Perú

¿Qué se celebra mañana 31 de agosto y será día libre para los trabajadores tras la celebración de Santa Rosa de Lima?

Tras el feriado de Santa Rosa de Lima, el lunes siguiente mantiene la jornada habitual en todo el país, sin medida especial del Gobierno para trabajadores estatales o de empresas

Trabajadores públicos en Perú
El 31 de agosto no será día no laborable en el Perú para el sector público ni privado después del feriado de Santa Rosa de Lima. (Andina)
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El 31 de agosto no será declarado día no laborable en el Perú para el sector público ni privado, después del feriado por el Día de Santa Rosa de Lima. El calendario oficial establece que, aunque hoy 30 de agosto es feriado nacional por la festividad, mañana lunes siguiente no se suma como día libre obligatorio en ninguna región del país.

El domingo 30 de agosto corresponde al feriado nacional por el Día de Santa Rosa de Lima, una fecha tradicional que suele ser esperada por numerosos trabajadores con la expectativa de un posible fin de semana largo. S

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Sin embargo, al caer este año en domingo, no se genera un día adicional de descanso para la mayoría de empleados del país. Cabe remarcar que el lunes 31 de agosto no ha sido aprobado como día no laborable ni por el actual ni por el anterior gobierno.

La legislación peruana establece reglas específicas para el descanso semanal obligatorio cuando un feriado coincide con el día habitual de descanso. Por ello, el tratamiento de la remuneración dependerá de la situación laboral de cada trabajador y de si existe o no un descanso sustitutorio. En el caso de quienes deban laborar ese domingo, corresponde aplicar las reglas establecidas para el trabajo en día feriado, lo que implica pago triple por la jornada o derecho a descanso en esa fecha o posterior.

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El 30 de agosto es feriado nacional por el Día de Santa Rosa de Lima, pero al caer domingo no genera un descanso adicional obligatorio. (Andina)
El 30 de agosto es feriado nacional por el Día de Santa Rosa de Lima, pero al caer domingo no genera un descanso adicional obligatorio. (Andina)

Excepción regional

Si bien el lunes 31 de agosto no será día libre para el sector público ni privado, la única excepción reciente corresponde al viernes 28 de agosto en la región de Tacna. En esa fecha sí se aplicó un día cívico no laborable, según lo dicta la Ley 23849 promulgada en 1984, con motivo del aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú.

Esa disposición solo afectó a los trabajadores de esa jurisdicción, quienes pudieron gozar de un fin de semana largo de tres días, debiendo recuperar posteriormente las horas no trabajadas.

En el resto del país, tanto el sector público como el privado deberán cumplir con su jornada habitual el lunes 31 de agosto, ya que no existe ninguna disposición legal que declare ese día como no laborable. Las únicas modificaciones al calendario se han dado de manera excepcional en años anteriores o en el marco de emergencias nacionales, pero en 2026 no se ha dispuesto tal medida.

Dos personas con mochilas y maletas caminan en un estacionamiento. Una fila de autobuses de transporte interprovincial de color azul se estaciona al fondo
Dos personas con equipaje caminan en un terminal de autobuses, un escenario habitual durante los feriados que impulsan el turismo interno en Perú.

Efemérides nacionales: hechos históricos del 31 de agosto

Más allá de la expectativa por un posible día libre, el 31 de agosto reúne efemérides que sobresalen en la historia y la cultura peruana. Según recopiló Infobae Perú, en esta fecha se conmemoran los siguientes acontecimientos:

Nacimiento del Mariscal Ramón Castilla y Marquesado (1797). Ramón Castilla, nacido en Tarapacá, se distingue como una de las figuras más relevantes en la independencia y el desarrollo político del país. Combatió en batallas clave como Junín y Ayacucho, enfrentó la venta de territorio a acreedores ingleses y promulgó la Constitución de 1860.

Combate de Punta Malpelo (1828). El 31 de agosto se recuerda la batalla naval entre las fuerzas peruanas y grancolombianas durante la Guerra gran colombo-peruana. La embarcación peruana “Libertad” resultó interceptada, perdiendo 15 hombres y registrando 28 heridos, mientras que la parte contraria sufrió 24 bajas y 36 heridos.

Nacimiento de Abelardo Gamarra Rondó, “El tunante” (1850). Reconocido periodista, escritor y personaje clave en la cultura nacional, bautizó el baile nacional como “marinera” y compuso piezas emblemáticas como “La concheperla”.

Nacimiento del escritor Julio Ramón Ribeyro (1929). Considerado uno de los máximos exponentes del cuento latinoamericano, Ribeyro es autor de relatos fundamentales como “Los gallinazos sin plumas” y “Alienación”. Su obra influyó en autores como Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 3 diciembre
El fallecimiento de Julio Ramón Ribeyro evoca al narrador que convirtió la marginalidad urbana en literatura profunda, consolidando una obra que hoy es referente ineludible en América Latina. (Andina)

Nacimiento de Nicolás Yerovi Díaz (1951). Poeta, periodista, dramaturgo y humorista gráfico, es director de la publicación humorística “Monos y monadas” e impulsor de la obra teatral “Titina”.

Reglas laborales y derechos

Las disposiciones legales establecen que si un trabajador presta servicios durante el feriado del 30 de agosto y su empleador no le otorga un día de descanso sustitutorio, tiene derecho a recibir una remuneración equivalente al triple de su pago diario. Este monto comprende tres conceptos: una remuneración correspondiente al feriado, una remuneración por la jornada efectivamente trabajada ese día y una sobretasa del 100 % de la remuneración diaria.

De acuerdo con la normativa vigente, si un empleador incumple las disposiciones laborales correspondientes al feriado, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Las multas por incumplimiento pueden superar los S/240 mil en los casos más graves, dependiendo del tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

A pesar de las dudas recurrentes, la información oficial recopilada por Infobae Perú confirma que el lunes 31 de agosto no será considerado día no laborable en ninguna región del país. El calendario oficial de feriados y días no laborables mantiene la estructura habitual, sin modificaciones extraordinarias tras la celebración de Santa Rosa de Lima.

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