo Lucha Fuentes no podrá albergar el torneo nacional por algunas semanas. (De Una)

Como opciones para los partidos de la Liga Peruana de Vóley durante diciembre, la Federación negocia el uso temporal de la Escuela Militar, aunque todavía existen aspectos económicos pendientes. Una alternativa adicional es el Coliseo Miguel Grau del Callao. En ambos casos, la idea es asegurar la continuidad del campeonato hasta que el polideportivo principal quede disponible para el cierre del torneo.

Temas Relacionados

Gino VegasLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia

La continuidad del volante peruano en México es complicada, debido a que su club busca liberar un cupo de extranjero. Su destino estaría en Oceanía

Piero Quispe muy cerca de

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así van los partidos de la ronda decisiva del torneo

Las 16 selecciones que superaron la fase de grupos en Tailandia medirán fuerzas por la corona mundial. Aquí te compartimos los marcadores de cada encuentro de esta ronda

Resultados de octavos de final

Piero Cari convocado a la selección peruana por primera vez: ‘joya’ de Alianza Lima viajará a Uruguay

Infobae Perú pudo conocer que el volante de 18 años fue incluido en la lista de Óscar Ibáñez luego de destacar en los entrenamientos de la ‘bicolor’ como sparring

Piero Cari convocado a la

Nolberto Solano fue contundente sobre la polémica entre Alex Valera y Hernán Barcos en el clásico: “Tiene que terminar con el morbo”

El popular ‘Ñol’ confesó que le resultó rara la ausencia del delantero de Universitario en la selección peruana: “jugaba en la ‘U’ todos los fines de semana”

Nolberto Solano fue contundente sobre

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026: días, horarios y canales TV de todos los partidos

La penúltima jornada de las Clasificatorias está por empezar: Lionel Messi se despedirá ante Venezuela, Perú saldrá a sorprender a Uruguay, Brasil hará lo suyo con Chile, y mucho más

Programación de la fecha 17
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra espera que el

Martín Vizcarra espera que el PJ anule prisión preventiva: “No me voy a fugar ni asilar ni autoeliminar”

Eficcop responde a Dina Boluarte tras investigación a Santiváñez y allanamiento a Nicanor: “Perseguimos el delito, no personas”

Dina Boluarte acelera eventual retiro de la Corte IDH: Crea grupo multisectorial para proyecto de Ley sobre Soberanía Nacional

Eficcop: Policías buscaron intimidar al testigo protegido que delató a Juan José Santiváñez

Dina Boluarte tiene su candidato ideal a las próximas Elecciones 2026 y pide “cerrarle las puertas” a aquellos que han impulsado la violencia

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella confiesa lo complicado

Nicola Porcella confiesa lo complicado que fue trabajar con Angie Arizaga en ‘Ven, baila quinceañera’

Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel tras su polémica con América TV: “Es por karma y mala persona”

Paulo Londra en Lima: horarios, vías de accesos y recomendaciones para ir a su concierto

Alisson Pastor parodia su renuncia en vivo del programa de Gisela Valcárcel junto a Shirley Arica: “Yo me retiro”

Debut de ‘Mostritos y Pirañas’, el programa digital de Gisela, tuvo audiencia récord el primer día: “La gente no sabe ni quiénes somos”

DEPORTES

Piero Quispe muy cerca de

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así van los partidos de la ronda decisiva del torneo

Piero Cari convocado a la selección peruana por primera vez: ‘joya’ de Alianza Lima viajará a Uruguay

Nolberto Solano fue contundente sobre la polémica entre Alex Valera y Hernán Barcos en el clásico: “Tiene que terminar con el morbo”

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026: días, horarios y canales TV de todos los partidos