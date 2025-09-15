Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”

El periodista deportivo explicó la razón que tuvo el volante peruano para dejar Pumas y firmar por el cuadro australiano. (Video: Doble Punta)

Uno de los movimientos que llamó la atención en el fútbol peruano fue la salida de Piero Quispe de Pumas UNAM rumbo a Sydney FC de Australia. Esto ha traído diversas críticas porque se esperaba que el volante nacional pegue el salto a una liga más competitiva de América o Europa. En ese sentido, Pedro García reveló el insólito motivo que tuvo el futbolista ‘incaico’ para firmar por el conjunto oceánico.

“Tengo entendido que el razonamiento ha sido el siguiente: renuevo con Pumas y en el camino salgo a préstamo hasta mitad del próximo año. Mientras tanto, para ganar tiempo y plata, me voy a Australia con un buen contrato, vivo en una ciudad de la pu... ma... que es Sydney, aprendo inglés. Y para cuando eso ocurra, el gerente deportivo del equipo de Australia, que es alemán, me va a arropar porque luego él tiene previsto irse a la MLS. Es mi información”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

Un elemento central en la decisión de Quispe radica en la relación con el director deportivo de Sydney FC, Alexander Baumjohann, de nacionalidad alemana y exfutbolista profesional, quien daría un salto a la MLS la siguiente campaña. “En el equipo que llega Quispe, hay un gerente deportivo que es alemán y ha sido futbolista. Él está yendo el próximo año a la MLS, también como gerente deportivo. Tengo entendido que por allí han encontrado un camino para que él llegue a la MLS”, explicó el periodista deportivo.

Piero Quispe no pudo asentarse como titular en Pumas UNAM de México, donde solo estuvo una temporada y media. - créditos: Agencias

La decisión de emigrar al continente oceánico también tiene un razonamiento personal y patrimonial. El periodista afirmó que, poco antes de viajar, Piero Quispe realizó trámites notariales relacionados con la adquisición de propiedades en Perú. “También tengo entendido que hace dos noches (hace una semana), a la mañana siguiente se levantó y se fue a una notaría a firmar unas propiedades que compró. No sabemos qué piensa. De repente está contento con los predios con los que se hizo y siente que está triunfando”, relató.

Pedro García también matizó los alcances de la decisión del jugador según el plazo del contrato, diferenciando entre una cesión temporal y un vínculo más extenso. “Yo te aceptaría eso si tú me dijeras que Quispe está yendo a Australia con un contrato de tres años para pasar su periodo de 24 años a 27, ahí sí lo liquidas, es su retiro del fútbol y te digo que es una pésima decisión. Pero si me cuentas que él va hasta el mes de mayo, previo al Mundial, a Australia, para luego terminar el préstamo y volver a Pumas; yo digo, bueno, son nueve meses, no pasa nada”.

Efraín Juárez habló de la partida del volante peruano rumbo a Sydney FC. (Video: José Iván Ruiz Trejo)

Periodista australiano sobre fichaje de Piero Quispe por Sydney FC

El periodista Daniel Campos, de nacionalidad chileno-australiana, analizó el fichaje de Piero Quispe a Sydney FC, subrayando el nivel de exigencia que encontrará en el fútbol australiano. Para el comunicador, se trata de “una jugada riesgosa” y advirtió sobre los riesgos de asumir la aventura con una mentalidad equivocada. “Esto es cuestión de actitud, si él llega a Australia a Sydney FC con una mentalidad de turista, que solo va a cobrar, no le va a resultar. Claro que se mueve un mundo de dinero y en Australia se paga bien, no como en Europa. Lo que tiene Australia es una altísima calidad de vida”, expresó.

Campos sostuvo que el menudo jugador debe enfocarse en lo profesional y no confiarse en base a su palmarés previo. “Si llego a Sidney con arrogancia, de aquí la voy a romper, no le va a ir bien. Si se va a pasar a uno, dos, tres, cuatro jugadores, a pichanguear, no la va a pasar bien”.

Asimismo, remarcó que Sydney FC y sus aficionados esperan a figuras de peso, y no se conforman solo con el pasado del jugador. “Va a ser interesante, Quispe llega esta semana con un título en Universitario, con 12 partidos en selección peruana. Sin embargo, el hincha futbolero de Australia es exigente. Ellos quieren a un Dwight Yorke, a un Alessandro Del Piero, a un Juninho Paulista. Douglas Costa puede que se vaya esta semana. Son muy exigentes en lo deportivo. Quispe puede haber jugado 12 partidos con la selección de Perú y te miran como ‘¿y qué? Demuéstralo’”.

Daniel Campos habló de la llegada del volante peruano a Sydney FC y de la postura que debe tomar. (Video: Exitosa Deportes)