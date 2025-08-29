Fecha del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Gino Vegas reveló nuevo calendario del torneo

El presidente de la FPV habló sobre el arranque de la nueva temporada del torneo nacional. (De Una)

La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció cambios en el calendario de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2025/2026. El presidente de la entidad, Gino Vegas, reveló en en una reciente entrevista que se busca ajustar la competencia a partir de la interacción con clubes y cuerpos técnicos para mejorar el proceso de preparación de las selecciones nacionales.

La edición pasada comenzó en diciembre y finalizó en mayo. En esta oportunidad, Vegas confirmó que la propuesta presentada ante los clubes considera un desplazamiento considerable del inicio, programándolo para la segunda quincena de octubre. El dirigente explicó que la decisión final podría tomarse en una nueva reunión con los equipos, y remarcó la necesidad de finalizar el torneo antes del 30 de abril.

“Nosotros hemos tenido una reunión con los clubes y estamos haciendo una propuesta para empezar en la segunda quincena de octubre. El día de mañana (hoy viernes) vamos a tener otra reunión para definir esto, pero lo más probable es que esté empezando en la segunda quincena de octubre y termine a más tardar el 30 de abril porque los cuerpos técnicos nos han dicho que necesitan comenzar a trabajar con sus selecciones a partir de mayo”, declaró en el programa de Youtube ‘De Una’.

Respecto al desarrollo específico de la competencia, el presidente de la FPV puntualizó que durante diciembre los partidos se efectuarán cada fin de semana. “No, en esta oportunidad, por estas condiciones que hay, se van a jugar todos los fines de semana de diciembre, a Dios gracias entiendo que Navidad no cae ni sábado ni domingo, entonces se va a poder jugar”, afirmó.

Gino Vegas, presidente de la FPV, reveló la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El motivo del cambio de calendario de la Liga Peruana de Vóley

La razón central del nuevo calendario es facilitar el trabajo de preparación de las selecciones nacionales femeninas. De acuerdo con el titular de la FPV, los cuerpos técnicos solicitaron contar con a sus jugadoras a partir de mayo, una vez concluida la liga. Para cumplir con esa meta, se plantea cerrar la competencia doméstica durante abril, otorgando a las deportistas 15 días de descanso antes de reincorporarse a los procesos de las escuadras nacionales.

Vegas detalló que esta organización responde a los eventos internacionales previstos para la temporada. El equipo de Antonio Rizola enfrentará compromisos de alto valor competitivo, como los Sudamericanos que serán clasificatorios al próximo Mundial de mayores y también asignarán cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Además, se anticipa la posibilidad de que Perú sea anfitrión de la Copa América, aspecto que se encuentra en gestión ante la Confederación Sudamericana de Vóley.

“Se le dará a las chicas un descanso de 15 días y empezarán a trabajar en mayo porque tenemos eventos que son cruciales. Tenemos los Sudamericanos que van a ser clasificatorios al próximo Mundial de mayores, vamos a tener tres cupos, el campeón de ese Sudamericano también clasificaría directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Vamos a tener la Copa América, que es probable que Perú la organice, justamente ahora dentro de poco tengo una reunión con el presidente de la Sudamericana, y estamos en eso. Son torneos importantes, necesitamos que las selecciones puedan comenzar a trabajar de acuerdo a lo que nos piden los cuerpos técnicos”, precisó.

Perú perdió 3-2 en sets ante Venezuela y quedó sexta en la Copa Panamericana de Vóley 2025 - Crédito: NORCECA.

Nuevo coliseo de la Liga Peruana de Vóley

En relación a la sede de los partidos, el presidente Gino Vegas explicó que el Polideportivo de Villa El Salvador, recientemente rebautizado como Lucha Fuentes, será utilizado para los Juegos Bolivarianos durante diciembre, lo cual obliga a buscar alternativas para la organización de la liga en ese periodo. La FPV evalúa dos alternativas temporales mientras dure el evento multideportivo regional.

“Tenemos la posibilidad de ver desde cuándo y hasta cuándo antes de los Bolivarianos podemos usar el Villa El Salvador, por supuesto después de los Bolivarianos lo que resta del torneo se va a jugar ahí”, explicó el directivo.

Debido a los Juegos Bolivarianos, el coliseo Lucha Fuentes no podrá albergar el torneo nacional por algunas semanas. (De Una)

Como opciones para los partidos de la Liga Peruana de Vóley durante diciembre, la Federación negocia el uso temporal de la Escuela Militar, aunque todavía existen aspectos económicos pendientes. Una alternativa adicional es el Coliseo Miguel Grau del Callao. En ambos casos, la idea es asegurar la continuidad del campeonato hasta que el polideportivo principal quede disponible para el cierre del torneo.